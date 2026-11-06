Újabb vezetőt menesztettek az Operaházból, azonnali hatállyal megszűnt a munkaviszonya

A Magyar Állami Operaház a Telex megkeresésére megerősítette, hogy Főző Virág munkaviszonya 2026. november 6-án azonnali hatállyal megszűnt. Az intézmény közlése szerint a döntés oka az átvilágítás során feltárt szabálytalan folyamatokban való érintettsége volt.

Operaház: újabb vezetőt menesztettek, azonnal megszűnt a főigazgató-helyettes munkaviszonya

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Főző Virág jogászként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2002 márciusában kezdett dolgozni az Operaházban jogtanácsosként. 2014-ben nevezték ki főigazgató-helyettesnek. A Telex információi szerint az elmúlt években Ókovács Szilveszter főigazgató egyik legközelebbi munkatársa, az intézményben a vezető jobbkeze volt.

Feladatait átmenetileg Ivacs Balázs, az Operaház megbízott főigazgatója veszi át.

Ókovács Szilvesztert is menesztették

A személyi változás előzménye, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter november 2-án felmentette Ókovács Szilvesztert az Operaház főigazgatói posztjáról. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár akkor arról beszélt, hogy az intézmény átvilágítása során

„egészen elképesztő dolgokat” tártak fel.

Az államtitkár többek között azt állította, hogy Ókovács a minisztérium jóváhagyása nélkül, külön prémiumokkal emelte meg saját fizetését. A korábbi főigazgató ezzel szemben azt közölte, hogy az átvilágítás során egyszer sem kérdezték meg, megkereséseire pedig nem válaszoltak. Ókovács bejelentette, hogy jogi úton támadja meg a menesztését.