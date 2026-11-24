Belső feszültségeket szül az igazságszolgáltatáson belül az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrejötte, ugyanis gyakorlatilag a NAV-nak, a rendőrségnek és az ügyészségnek a szervezetrendszerét megkettőzték. Ráadásul az NVVH bizonyos feladatokat a saját döntése alapján magához vonhat ezektől a szervektől. Ez máris egy komoly belső feszültséget jelent, hiszen egymást átfedő szervezetrendszerek és ügyek vannak – mutatott rá Dornfeld László az Origónak.

Az NVVH függetlensége egyre megkérdőjelezhetőbb lehet

Fotó: Polyák Attila / MW

Az egymást fedő szervezetrendszerek és ügyek pedig azt jelentik, hogy ezek a szervezetek egymás vetélytársai lettek, és egymással versengeni fognak. Ez pedig már önmagában egy nagy problémát jelent

– szögezte le az elemző. Dornfeld László arról is beszélt, hogy mi az, amivel ennek ellenére mégis magához tudja vonzani az embereket a hivatal a „rivális” szervektől.

– Először is megteremtették annak a lehetőségét, hogy embereket átvezényelhetnek az NVVH-hoz, amely önmagában is beszédes. Erre azért lehet szükség, mert bár a szervezet nagyobb, magasabb fizetést és talán magasabb presztízst biztosít a nála dolgozóknak, mint a más reguláris szervek, ez mégis egy olyan politikai kitettséggel párosul, mi azt eredményezheti, hogy sokan tartanak ennek a következményeitől és önként nem akarják vállalni a munkát – mutatott rá. Felvetette:

a hivatalnál esetlegesen munkát vállaló emberek is érezhetik, hogy egy olyan politikai leszámoláshoz kéne közreműködniük, amely később rájuk is visszaüthet, vagy az ő felelősségüket is felvetheti.

Nyilván amennyiben egy kivezénylésről beszélünk, abban az esetben aki odakerült az mondhatja azt, hogy ő nem akart ebben részt venni, de utasították erre – tette hozzá. Az elemző jelezte, hogy ez akár jogi védelmet is jelent számukra, amennyiben a kivezénylésük megtörténik.

Dornfeld László arra is rámutatott, hogy nagyon sok tényező állt össze amögött, hogy nem kommunikálnak a szervezet felépítéséről és az abban dolgozók létszámáról.

Egy politikai vereséggel érne fel a Tisza számára, ha be kéne ismerniük, hogy csak ezekkel az átvezénylésekkel sikerült a szükséges létszámot elérniük az NVVH-nál

– hangsúlyozta.