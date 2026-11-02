Előkerült Magyar Péter négy évvel ezelőtti kommentje, amelyben még Ókovács Szilvesztert méltatta

Érdekes fordulatot vett Magyar Péter véleménye Ókovács Szilveszterről, akinek november 2-án, hétfőn azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát a Magyar Állami Operaház élén. A miniszterelnök a döntés után már az egykori főigazgató „rémuralmának” végét hirdette, miközben 2022-ben még az Operaház megújulásához gratulált neki. A korábbi, elismerő hangvételű Facebook-komment az intézményvezető menesztése után ismét a figyelem középpontjába került.

Ókovács Szilveszter munkáját 2022-ben még elismerő szavakkal méltatta Magyar Péter, aki most a főigazgató menesztését követően már rémuralmat emlegetett (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

Magyar Péter négy éve még gratulált Ókovács Szilveszternek

A történet előzménye egy 2022-es Facebook-bejegyzés, amelyet Ókovács Szilveszter a hivatalos közösségi oldalának elindításakor tett közzé. A bejegyzés alatt Magyar Péter is hozzászólt, méghozzá kifejezetten barátságos hangnemben.

Kedves Főigazgató Úr! Immár kilencéves regnálásod alatt az Operaház teljes megújuláson esett át. Immár a világ talán legcsodálatosabb épületében csendülnek fel minden nap világszínvonalú előadások”

– fogalmazott akkor Magyar Péter. A politikus nemcsak az addigi eredményeket méltatta, hanem hosszú folytatást is kívánt az intézményvezetőnek:

További sikeres (még legalább kilencéves) folytatást kívánunk! Legyen a zene mindenkié!”

Négy évvel később azonban már egészen másként nyilatkozott ugyanarról az intézményvezetőről.

A hétfői menesztés után közzétett bejegyzésében Magyar Péter így fogalmazott:

Mától vége az Operaházban Ókovács Szilveszter rémuralmának és pazarlásának. Az Operaház új vezetőjét nyílt, transzparens pályázaton választjuk ki.”

Magyar Péter négy évvel ezelőtti kommentje Ókovács Szilveszter bejegyzése alatt (Forrás: Facebook/Ókovács Szilveszter)

Minisztériumi átvilágítás után menesztették az Operaház vezetőjét

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Tarr Zoltán miniszter november 2-i hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter munkaviszonyát. A tárca közlése szerint az Operaház átvilágítása több szabálytalanságot is feltárt. Egyebek mellett azt állapították meg, hogy a főigazgatónak rendszeresen, havonta több százezer forint értékben folyósítottak célprémiumokat a szükséges miniszteri jóváhagyás nélkül. A kifizetések többek között kommunikációs és fő-zeneigazgatói feladatokhoz kapcsolódtak.