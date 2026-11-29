Nagy változásokkal készül a következő tanévre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit a tárca vezetője a közösségi oldalán közölte, hogy a héten benyújtották az Országgyűlésnek azt az oktatási törvénycsomagot, amellyel számos területen változtatunk az elmúlt évekhez képest. A miniszter megfogalmazása szerint olyan döntéseket hoztak, amelyek a gyerekek, a családok és a pedagógusok mindennapjait is könnyebbé tehetik.
A tárcavezető elképzelése az, hogy nagyobb szabadságot adjanak a pedagógusoknak és több beleszólást a diákoknak és a szülőknek. Lannert Judit azt is összefoglalta, hogy mi változik a gyakorlatban:
- Rugalmasabb iskolakezdés. A szülő és az óvodavezető közösen dönthet arról, hogy a gyermeknek szüksége van-e még egy évre az óvodában. Ne pusztán a születési dátum, hanem a gyermek érettsége határozza meg, mikor ül először az iskolapadba.
- Több tankönyv, nagyobb választási szabadság. Az ingyenes tankönyvellátás megmarad, de az eddigi kettő helyett akár öt tankönyv közül is választhatnak a pedagógusok.
- Nagyobb beleszólást kapnak a diákok az iskolai életet meghatározó szabályok alakításába.
- Csökkentik a pedagógusok terheit, egyszerűsítik a továbbképzések szabályait.
- Korszerűsítik az érettségi követelményeket, a felesleges tananyagokat elhagyják.
- Erősítik a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek egyéni igényeihez igazodó ellátását. Ennek érdekében a gyógypedagógusok a jövőben nagyobb szerepet kapnak a pedagógusok munkájának támogatásában.
- Rugalmasabb lesz a KRÉTA használata, az egyetemeken megszűnik a Neptun kötelező alkalmazása.
- Átalakítják a Klebelsberg Központot
A miniszter posztjában kitért a Nemzeti Pedagógus Kar megszüntetésére is, hozzátéve, hogy a szervezet működésére fordított évi 150 millió forinttal a pedagógusok szakmai szervezeteinek támogatását tervezik, pályáztatás útján. Amint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Pedagógus Kar vezetője a sajtóból értesült arról, hogy a szervezet megszűnik.