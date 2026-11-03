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költségvetés

Hatalmas a felháborodás: kevesebb béremelést kaphatnak a tanárok, mint amennyit a Tisza Párt ígért nekik

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A jövő évi költségvetési tervezet alapján több pénz jutna a köznevelésre és a szakképzésre. Az oktatási költségvetés emelkedése azonban a Pedagógusok Szakszervezete szerint nem elegendő, a segítő dolgozók tervezett béremelése pedig elmarad a Tisza Párt kampányígéretétől.
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költségvetéspedagógusok szakszervezetegosztonyi gábor

Az oktatási költségvetés tervezetét Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke értékelte az MTI-nek. Közlése szerint a tankerületek 1280,8 milliárd, a szakképzési centrumok pedig 318,6 milliárd forintból gazdálkodhatnak 2027-ben.

oktatási költségvetés
Oktatási költségvetés: több pénz jut, de elmaradhat az ígért béremelés.
Fotó: Pixabay

 Az oktatási költségvetés emelkedése nem elegendő

Az alelnök úgy fogalmazott: bár szinte minden területre valamivel több forrás jutna, ez még nem elegendő az oktatás válságának megoldásához.

Gosztonyi Gábor arra is emlékeztetett, hogy 

a Tisza Párt a választási kampányban még 25 százalékos, 2026-ban megvalósuló fizetésemelést ígért a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozóknak.

Később a parlamentben 21 százalék hangzott el, a mostani költségvetési tervezetben viszont már csak 15 százalékos, 2027-re időzített emelés szerepel.

A szakszervezeti vezető szerint emiatt továbbra sem világos, pontosan mekkora béremelésre és milyen időpontban számíthatnak az érintett dolgozók.

 

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