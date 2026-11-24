Belső feszültségeket szül az igazságszolgáltatáson belül az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrejötte, ugyanis gyakorlatilag a NAV-nak, a rendőrségnek és az ügyészségnek a szervezetrendszerét megkettőzték. Ráadásul az NVVH bizonyos feladatokat a saját döntése alapján magához vonhat ezektől a szervektől. Ez máris egy komoly belső feszültséget jelent, hiszen egymást átfedő szervezetrendszerek és ügyek vannak – mutatott rá Dornfeld László az Origónak.
Az egymást fedő szervezetrendszerek és ügyek pedig azt jelentik, hogy ezek a szervezetek egymás vetélytársai lettek, és egymással versengeni fognak. Ez pedig már önmagában egy nagy problémát jelent
– szögezte le az elemző. Dornfeld László arról is beszélt, hogy mi az, amivel ennek ellenére mégis magához tudja vonzani az embereket a hivatal a „rivális” szervektől.
– Először is megteremtették annak a lehetőségét, hogy embereket átvezényelhetnek az NVVH-hoz, amely önmagában is beszédes. Erre azért lehet szükség, mert bár a szervezet nagyobb, magasabb fizetést és talán magasabb presztízst biztosít a nála dolgozóknak, mint a más reguláris szervek, ez mégis egy olyan politikai kitettséggel párosul, mi azt eredményezheti, hogy sokan tartanak ennek a következményeitől és önként nem akarják vállalni a munkát – mutatott rá. Felvetette:
a hivatalnál esetlegesen munkát vállaló emberek is érezhetik, hogy egy olyan politikai leszámoláshoz kéne közreműködniük, amely később rájuk is visszaüthet, vagy az ő felelősségüket is felvetheti.
Nyilván amennyiben egy kivezénylésről beszélünk, abban az esetben aki odakerült az mondhatja azt, hogy ő nem akart ebben részt venni, de utasították erre – tette hozzá. Az elemző jelezte, hogy ez akár jogi védelmet is jelent számukra, amennyiben a kivezénylésük megtörténik.
Dornfeld László arra is rámutatott, hogy nagyon sok tényező állt össze amögött, hogy nem kommunikálnak a szervezet felépítéséről és az abban dolgozók létszámáról.
Egy politikai vereséggel érne fel a Tisza számára, ha be kéne ismerniük, hogy csak ezekkel az átvezénylésekkel sikerült a szükséges létszámot elérniük az NVVH-nál
– hangsúlyozta.
Az NVVH önállósága önmagában is kérdéses
— Az NVVH átláthatatlansága egy óriási probléma, hiszen politikailag kiemelt munkát végez, ráadásul olyat, ami főleg a Tisza Párt politikai ellenfeleit éri joghátrányként – jelentette ki az elemző. Jelezte: ha a kormányzat komolyan gondolja azt, hogy ez a szervezet nem egy politikai leszámolás eszköze, hanem egy legitim elszámoltatási munka részese, akkor kötelessége lenne megfelelő tájékoztatást adni erről.
Nagyon visszás az a gyakorlat, hogy az NVVH által végrehajtott házkutatásokról, őrizetbevételekről, a miniszterelnök ad tájékoztatást a közvéleménynek, mivel ez erősíti azt, hogy egy politikailag vezérelt és politikai megrendelést végrehajtó szervezetről van szó, nem pedig egy valóban szakmai szempontok szerint működő szervről
– mutatott rá Dornfeld László. Hozzátette: valójában Magyar Péter helyett az NVVH saját kommunikációját kéne előretolni, azonban ez csak akkor valósulhat meg, ha ez egy valóban önálló szervezet. Azonban az eddigiek alapján efelől komoly kétségei lehetnek bárkinek – jegyezte meg.
A függetlenség látszatát az is megtöri, hogy a hivatalnak nincs jelenleg saját honlapja, csupán egy nvvh.gov.hu domainen elérhető oldala, ami több kérdést is felvet. Először is, a cikk íráskor ezen az oldalon semmi tartalom nincs, csupán a hivatal neve van kiírva. A második – és sokkal látványosabb – kérdés, hogy egy elvileg kormánytól független hivatalnak miért kormányzati domainje van.
Az elemző ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy próbálják azt állítani, hogy egy független, szakmailag jól működő hivatalról van szó, de valójában egyetlen jel sem mutat erre. — Ez a honlapcím megint egy olyan tényező, ami jól mutatja azt, hogy a tiszás kormányzat fejében fel sem merült az, hogy talán nem egy kormányzati címmel kéne létrehozni ennek a szervezetnek a honlapját, még úgy is, hogy nincs rajta érdemben tartanom – mondta.
Van egy fügefalevél a szervezet előtt, ami azt hivatott elfedni, hogy ez egy politikai megrendelésre működő és politikai akaratot végrehajtó, az ellenfelekkel szembeni politikai leszámolást elvégző szervezet
– fogalmazott. Hozzátette: ez a fügefalevél is elég aprócska és épphogy takar bármit abból, ami a valóság, ami jól mutatja a Tisza hozzáállást.
Nem jeleskedik átláthatóságból a Tisza hivatala
Bár Magyar Péter, a Tisza-kormány és még a hivatalt vezető Unger Anna is rendszeresen beszélt korábban az átláthatóság fontosságáról, mára ebből nem maradt semmi. Nem pusztán arról van szó, hogy a hivatalnak nincs honlapja, amin az állampolgárok tájékozódhatnának a hivatalt érintő ügyekről, de még hivatalosan közölt elérhetőségük sincs, ami a sajtó munkatársai megkereséseket küldhetnének a hivatalnak.
Mindenesetre a felmerült kérdésekkel kapcsolatban megkerestük a hivatalt azon az email címen, amelyen feltételezéseink szerint elérhetőek. A következő kérdéseket tettük fel az NVVH-nak:
- Hány fő dolgozik jelenleg a hivatalnál?
- Nagyjából hány fővel terveznek, mekkora lehet a teljes létszáma a hivatalnak?
- Mit tud a hivatal felajánlani, vagy mit ajánlanak fel a potenciális munkavállalóknak azért, hogy inkább a hivatalt válasszák?
A honlapjukkal kapcsolatban is tettünk fel kérdéseket:
- Jelenleg létezik működő honlapja a hivatalnak?
- Az nvvh.gov.hu honlapon jelenleg nem található semmilyen tartalom. Amennyiben ez lenne a hivatalos honlap, akkor mikor kerülhet rá tartalom?
- Milyen tartalommal töltenék fel a honlapjukat?
A megkeresést a cikk megírása előtt több, mint egy héttel küldtük el, válasz azonban még nem érkezett. Amennyiben a hivatal mégis válaszolna, cikkünket frissítjük.