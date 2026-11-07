„Perelünk!” – Újabb menesztés történt az Operaházban, Ókovács Szilveszter nem hagyja annyiban

Újabb menesztés borzolja a kedélyeket a Magyar Állami Operaházban. Ókovács Szilveszter korábbi főigazgató után pénteken Főző Virág főigazgató-helyettes munkaviszonyát is azonnali hatállyal megszüntették. A 2002 óta az intézménynél dolgozó szakember távozását a korábbi főigazgató élesen bírálta, és Facebook-oldalán az Operaház működésének jövőjét is megkérdőjelezte.
Ókovács Szilveszter szerint súlyos hibát követett el az Operaház új vezetése
Ma sikerült kidobni az Operából azt az embert is, aki egyedül képes lett volna a lefejezett Háznak valamiféle koordinált munkáját megvalósítani”
– fogalmazott Ókovács Szilveszter péntek késő esti bejegyzésében.
A volt főigazgató szerint Főző Virág nélkülözhetetlen szerepet töltött be az intézmény mindennapi működésében, és jelenleg nincs hozzá hasonló tapasztalattal rendelkező szakember Magyarországon.
Főző Virág kinyírásával nagyot vágott maga alatt a fán a null kilométeres, egyszemélyes »új vezetés«”
– írta, hozzátéve, hogy egy kiváló szakembertől váltak meg méltatlan körülmények között. Ókovács a bejegyzésben megköszönte egykori munkatársa közel negyedszázados szolgálatát, majd egyetlen szóval zárta sorait:
Perelünk.”
Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Főző Virág munkaviszonyát november 6-án szüntették meg, az intézmény az átvilágítás során feltárt szabálytalan folyamatokban való érintettségével indokolta a döntést.
A mostani menesztést néhány nappal korábban Ókovács Szilveszter leváltása előzte meg. A volt főigazgató politikai támadásnak nevezte eltávolítását, és már akkor közölte, hogy bírósághoz fordul. Állítása szerint az Operaház átvilágítása során egyszer sem hallgatták meg, és a vizsgálati jelentést sem ismerhette meg.