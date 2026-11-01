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oktatás

A tiszás miniszter botrányos viselkedése miatt veszítheti el érdekérvényesítő képességét az oktatás ügye?

45 perce
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A jövő évi költségvetésből is látszik Rétvári Bence szerint, hogy Lannert Judit sikertelen a munkájában. A frakcióvezető szerint az oktatás ügye azért van gondban, mert a területért felelős miniszter folyamatosan botrányba keveredik és ezért nem bízik benne a Tisza.
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oktatásTiszaRétvári Bence

A költségvetés oktatási számai egyértelműek: Lannert Judit minden várakozásnál kevesebbet ért el – jelentette ki Rétvári Bence a közösségi oldalán. A KDNP Országgyűlési frakciójának vezetője rámutatott: a botrányai miatt elpárolgott a kormányzaton belüli érdekérvényesítő képessége. A szakmai javaslatait Ruff Bálint nem engedte tovább, a pénzügyi terveit Kármán András húzta keresztül. Vele már nem lesz sikeres az oktatásügy, talán az utódjával – tette hozzá.

20260512 BudapestAz Országgyűlés plenáris ülése. A Tisza-kormány minisztereinek eskütétele.Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvárképen: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter
Az oktatási rendszer érdekérvényesítő képessége gyengülhet Lannert Judit miatt.
Fotó: Máté Krisztián / MW

Lannert Judit miniszteri sikertelensége már a költségvetésből a számok nyelvén is kiolvasható, hiszen az egészségügyhöz viszonyítva ötöd akkora a többlet, amiből gazdálkodhat az oktatásügy – ismertette a frakcióvezető. Jelezte: mivel botrányt botrány követi Lannert Judit tevékenységében, ezért a kormányon belül is meggyengült az érdekérvényesítő képessége, nem tudott többletforrásokat érdemben a területnek kiharcolni.

A pedagógusok béremelése 5,5 százalékos, miközben a Fidesz-kormányzat idején 10, 21 és 32 százalékos béremelések voltak az elmúlt öt évben

– hangsúlyozta, hozzátéve: a nevelést-oktatást segítő dolgozók esetében sokkal kevesebb a béremelés, mint amiről a kampányban beszéltek. Ez óriási csalódottságot jelent, már a pedagógusok szakszervezetei is elégedetlenségüknek adtak hangot a béremelés mértékével kapcsolatban – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy 10 milliárd forint fejlesztésről beszélnek, összesen ennyit költenének fejlesztésre, míg az Orbán-kormány elmúlt 8 évében 1400 milliárd forint állt rendelkezésre ugyan erre. Ebből is látszik, hogy Lannert Judit az oktatásügy nem tud sikeres lenni, Magyar Péter nem bízik a miniszterében, nem ad neki többletforrásokat – jegyezte meg. Kijelentette: 

sajnos az ő sikertelenségének a pedagógusok és a diákok isszák meg a levét.

Ez látszódik a jövő évi költségvetési tervezetből is – tette hozzá. 

 

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