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Három hónap után azonnali hatállyal menesztették Orbán Anita emberét

külügyminisztérium

Három hónap után azonnali hatállyal menesztették Orbán Anita emberét

19 perce
Olvasási idő: 11 perc
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Orbán Anita külügyminiszter még augusztusban nagy terveket szánt Feledy Botondnak, hétfő este azonban váratlanul véget ért a szakértő megbízatása. A minisztérium bizalomvesztésre hivatkozott.
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külügyminisztériummagyar külügyi intézetorbán anita

Mindössze három hónapig állt a Magyar Külügyi Intézet élén Feledy Botond, akinek megbízatását hétfő este azonnali hatállyal megszüntették. A Külügyminisztérium indoklása szerint a szakértő előző kormányhoz fűződő, éveken át tartó munkakapcsolata miatt rendült meg a vezetés bizalma – írja a Világgazdaság.

Orbán Anita
Orbán Anita külügyminiszter
Fotó: Hatlaczki Balazs / MW

A döntést Velkey György László, a tárca parlamenti államtitkára jelentette be nem sokkal este tíz óra előtt. Részletes magyarázatot nem adott, csupán annyit közölt, hogy a minisztérium néhány nappal korábban szerzett tudomást Feledy korábbi kormányzati kötődéseiről.

A minisztériumhoz beérkezett információk alapján bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetjük Feledy Botond vezetői megbízatását

– írta.

Orbán Anita korábban még nagy terveket szánt neki

A menesztés azért is váratlan, mert a külügyminiszter augusztus 3-án kérte fel a szakértőt a Magyar Külügyi Intézet irányítására. Feledy így szinte napra pontosan három hónapig tölthette be a tisztséget.

A kinevezés bejelentésekor Orbán Anita még nagy elismeréssel beszélt róla, és hangsúlyozta: azt szeretné, ha a szervezet ismét a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésének egyik legfontosabb műhelyévé válna.

A miniszter szerint az elmúlt években a napi politikai elvárások egyre inkább háttérbe szorították a szakmai szempontokat. Ezen változtatni kívánt, és olyan önálló kutatómunkát ígért, amely hosszú távon is segíti a döntéshozatalt. Feledy vezetésétől az elemzői és stratégiai szemlélet megerősödését várta.

Akkor még úgy fogalmazott, bízik abban, hogy az új vezérigazgató irányításával az intézet a szakmai megújulás meghatározó központjává válik.

Húszéves külpolitikai tapasztalattal érkezett

Feledy Botond a felkérést elfogadva arról írt, hogy hatalmas megtiszteltetésnek tartja a lehetőséget. Hozzátette, húsz éve dolgozik a külpolitika területén, és úgy érzi, korábbi szakmai pályafutása éppen erre a feladatra készítette fel.

Figyelemre méltó, hogy a Külügyminisztérium korábban saját felületein is közzétette a szakértő életrajzát, akkor azonban nem jeleztek kifogást a múltjával kapcsolatban. Most mégis az előző kormányhoz kötődő munkaviszonya vezetett a távozásához.

A történtek Rácz András helyzetét is bizonytalanná tehetik. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese ugyanis Feledyvel együtt kezdte meg a munkát.

Feledy Botond elmondta, miért rúgták ki Orbán Anitáék

A menesztés bejelentése után szinte azonnal megszólalt Feledy Botond a Facebookon – vette észre a Világgazdaság. A volt vezérigazgató részletesen beszámolt korábbi üzleti kapcsolatairól, és arról is, miért vállalt megbízást a Lázár János vezette minisztériumtól.

