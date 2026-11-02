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Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ókovács Szilveszter menesztése után

Rendkívüli

Akár 160 embert is elbocsáthatnak a közmédiától, decemberben szűnhetnek meg a munkaviszonyok

ókovács szilveszter

Előkerült Magyar Péter négy évvel ezelőtti kommentje, amelyben még Ókovács Szilvesztert méltatta

59 perce
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Azonnali hatállyal menesztették a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, miután a kulturális minisztérium átvilágítása több pénzügyi szabálytalanságot tárt fel. Magyar Péter a döntést követően élesen bírálta Ókovács Szilvesztert, a közösségi médiában azonban előkerült egy négy évvel ezelőtti Facebook-hozzászólása, amelyben még elismerően méltatta az intézményvezető munkáját, és további kilenc sikeres évet kívánt neki.
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Érdekes fordulatot vett Magyar Péter véleménye Ókovács Szilveszterről, akinek november 2-án, hétfőn azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát a Magyar Állami Operaház élén. A miniszterelnök a döntés után már az egykori főigazgató „rémuralmának” végét hirdette, miközben 2022-ben még az Operaház megújulásához gratulált neki. A korábbi, elismerő hangvételű Facebook-komment az intézményvezető menesztése után ismét a figyelem középpontjába került.

Ókovács Szilveszter munkáját 2022-ben még elismerő szavakkal méltatta Magyar Péter, aki most a főigazgató menesztését követően már rémuralmat emlegetett (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)
Ókovács Szilveszter munkáját 2022-ben még elismerő szavakkal méltatta Magyar Péter, aki most a főigazgató menesztését követően már rémuralmat emlegetett (Fotó:  Mandiner/Földházi Árpád)

Magyar Péter négy éve még gratulált Ókovács Szilveszternek

A történet előzménye egy 2022-es Facebook-bejegyzés, amelyet Ókovács Szilveszter a hivatalos közösségi oldalának elindításakor tett közzé. A bejegyzés alatt Magyar Péter is hozzászólt, méghozzá kifejezetten barátságos hangnemben.

Kedves Főigazgató Úr! Immár kilencéves regnálásod alatt az Operaház teljes megújuláson esett át. Immár a világ talán legcsodálatosabb épületében csendülnek fel minden nap világszínvonalú előadások”

 – fogalmazott akkor Magyar Péter. A politikus nemcsak az addigi eredményeket méltatta, hanem hosszú folytatást is kívánt az intézményvezetőnek:

További sikeres (még legalább kilencéves) folytatást kívánunk! Legyen a zene mindenkié!”

Négy évvel később azonban már egészen másként nyilatkozott ugyanarról az intézményvezetőről.

A hétfői menesztés után közzétett bejegyzésében Magyar Péter így fogalmazott:

Mától vége az Operaházban Ókovács Szilveszter rémuralmának és pazarlásának. Az Operaház új vezetőjét nyílt, transzparens pályázaton választjuk ki.”

Magyar Péter négy évvel ezelőtti kommentje Ókovács Szilveszter bejegyzése alatt (Forrás: Facebook/Ókovács Szilveszter)

Minisztériumi átvilágítás után menesztették az Operaház vezetőjét

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Tarr Zoltán miniszter november 2-i hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter munkaviszonyát. A tárca közlése szerint az Operaház átvilágítása több szabálytalanságot is feltárt. Egyebek mellett azt állapították meg, hogy a főigazgatónak rendszeresen, havonta több százezer forint értékben folyósítottak célprémiumokat a szükséges miniszteri jóváhagyás nélkül. A kifizetések többek között kommunikációs és fő-zeneigazgatói feladatokhoz kapcsolódtak.

Az intézmény vezetését átmenetileg Ivacs Balázs veszi át, az új főigazgatót pedig pályázat útján választják ki. A minisztérium közlése szerint a személyi változás az Operaház előadásait nem érinti.

Ókovács Szilveszter a menesztésére reagálva azt állította, hogy az átvilágítás során egyszer sem kérdezték meg, és a vizsgálat jelentését sem ismerhette meg.

Magyar Péter és az Operaház korábbi vezetőjének viszonya egyébként már a mostani döntés előtt megromlott. Áprilisban lapunk is beszámolt arról, hogy a két fél között nyilvános üzengetés alakult ki az Operaház október 23-i felhasználásával kapcsolatban. Ókovács akkor arra emlékeztette Magyart, hogy korábban személyesen is kapcsolatban álltak egymással, így akár közvetlenül is megkereshette volna. Szeptemberben újabb konfliktus alakult ki köztük, ezúttal a közmédia működése miatt.

 

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