„Perelünk!” – Újabb menesztés történt az Operaházban, Ókovács Szilveszter nem hagyja annyiban

Újabb menesztés borzolja a kedélyeket a Magyar Állami Operaházban. Ókovács Szilveszter korábbi főigazgató után pénteken Főző Virág főigazgató-helyettes munkaviszonyát is azonnali hatállyal megszüntették. A 2002 óta az intézménynél dolgozó szakember távozását a korábbi főigazgató élesen bírálta, és Facebook-oldalán az Operaház működésének jövőjét is megkérdőjelezte.

Főző Virág 2002 óta dolgozott a Magyar Állami Operaházban, ahol főigazgató-helyettesként az intézmény mindennapi működését koordinálta. Ókovács Szilveszter szerint menesztésével pótolhatatlan szakembert veszített el az Operaház (Forrás: Facebook/Operaház)

Ókovács Szilveszter szerint súlyos hibát követett el az Operaház új vezetése

Ma sikerült kidobni az Operából azt az embert is, aki egyedül képes lett volna a lefejezett Háznak valamiféle koordinált munkáját megvalósítani”

– fogalmazott Ókovács Szilveszter péntek késő esti bejegyzésében.

A volt főigazgató szerint Főző Virág nélkülözhetetlen szerepet töltött be az intézmény mindennapi működésében, és jelenleg nincs hozzá hasonló tapasztalattal rendelkező szakember Magyarországon.

Főző Virág kinyírásával nagyot vágott maga alatt a fán a null kilométeres, egyszemélyes »új vezetés«”

– írta, hozzátéve, hogy egy kiváló szakembertől váltak meg méltatlan körülmények között. Ókovács a bejegyzésben megköszönte egykori munkatársa közel negyedszázados szolgálatát, majd egyetlen szóval zárta sorait:

Perelünk.”

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Főző Virág munkaviszonyát november 6-án szüntették meg, az intézmény az átvilágítás során feltárt szabálytalan folyamatokban való érintettségével indokolta a döntést.

A mostani menesztést néhány nappal korábban Ókovács Szilveszter leváltása előzte meg. A volt főigazgató politikai támadásnak nevezte eltávolítását, és már akkor közölte, hogy bírósághoz fordul. Állítása szerint az Operaház átvilágítása során egyszer sem hallgatták meg, és a vizsgálati jelentést sem ismerhette meg.