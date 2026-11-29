Nagy változásokkal készül a következő tanévre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit a tárca vezetője a közösségi oldalán közölte, hogy a héten benyújtották az Országgyűlésnek azt az oktatási törvénycsomagot, amellyel számos területen változtatunk az elmúlt évekhez képest. A miniszter megfogalmazása szerint olyan döntéseket hoztak, amelyek a gyerekek, a családok és a pedagógusok mindennapjait is könnyebbé tehetik.

Sok dolgon változtat az oktatásban Lannert Judit Fotó: Facebook/Lannert Judit

A tárcavezető elképzelése az, hogy nagyobb szabadságot adjanak a pedagógusoknak és több beleszólást a diákoknak és a szülőknek. Lannert Judit azt is összefoglalta, hogy mi változik a gyakorlatban:

Rugalmasabb iskolakezdés. A szülő és az óvodavezető közösen dönthet arról, hogy a gyermeknek szüksége van-e még egy évre az óvodában. Ne pusztán a születési dátum, hanem a gyermek érettsége határozza meg, mikor ül először az iskolapadba.

Több tankönyv, nagyobb választási szabadság. Az ingyenes tankönyvellátás megmarad, de az eddigi kettő helyett akár öt tankönyv közül is választhatnak a pedagógusok.

Nagyobb beleszólást kapnak a diákok az iskolai életet meghatározó szabályok alakításába.

Csökkentik a pedagógusok terheit, egyszerűsítik a továbbképzések szabályait.

Korszerűsítik az érettségi követelményeket, a felesleges tananyagokat elhagyják.

Erősítik a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek egyéni igényeihez igazodó ellátását. Ennek érdekében a gyógypedagógusok a jövőben nagyobb szerepet kapnak a pedagógusok munkájának támogatásában.

Rugalmasabb lesz a KRÉTA használata, az egyetemeken megszűnik a Neptun kötelező alkalmazása.

Átalakítják a Klebelsberg Központot

A miniszter posztjában kitért a Nemzeti Pedagógus Kar megszüntetésére is, hozzátéve, hogy a szervezet működésére fordított évi 150 millió forinttal a pedagógusok szakmai szervezeteinek támogatását tervezik, pályáztatás útján. Amint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Pedagógus Kar vezetője a sajtóból értesült arról, hogy a szervezet megszűnik.