Orbán Anita külügyminiszter és Feledy Botond külpolitikai szakértő
Fotó: Feledy Botond Facebook-oldala

Tiszta szívvel

– kezdte bejegyzését, amelyben felidézte, hogy az elmúlt években saját külpolitikai elemzőcégét, a Red Snow Consultingot építette. Ezt hagyta ott azért, hogy hazatérjen, és elfogadja a Magyar Külügyi Intézet vezetésére szóló felkérést. Mint fogalmazott: „hazajöhessek oda, ahova a haza vezényli. Ez történetesen a Külügyi Intézet lett, »sose jobb helyet!«”

A cégalapításkor nemzetközi példaképek lebegtek a szeme előtt, köztük Ivan Krastev és Ian Bremmer. Célja egy olyan vállalkozás létrehozása volt, amelynek szakmai munkájában minden ügyfél megbízhat.

A célom az volt, hogy olyan cég legyen, aminek mindenki hisz, mivel mindenütt ugyanazzal a rigorózus módszerrel dolgoztam-dolgoztunk a csapatommal azon, hogy a magyar és európai érdeket azonosítsuk a nemzetközi ügyekben

– írta.

Hozzátette, hogy nem tanácsadással vagy belpolitikai manőverezéssel foglalkoztak, hanem a világpolitikai folyamatok elemzésével és közérthető bemutatásával.

Lázár János minisztériuma is megbízta a cégét

Feledy felidézte, hogy 2023-ban a piaci ügyfelek és a Partizán mellett a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium is megkereste vállalkozását.

Pontosan azt szerették volna, amit kínált a cég: a független elemzői perspektívát. Arra jutottam, hogy ha lehetőséget kap a három embert foglalkoztató cégem, akkor leszerződöm

– magyarázta.

Állítása szerint független elemzőként olyan kritikus megállapításokat is megfogalmazhatott Oroszországról és Kínáról, amelyeket a kormányzati háttérintézmények nem vállaltak volna fel.

A Red Snow Consulting emellett brüsszeli alapítvánnyal, londoni hedge funddal, valamint közép-európai energetikai és pénzügyi vállalatokkal is együtt dolgozott. Feledy ezt tartja pályafutása egyik legfontosabb eredményének: különböző politikai hátterű megbízóknak is ugyanazt a szakmai szemléletet képviselte.

Csak annyit mondhatok Nektek, hogy az ügyfeleim nem befolyásolták a véleményem soha. De szerintem aki meghallgatott, annak ez világos. Tiszta szívvel dolgozom továbbra is azon, hogy végbemenjen az országban rendszerváltás. Köszönöm az eddigi bizalmat!

 – zárta bejegyzését.

Magyar Péter is reagált Feledy Botond kirúgására

A bejegyzés alatt Magyar Péter is kommentelt. A Tisza Párt elnöke szerint Feledynek a kinevezése előtt beszámolót kellett volna adnia arról, hogy cége az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott, ebből 19 milliót már a választás után.

Ez nagyon szép, de ha valaki elfogad egy kormányzati vezetői megbízást, és megkérdezik, hogy támadható-e, akkor illik beszámolni arról, hogy az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott. Még a választás után is 19 millió forintot. Mindent meg lehet magyarázni, de elhallgatni nem. Sajnálom

 – írta.

Feledy Botond válaszában sajnálatát fejezte ki a kialakult helyzet miatt, és hangsúlyozta, hogy a rendszerváltásért végzett munkája mindig őszinte volt.

Péter, kár, hogy így találkozunk a posztom alatt. A rendszerváltásba fektetett energiáim mindig őszinték voltak. Az, hogy elemzést írtam épp, nem állította át a szívem

 – reagált.

Egyúttal pontosította a kifizetés időpontját is: állítása szerint a 19 millió forint átutalása március 20-án történt, nem májusban. Hozzátette, hogy a választás után már Magyar Péter csapatával is dolgoztak, ahogyan 2024 óta.

A miniszterelnök erre úgy riposztolt, hogy áprilisi az utolsó számla és júniusig szólt a szerződés. "Ha valaki egy ilyen dolgot eltagad, akkor nem tudunk együtt dolgozni, sajnálom".

 

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