Három hónap után azonnali hatállyal menesztették Orbán Anita emberét

Mindössze három hónapig állt a Magyar Külügyi Intézet élén Feledy Botond, akinek megbízatását hétfő este azonnali hatállyal megszüntették. A Külügyminisztérium indoklása szerint a szakértő előző kormányhoz fűződő, éveken át tartó munkakapcsolata miatt rendült meg a vezetés bizalma – írja a Világgazdaság.
A döntést Velkey György László, a tárca parlamenti államtitkára jelentette be nem sokkal este tíz óra előtt. Részletes magyarázatot nem adott, csupán annyit közölt, hogy a minisztérium néhány nappal korábban szerzett tudomást Feledy korábbi kormányzati kötődéseiről.
A minisztériumhoz beérkezett információk alapján bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetjük Feledy Botond vezetői megbízatását
– írta.
Orbán Anita korábban még nagy terveket szánt neki
A menesztés azért is váratlan, mert a külügyminiszter augusztus 3-án kérte fel a szakértőt a Magyar Külügyi Intézet irányítására. Feledy így szinte napra pontosan három hónapig tölthette be a tisztséget.
A kinevezés bejelentésekor Orbán Anita még nagy elismeréssel beszélt róla, és hangsúlyozta: azt szeretné, ha a szervezet ismét a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésének egyik legfontosabb műhelyévé válna.
A miniszter szerint az elmúlt években a napi politikai elvárások egyre inkább háttérbe szorították a szakmai szempontokat. Ezen változtatni kívánt, és olyan önálló kutatómunkát ígért, amely hosszú távon is segíti a döntéshozatalt. Feledy vezetésétől az elemzői és stratégiai szemlélet megerősödését várta.
Akkor még úgy fogalmazott, bízik abban, hogy az új vezérigazgató irányításával az intézet a szakmai megújulás meghatározó központjává válik.
Húszéves külpolitikai tapasztalattal érkezett
Feledy Botond a felkérést elfogadva arról írt, hogy hatalmas megtiszteltetésnek tartja a lehetőséget. Hozzátette, húsz éve dolgozik a külpolitika területén, és úgy érzi, korábbi szakmai pályafutása éppen erre a feladatra készítette fel.
Figyelemre méltó, hogy a Külügyminisztérium korábban saját felületein is közzétette a szakértő életrajzát, akkor azonban nem jeleztek kifogást a múltjával kapcsolatban. Most mégis az előző kormányhoz kötődő munkaviszonya vezetett a távozásához.
A történtek Rácz András helyzetét is bizonytalanná tehetik. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese ugyanis Feledyvel együtt kezdte meg a munkát.
Feledy Botond elmondta, miért rúgták ki Orbán Anitáék
A menesztés bejelentése után szinte azonnal megszólalt Feledy Botond a Facebookon – vette észre a Világgazdaság. A volt vezérigazgató részletesen beszámolt korábbi üzleti kapcsolatairól, és arról is, miért vállalt megbízást a Lázár János vezette minisztériumtól.
Tiszta szívvel
– kezdte bejegyzését, amelyben felidézte, hogy az elmúlt években saját külpolitikai elemzőcégét, a Red Snow Consultingot építette. Ezt hagyta ott azért, hogy hazatérjen, és elfogadja a Magyar Külügyi Intézet vezetésére szóló felkérést. Mint fogalmazott: „hazajöhessek oda, ahova a haza vezényli. Ez történetesen a Külügyi Intézet lett, »sose jobb helyet!«”
A cégalapításkor nemzetközi példaképek lebegtek a szeme előtt, köztük Ivan Krastev és Ian Bremmer. Célja egy olyan vállalkozás létrehozása volt, amelynek szakmai munkájában minden ügyfél megbízhat.
A célom az volt, hogy olyan cég legyen, aminek mindenki hisz, mivel mindenütt ugyanazzal a rigorózus módszerrel dolgoztam-dolgoztunk a csapatommal azon, hogy a magyar és európai érdeket azonosítsuk a nemzetközi ügyekben
– írta.
Hozzátette, hogy nem tanácsadással vagy belpolitikai manőverezéssel foglalkoztak, hanem a világpolitikai folyamatok elemzésével és közérthető bemutatásával.
Lázár János minisztériuma is megbízta a cégét
Feledy felidézte, hogy 2023-ban a piaci ügyfelek és a Partizán mellett a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium is megkereste vállalkozását.
Pontosan azt szerették volna, amit kínált a cég: a független elemzői perspektívát. Arra jutottam, hogy ha lehetőséget kap a három embert foglalkoztató cégem, akkor leszerződöm
– magyarázta.
Állítása szerint független elemzőként olyan kritikus megállapításokat is megfogalmazhatott Oroszországról és Kínáról, amelyeket a kormányzati háttérintézmények nem vállaltak volna fel.
A Red Snow Consulting emellett brüsszeli alapítvánnyal, londoni hedge funddal, valamint közép-európai energetikai és pénzügyi vállalatokkal is együtt dolgozott. Feledy ezt tartja pályafutása egyik legfontosabb eredményének: különböző politikai hátterű megbízóknak is ugyanazt a szakmai szemléletet képviselte.
Csak annyit mondhatok Nektek, hogy az ügyfeleim nem befolyásolták a véleményem soha. De szerintem aki meghallgatott, annak ez világos. Tiszta szívvel dolgozom továbbra is azon, hogy végbemenjen az országban rendszerváltás. Köszönöm az eddigi bizalmat!
– zárta bejegyzését.
Magyar Péter is reagált Feledy Botond kirúgására
A bejegyzés alatt Magyar Péter is kommentelt. A Tisza Párt elnöke szerint Feledynek a kinevezése előtt beszámolót kellett volna adnia arról, hogy cége az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott, ebből 19 milliót már a választás után.
Ez nagyon szép, de ha valaki elfogad egy kormányzati vezetői megbízást, és megkérdezik, hogy támadható-e, akkor illik beszámolni arról, hogy az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott. Még a választás után is 19 millió forintot. Mindent meg lehet magyarázni, de elhallgatni nem. Sajnálom
– írta.
Feledy Botond válaszában sajnálatát fejezte ki a kialakult helyzet miatt, és hangsúlyozta, hogy a rendszerváltásért végzett munkája mindig őszinte volt.
Péter, kár, hogy így találkozunk a posztom alatt. A rendszerváltásba fektetett energiáim mindig őszinték voltak. Az, hogy elemzést írtam épp, nem állította át a szívem
– reagált.
Egyúttal pontosította a kifizetés időpontját is: állítása szerint a 19 millió forint átutalása március 20-án történt, nem májusban. Hozzátette, hogy a választás után már Magyar Péter csapatával is dolgoztak, ahogyan 2024 óta.
A miniszterelnök erre úgy riposztolt, hogy áprilisi az utolsó számla és júniusig szólt a szerződés. "Ha valaki egy ilyen dolgot eltagad, akkor nem tudunk együtt dolgozni, sajnálom".