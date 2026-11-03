Három hónap után azonnali hatállyal menesztették Orbán Anita emberét

Mindössze három hónapig állt a Magyar Külügyi Intézet élén Feledy Botond, akinek megbízatását hétfő este azonnali hatállyal megszüntették. A Külügyminisztérium indoklása szerint a szakértő előző kormányhoz fűződő, éveken át tartó munkakapcsolata miatt rendült meg a vezetés bizalma – írja a Világgazdaság.

Orbán Anita külügyminiszter

Fotó: Hatlaczki Balazs / MW

A döntést Velkey György László, a tárca parlamenti államtitkára jelentette be nem sokkal este tíz óra előtt. Részletes magyarázatot nem adott, csupán annyit közölt, hogy a minisztérium néhány nappal korábban szerzett tudomást Feledy korábbi kormányzati kötődéseiről.

A minisztériumhoz beérkezett információk alapján bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszüntetjük Feledy Botond vezetői megbízatását

– írta.

Orbán Anita korábban még nagy terveket szánt neki

A menesztés azért is váratlan, mert a külügyminiszter augusztus 3-án kérte fel a szakértőt a Magyar Külügyi Intézet irányítására. Feledy így szinte napra pontosan három hónapig tölthette be a tisztséget.

A kinevezés bejelentésekor Orbán Anita még nagy elismeréssel beszélt róla, és hangsúlyozta: azt szeretné, ha a szervezet ismét a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésének egyik legfontosabb műhelyévé válna.

A miniszter szerint az elmúlt években a napi politikai elvárások egyre inkább háttérbe szorították a szakmai szempontokat. Ezen változtatni kívánt, és olyan önálló kutatómunkát ígért, amely hosszú távon is segíti a döntéshozatalt. Feledy vezetésétől az elemzői és stratégiai szemlélet megerősödését várta.

Akkor még úgy fogalmazott, bízik abban, hogy az új vezérigazgató irányításával az intézet a szakmai megújulás meghatározó központjává válik.

Húszéves külpolitikai tapasztalattal érkezett

Feledy Botond a felkérést elfogadva arról írt, hogy hatalmas megtiszteltetésnek tartja a lehetőséget. Hozzátette, húsz éve dolgozik a külpolitika területén, és úgy érzi, korábbi szakmai pályafutása éppen erre a feladatra készítette fel.

Figyelemre méltó, hogy a Külügyminisztérium korábban saját felületein is közzétette a szakértő életrajzát, akkor azonban nem jeleztek kifogást a múltjával kapcsolatban. Most mégis az előző kormányhoz kötődő munkaviszonya vezetett a távozásához.

A történtek Rácz András helyzetét is bizonytalanná tehetik. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese ugyanis Feledyvel együtt kezdte meg a munkát.