„Mit titkol az oktatási minisztérium?” – Rétvári Bence a tankerületi kinevezések iratainak nyilvánosságra hozását követeli

Újabb botrány bontakozik ki az oktatási minisztérium körül a tankerületi vezetők kinevezése miatt. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Facebook-videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza-kormány, korábbi ígéreteivel ellentétben, a pályázati eljárás dokumentumait nem hozták teljeskörűen nyilvánosságra. Ráadásul több pedagógus is arról számolt be, hogy nem az általuk támogatott jelölt került a tankerületek élére.

Rétvári Bence szerint az oktatási minisztérium nem hozta nyilvánosságra a tankerületi vezetők kiválasztásának valamennyi dokumentumát, ezért közérdekű adatigénylést nyújtott be (Fotó: Mediaworks)

Rétvári Bence szerint az oktatási minisztérium a tanárok véleményével szemben döntött

Újabb botrány és újabb titkolózások az oktatási minisztérium háza táján”

– kezdte videóját Rétvári Bence.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a kormány átlátható, nyilvános pályázati rendszert ígért, ennek ellenére a kiválasztás részleteit továbbra sem ismerheti meg a nyilvánosság.

Azt ígérték, nyilvános lesz, azt ígérték, átlátható lesz. Ezzel szemben minden dokumentum titkos, hozzáférhetetlen”

– jelentette ki.

Rétvári szerint a pedagógusok több helyen is jelezték, hogy a minisztérium figyelmen kívül hagyta a véleményüket, és olyan vezetőket nevezett ki, akiket nem a helyi tanári közösségek támogattak. Az Origó korábban beszámolt arról, hogy Magyar Péter júliusban a tankerületi rendszer teljes átalakítását jelentette be. A miniszterelnök akkor nyílt pályázatokat, szakmai alapú döntéseket és a helyi szereplők bevonását ígérte.

A november elején lezárult eljárásban 60 tankerületi vezetői álláshelyre kerestek jelentkezőket. Összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 424 volt érvényes. Végül 55 vezetői posztról született döntés, öt tankerületben pedig új pályázatot kell kiírni. A kiválasztást a pedagógus-szakszervezetek is bírálták.

Kifogásolták többek között a rövid véleményezési határidőt és a pályázati folyamat átláthatóságának hiányosságait.

Nem ez az első alkalom, hogy az oktatási tárca vezetői kinevezése miatt alakul ki vita. Augusztusban Lannert Judit a tantestület többségének nemtetszése ellenére nevezte ki újra a csömöri általános iskola igazgatóját, ami a pedagógusok és a helyi önkormányzat tiltakozását is kiváltotta.