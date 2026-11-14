Váratlan látogatás Budapesten: Zelenszkij embere Orbán Anitával tárgyalt

Váratlan diplomáciai egyeztetésre került sor Budapesten: Orbán Anita külügyminiszter Vszevolod Csencovval, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével találkozott. A Világgazdaság az Eurointegration beszámolója alapján arról írt, hogy a felek az energetikai együttműködésről, a beruházásokról és a határon átnyúló infrastruktúra fejlesztéséről tárgyaltak. A találkozó különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Budapest néhány nappal korábban ismét megakadályozta az ukrán uniós csatlakozási folyamat egyik fontos lépését.
Konstruktív tárgyalásokról számolt be Orbán Anita és Csencov
Vszevolod Csencov szombaton az X közösségi oldalon számolt be budapesti látogatásáról. Bejegyzésében megköszönte Orbán Anitának a szívélyes fogadtatást, és pozitívan értékelte a megbeszélést.
Nagyra értékelem a nyílt párbeszédünket és azt, hogy közösen a gyakorlati eredményekre összpontosítunk”
– fogalmazott az ukrán politikus. Csencov hangsúlyozta, hogy olyan együttműködés kialakításában érdekeltek, amely mindkét ország állampolgárai és vállalkozásai számára kézzelfogható előnyöket biztosít.
A tárgyalások során elsősorban három terület került napirendre:
- Energetika: a két ország közötti energetikai együttműködés fejlesztése.
- Beruházások: a gazdasági kapcsolatok és a befektetési lehetőségek erősítése.
- Határon átnyúló infrastruktúra: a közös infrastrukturális fejlesztések előmozdítása.
Orbán Anita ugyancsak konstruktívnak nevezte a találkozót, és reményét fejezte ki, hogy a két ország folytatja az együttműködést.
Magyarország továbbra sem enged Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében
A pozitív diplomáciai nyilatkozatok ellenére a két ország között továbbra is komoly nézeteltérések vannak Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban.
Magyarország november 10-én az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportjában ismét nem járult hozzá az ukrán csatlakozási tárgyalások negyedik és ötödik klaszteréhez kapcsolódó átvilágítási eredmények jóváhagyásához.
Ez a döntés akadályozza az érintett tárgyalási fejezetcsoportok megnyitása felé történő előrelépést.
A beszámoló szerint a vitában továbbra is fontos szerepet játszik a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak kérdése.
A magyar és az ukrán fél áprilisban újraindította a kisebbségi jogokról szóló párbeszédet, amelyet májusban és júniusban szakértői egyeztetések követtek. Ezeken a kárpátaljai magyar közösség képviselői is részt vettek, az egyeztetések eredményeként pedig módosították az ukrán kormány vonatkozó intézkedési tervét.
Kijev szeptemberben már azt állította, hogy teljesítette a Magyarországgal korábban egyeztetett szükséges lépéseket, ezért Budapest részéről is előrelépést vár.
Csencov november 4-én arról beszélt, hogy Magyarország egyelőre nem fogalmazott meg újabb követeléseket a kisebbségi jogokkal kapcsolatban. Az ukrán politikus szerint Budapest a csatlakozási dokumentumok további tanulmányozásával indokolja a folyamat késlekedését.
A mostani budapesti találkozó tehát a párbeszéd folytatását jelzi, de önmagában nem jelent áttörést az uniós csatlakozás körüli vitában. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a gazdasági együttműködésben mutatkozó nyitottság képes lesz-e érdemi előrelépést hozni a két ország politikai kapcsolataiban is.