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ókovács szilveszter

Visszatér az Operába Ókovács Szilveszter

2026. november 06. 10:57
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Bárki találkozhat néhány nap múlva az Operházban a menesztett főigazgatóval, aki visszaemlékezett azokra az időkre is, amikor még jó barátok voltak Magyar Péterrel, a Covidot is tőlük kapták el. „Ott, a körasztalnál a srác ránk köhögte a Covidot – azóta egy országot betegített meg” – jegyezte meg Ókovács Szilveszter.
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ókovács szilvesztercarmenmagyar állami operaházMagyar Péter

Visszatér az Operába a Magyar Állami Operaház nemrég leváltott főigazgatója – ezt Ókovács Szilveszter maga jelentette be a közösségi oldalán. November 17-én nézőként, a legolcsóbb, 3600 forintos úgynevezett „támaszkodójeggyel”, a korlátozott kilátást biztosító helyek egyikéről fogja megnézni Georges Bizet Carmen című operáját. Ennek az előadásnak a szervezése, megvalósítása is még az ő vezetése alatt történt. 

BUDAPEST, HUNGARY- April 12. 2022: Interior of the newly renovated Hungarian Royal State Opera House in Budapest.
Ókovács Szilveszter vezetése alatt teljesen felújították az Operaház épületét is
Fotó: Shutterstock

Ókovács Szilveszterék nemrég még jóban voltak Magyar Péterékkel

Ókovács Szilveszter bejegyzésében utalt leváltása körülményeire is. Feleségével, Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselővel ellátogattak oda, ahol 2020-ban még együtt vacsoráztak egy másik házaspárral: Varga Judittal és Magyar Péterrel. Itt kapták el tőlük a Covidot is, Magyar Péter már betegen jött el a közös vacsorára. A volt főigazgató szerint azóta egy országot betegített meg. 

Koholhat vádat, rúgathat ki a hivatásom helyéről, de azt a szívességet nem tesszük meg neki, hogy a kedvünket szegje

– írta a volt főigazgató. 

Hétfőn vádaskodva menesztették a főigazgatót

Ismert: Ókovács Szilvesztert hétfőn menesztette posztjáról Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált: „mától vége Ókovács Szilveszter főigazgató rémuralmának és pazarlásának”. 

Négy éve Magyar Péter erről még teljesen másként vélekedett. Akkor azt írta neki: "Kedves Főigazgató Úr! Immár kilenc éves regnálásod alatt az Operaház teljes megújuláson esett át. Immár talán a világ legcsodálatosabb épületében csendülnek fel minden nap világszínvonalú előadások. Gratulálunk az eddigi eredményekhez és további sikeres (még legalább kilenc éves) folytatást kívánunk! Legyen a zene mindenkié!"

Ókovács Szilveszter perre megy

Ókovács Szilveszter bejelentette: nem nyugszik bele menesztésébe, perre megy az igazáért. 

 

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