A közmédia átalakítása körüli személyi döntésekről és saját munkaviszonyának tervezett megszüntetéséről írt nyílt levelet Dávid-Joó Zsanett, az M1 Híradó korábbi műsorvezetője Horváth P. András megbízott vezérigazgatónak – számolt be róla a 444. A műsorvezetőt augusztusban felfüggesztették a munkavégzés alól, ezt követően pedig megpályázta a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségét. Bár pályázatát érvényesnek találta a Független Közmédia Testület (FKT), a továbbjutók kihirdetése után munkáltatója jelezte, hogy meg kíván válni tőle.

Megpályázta a közmédia vezetését, majd meg akartak válni tőle – nyílt levélben tálalt ki a volt híradós (Fotó: Mediaworks)

Dávid-Joó Zsanett súlyos kérdéseket feszeget a nyílt levélben

Dávid-Joó Zsanett nyílt levelében részletesen beszámolt arról, milyen körülmények között értesült munkaviszonyának tervezett megszüntetéséről. Állítása szerint hónapokon keresztül abban a tudatban volt, hogy hamarosan visszatérhet a képernyőre.

Öt hónapig vártam az M1 Híradó műsorvezetőjeként, hogy megkapjam a következő beosztásomat. Azt mondták, hamarosan megírják, mikor mehetek újra dolgozni”

– fogalmazott.

A volt műsorvezető időközben benyújtotta pályázatát a közmédia vezetésére, amelyet az Független Közmédia Testület érvényesnek minősített. Elmondása szerint azonban a tizennégy továbbjutó nevének kihirdetése után egy nappal már arról kapott értesítést, hogy munkáltatója meg kívánja szüntetni a munkaviszonyát.

A levélhez egy november 11-én küldött e-mailt is mellékelt, amelyben a közmédia még a munkavégzés alóli felfüggesztéséről tájékoztatta.

A 444 beszámolója szerint a közmédia tagadta, hogy Dávid-Joó elbocsátása összefüggésben állna a vezérigazgatói pályázatával.

A műsorvezető csütörtöki meghallgatásán végül bejelentette visszalépését.

Döntését azzal indokolta, hogy munkaviszonya ügyében akár bírósághoz is fordulhat, és nem tartaná helyesnek, ha közben annak az intézménynek a vezetésére pályázna, amelynek döntését vitatja.