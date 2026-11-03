Hatalmas a felháborodás: kevesebb béremelést kaphatnak a tanárok, mint amennyit a Tisza Párt ígért nekik

Az oktatási költségvetés tervezetét Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke értékelte az MTI-nek. Közlése szerint a tankerületek 1280,8 milliárd, a szakképzési centrumok pedig 318,6 milliárd forintból gazdálkodhatnak 2027-ben.

Oktatási költségvetés: több pénz jut, de elmaradhat az ígért béremelés.

Fotó: Pixabay

Az oktatási költségvetés emelkedése nem elegendő

Az alelnök úgy fogalmazott: bár szinte minden területre valamivel több forrás jutna, ez még nem elegendő az oktatás válságának megoldásához.

Gosztonyi Gábor arra is emlékeztetett, hogy

a Tisza Párt a választási kampányban még 25 százalékos, 2026-ban megvalósuló fizetésemelést ígért a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak.

Később a parlamentben 21 százalék hangzott el, a mostani költségvetési tervezetben viszont már csak 15 százalékos, 2027-re időzített emelés szerepel.

A szakszervezeti vezető szerint emiatt továbbra sem világos, pontosan mekkora béremelésre és milyen időpontban számíthatnak az érintett dolgozók.