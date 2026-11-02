Ókovács Szilveszter nem hagyja annyiban: politikai támadásnak tartja a menesztését, bírósághoz fordul

Ókovács Szilveszter hétfő este a Hír TV műsorában reagált az azonnali hatályú menesztésére, amelyet politikai támadásként értékelt. A Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója szerint a történtek hátterében nem szakmai szempontok állnak.

Ókovács Szilveszter a Hír TV-ben és az ATV-ben is reagált az Operaház éléről történt menesztésére, amelyet politikai támadásként értékel, és bírósághoz fordul (Fotó: Facebook/Ókovács Szilveszter)

Ókovács Szilveszter szerint politikai támadás áll a menesztése mögött

A volt főigazgató a Hír TV-ben a döntés politikai hátterét hangsúlyozta. A csatorna korábbi beszámolója is felidézte, hogy Ókovács már októberben arról beszélt: a Fideszhez kötött politikai megítélése miatt támadják, miközben Tarr Zoltán kulturális miniszter korábban szakmai alapú döntéshozatalt ígért.

Elmondása szerint az elmúlt fél évben sem Tarr Zoltán miniszterrel, sem Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral nem sikerült személyesen egyeztetnie, pedig többször kereste őket telefonon és írásban is.

Bombáztuk a minisztériumot levelekkel, megkeresésekkel, meghívókkal”

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy a minisztérium az átvilágítás során mintegy 200 ezer oldalnyi dokumentumot kért be az Operaháztól, őt azonban állítása szerint egyszer sem hallgatták meg, és a vizsgálati jelentést sem ismerhette meg. Azt is sérelmezte, hogy a tárca vezetőivel csak a menesztésének napján találkozott, miután előző pénteken e-mailben behívták a minisztériumba.

Visszautasította a pénzügyi szabálytalanságokról szóló vádakat

Ókovács Szilveszter a minisztérium által kifogásolt juttatásokra is reagált. Nagy Ervin államtitkár korábban azt közölte, hogy az átvilágítás szerint a főigazgató havi bruttó 4,8 millió forintos fizetése mellett további, miniszteri jóváhagyás nélkül folyósított prémiumokat is kapott.

Ókovács ezzel szemben azt állította, hogy a fizetése nem 4,8, hanem 4,4 millió forint volt, ráadásul csak az utolsó egy évben. Három évvel korábban elmondása szerint még havi 2,7 millió forintot keresett. A főzeneigazgatói feladatokhoz kapcsolódó kifizetésekről azt mondta, azokat tévesen nevezték prémiumoknak. Állítása szerint a 2023 óta betöltetlen pozíció feladatait hét munkatárs között osztották szét, és az elvégzett többletmunkáért célfeladatokra járó díjazást kaptak. A Facebook-bejegyzések készítéséért kapott összeget is vitatta. Míg Nagy Ervin havi több mint 660 ezer forintos kifizetésről számolt be, Ókovács szerint nyolc hónapon keresztül havi bruttó 460 ezer forintot kapott a közösségi médiában végzett különmunkájáért.