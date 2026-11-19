A közmédia átalakítása körüli személyi döntésekről és saját munkaviszonyának tervezett megszüntetéséről írt nyílt levelet Dávid-Joó Zsanett, az M1 Híradó korábbi műsorvezetője Horváth P. András megbízott vezérigazgatónak – számolt be róla a 444. A műsorvezetőt augusztusban felfüggesztették a munkavégzés alól, ezt követően pedig megpályázta a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségét. Bár pályázatát érvényesnek találta a Független Közmédia Testület (FKT), a továbbjutók kihirdetése után munkáltatója jelezte, hogy meg kíván válni tőle.
Dávid-Joó Zsanett súlyos kérdéseket feszeget a nyílt levélben
Dávid-Joó Zsanett nyílt levelében részletesen beszámolt arról, milyen körülmények között értesült munkaviszonyának tervezett megszüntetéséről. Állítása szerint hónapokon keresztül abban a tudatban volt, hogy hamarosan visszatérhet a képernyőre.
Öt hónapig vártam az M1 Híradó műsorvezetőjeként, hogy megkapjam a következő beosztásomat. Azt mondták, hamarosan megírják, mikor mehetek újra dolgozni”
– fogalmazott.
A volt műsorvezető időközben benyújtotta pályázatát a közmédia vezetésére, amelyet az Független Közmédia Testület érvényesnek minősített. Elmondása szerint azonban a tizennégy továbbjutó nevének kihirdetése után egy nappal már arról kapott értesítést, hogy munkáltatója meg kívánja szüntetni a munkaviszonyát.
A levélhez egy november 11-én küldött e-mailt is mellékelt, amelyben a közmédia még a munkavégzés alóli felfüggesztéséről tájékoztatta.
A 444 beszámolója szerint a közmédia tagadta, hogy Dávid-Joó elbocsátása összefüggésben állna a vezérigazgatói pályázatával.
A műsorvezető csütörtöki meghallgatásán végül bejelentette visszalépését.
Döntését azzal indokolta, hogy munkaviszonya ügyében akár bírósághoz is fordulhat, és nem tartaná helyesnek, ha közben annak az intézménynek a vezetésére pályázna, amelynek döntését vitatja.
Nyílt levelében ugyanakkor nemcsak saját ügyére tért ki, hanem a közmédiánál zajló átalakításokkal kapcsolatban is kérdéseket fogalmazott meg.
Egyebek mellett arra vár választ, hogy:
- Ki döntött korábban arról, mely hírek kerülhetnek adásba, kiket kell megszólaltatni, és mely válaszok maradhatnak ki?
- Milyen felelősséget állapítottak meg a korábbi vezetők és felügyeleti szervek esetében?
- Milyen szempontok alapján döntenek a háttérben dolgozó munkatársak, például stylistok, sminkesek és vágók sorsáról?
- Hány dolgozót hívtak be közös megegyezéses távozásra, és kértek-e tőlük titoktartási vagy igényérvényesítést korlátozó nyilatkozatot?
- Mikor született meg az első dokumentált döntés az ő munkaviszonyának megszüntetéséről, és mi indokolta az öt hónapos várakoztatást?
Dávid-Joó hangsúlyozta, hogy saját szakmai munkájáért vállalja a felelősséget, ugyanakkor elvárja, hogy a munkáltató pontosan megindokolja a vele kapcsolatos döntést. Mint írta:
Ha az átvilágítás az én munkámban kifogásolható döntést tárt fel, kérem, mondja meg nekem, mi volt az. Ha a munkaköröm szűnik meg, kérem, ezt mondják ki. A kettő között egy ember szakmai becsülete a különbség.”
Közben megkezdődött a verseny a közmédia vezetéséért
A Dávid-Joó Zsanett visszalépésével kapcsolatos fejleményekkel párhuzamosan csütörtökön megkezdődött az MRTV Nonprofit Zrt. új vezérigazgatójának kiválasztási folyamata.
Az MTI beszámolója szerint a pályázaton eredetileg 27-en indultak, közülük 13 jelentkező dokumentációját érvénytelennek minősítette az FKT. A fennmaradó 14 pályázó meghallgatását csütörtökre és péntekre ütemezték, sorsolással meghatározott sorrendben.
- Bayer Judit, a testület elnöke a meghallgatások előtt tartott sajtótájékoztatóján úgy értékelt, hogy kreatív és inspiráló pályázatok érkeztek, ezért szoros versenyre számít. A jelentkezők között több ismert médiaszakember is szerepel, akik eltérő elképzeléseket vázoltak fel a közmédia jövőjéről.
- Herman Péter Dániel, az RTL korábbi vezetője például a lineáris televíziós csatornák számának megfelezését és a digitális szolgáltatások megerősítését javasolta.
- Bakonyi Péter, a Magyarságkutató Intézet kommunikációs vezetője a szerkesztői szabadságot, a költséghatékonyságot és a fiatalabb közönség megszólítását hangsúlyozta.
- Kert Attila, az Euronews magyar nyelvű szolgáltatásának korábbi vezetője a közmédia gazdálkodásának átláthatóbbá tételét, új etikai kódex kidolgozását és a hírszolgáltatásban tapasztalt visszásságok kivizsgálását ígérte. Pályázatában 25 százalékos létszámleépítés is szerepel, amelyet a költségvetési források várható, 47 százalékos csökkenésével indokolt.
Az új vezérigazgató kiválasztása két fordulóban történik: először a pályázók alkalmasságáról döntenek, majd a két legnagyobb támogatást kapó jelölt közül választanak. Szükség esetén szombaton újabb meghallgatást is tarthatnak.
Dávid-Joó Zsanett ügye ugyanakkor már a vezetőválasztás kezdetén kérdéseket vetett fel az intézmény személyzeti döntéseinek átláthatóságáról. A volt műsorvezető szerint ugyanis nem elegendő a közmédia megújítását meghirdetni: azt is világossá kell tenni, hogy a távozó munkatársaktól milyen indokok alapján válnak meg, és ki viseli a felelősséget a korábbi szakmai döntésekért.