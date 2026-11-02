Előkerült Magyar Péter négy évvel ezelőtti kommentje, amelyben még Ókovács Szilvesztert méltatta

Érdekes fordulatot vett Magyar Péter véleménye Ókovács Szilveszterről, akinek november 2-án, hétfőn azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát a Magyar Állami Operaház élén. A miniszterelnök a döntés után már az egykori főigazgató „rémuralmának” végét hirdette, miközben 2022-ben még az Operaház megújulásához gratulált neki. A korábbi, elismerő hangvételű Facebook-komment az intézményvezető menesztése után ismét a figyelem középpontjába került.
Magyar Péter négy éve még gratulált Ókovács Szilveszternek
A történet előzménye egy 2022-es Facebook-bejegyzés, amelyet Ókovács Szilveszter a hivatalos közösségi oldalának elindításakor tett közzé. A bejegyzés alatt Magyar Péter is hozzászólt, méghozzá kifejezetten barátságos hangnemben.
Kedves Főigazgató Úr! Immár kilencéves regnálásod alatt az Operaház teljes megújuláson esett át. Immár a világ talán legcsodálatosabb épületében csendülnek fel minden nap világszínvonalú előadások”
– fogalmazott akkor Magyar Péter. A politikus nemcsak az addigi eredményeket méltatta, hanem hosszú folytatást is kívánt az intézményvezetőnek:
További sikeres (még legalább kilencéves) folytatást kívánunk! Legyen a zene mindenkié!”
Négy évvel később azonban már egészen másként nyilatkozott ugyanarról az intézményvezetőről.
A hétfői menesztés után közzétett bejegyzésében Magyar Péter így fogalmazott:
Mától vége az Operaházban Ókovács Szilveszter rémuralmának és pazarlásának. Az Operaház új vezetőjét nyílt, transzparens pályázaton választjuk ki.”
Minisztériumi átvilágítás után menesztették az Operaház vezetőjét
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Tarr Zoltán miniszter november 2-i hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter munkaviszonyát. A tárca közlése szerint az Operaház átvilágítása több szabálytalanságot is feltárt. Egyebek mellett azt állapították meg, hogy a főigazgatónak rendszeresen, havonta több százezer forint értékben folyósítottak célprémiumokat a szükséges miniszteri jóváhagyás nélkül. A kifizetések többek között kommunikációs és fő-zeneigazgatói feladatokhoz kapcsolódtak.
Az intézmény vezetését átmenetileg Ivacs Balázs veszi át, az új főigazgatót pedig pályázat útján választják ki. A minisztérium közlése szerint a személyi változás az Operaház előadásait nem érinti.
Ókovács Szilveszter a menesztésére reagálva azt állította, hogy az átvilágítás során egyszer sem kérdezték meg, és a vizsgálat jelentését sem ismerhette meg.
Magyar Péter és az Operaház korábbi vezetőjének viszonya egyébként már a mostani döntés előtt megromlott. Áprilisban lapunk is beszámolt arról, hogy a két fél között nyilvános üzengetés alakult ki az Operaház október 23-i felhasználásával kapcsolatban. Ókovács akkor arra emlékeztette Magyart, hogy korábban személyesen is kapcsolatban álltak egymással, így akár közvetlenül is megkereshette volna. Szeptemberben újabb konfliktus alakult ki köztük, ezúttal a közmédia működése miatt.