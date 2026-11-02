Ókovács Szilveszter távozik az Operaház éléről, azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát

Ókovács Szilveszter munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter – erről Nagy Ervin kulturális államtitkár számolt be közösségi oldalán. A Magyar Állami Operaház átvilágítása a bejegyzés szerint több olyan gyakorlatot is feltárt, amely kérdéseket vetett fel az intézmény gazdálkodásával, a vezetői juttatásokkal és a belső ellenőrzéssel kapcsolatban.

Ókovács Szilveszter munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Nagy Ervin azt írta, hogy az Operaház főigazgatója havi bruttó 4,8 millió forintos fizetése mellett további juttatásokban is részesült. Az államtitkár beszámolója szerint a főigazgató és helyettese külön prémiumokat állapított meg magának, a minisztérium jóváhagyása nélkül.

Az átvilágítás egyik megállapítása a főzeneigazgatói feladatok ellátását érintette.

A pozíció 2023 óta betöltetlen volt, a teljes állású feladatokat azonban célfeladatok formájában osztották szét a főigazgató, helyettese és más munkatársak között. A bejegyzés szerint ezekért a feladatokért több százezer forintos havi prémiumokat fizettek, miközben a teljesítést az első és a második számú vezető egymásnak igazolta le.

Több százezer forintot fizettek a napi jegyzetekért

Nagy Ervin közlése szerint az átvilágítás egy másik, rendszeres kifizetést is feltárt. Hónapokon keresztül havi bruttó több mint 660 ezer forintot kapott az intézmény első számú vezetője napi jegyzetek megírásáért és közzétételéért. Az államtitkár szerint ezek olyan feladatok voltak, amelyek az Operaház más munkatársainak munkakörébe is beletartoztak.

A bejegyzés arra is kitért, hogy a jegyzetekért fizetett összeg csaknem kétszerese volt annak a bérnek, amelyet az intézmény közösségimédia-felületeinek kezeléséért felelős munkavállaló kapott.

A gazdálkodás átláthatóságával kapcsolatban szintén hiányosságokat említett az államtitkár. Az átvilágítás során az Operaház vezetése nem tudta pontosan megmondani, mennyibe kerültek az egyes produkciók. Egy-egy előadás esetében akár négy különböző becsült költséggel is számoltak, holott ezek az összegek a beszerzési és közbeszerzési eljárások alapjául szolgálnak.