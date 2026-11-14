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orbán anita

Váratlan látogatás Budapesten: Zelenszkij embere Orbán Anitával tárgyalt

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Miközben Magyarország továbbra is akadályozza Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrehaladását, magas rangú ukrán politikus érkezett Budapestre. Vszevolod Csencov ukrán miniszterelnök-helyettes Orbán Anita külügyminiszterrel egyeztetett, és mindkét fél konstruktívnak nevezte a találkozót.
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Váratlan diplomáciai egyeztetésre került sor Budapesten: Orbán Anita külügyminiszter Vszevolod Csencovval, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével találkozott. A Világgazdaság az Eurointegration beszámolója alapján arról írt, hogy a felek az energetikai együttműködésről, a beruházásokról és a határon átnyúló infrastruktúra fejlesztéséről tárgyaltak. A találkozó különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Budapest néhány nappal korábban ismét megakadályozta az ukrán uniós csatlakozási folyamat egyik fontos lépését.

Orbán Anita
Orbán Anita és Csencov is konstruktívnak nevezte a tárgyalást, de még mindig nincs egyetértés számos fontos ügyben (Fotó: Andras Greskovits)

Konstruktív tárgyalásokról számolt be Orbán Anita és Csencov

Vszevolod Csencov szombaton az X közösségi oldalon számolt be budapesti látogatásáról. Bejegyzésében megköszönte Orbán Anitának a szívélyes fogadtatást, és pozitívan értékelte a megbeszélést.

Nagyra értékelem a nyílt párbeszédünket és azt, hogy közösen a gyakorlati eredményekre összpontosítunk”

 – fogalmazott az ukrán politikus. Csencov hangsúlyozta, hogy olyan együttműködés kialakításában érdekeltek, amely mindkét ország állampolgárai és vállalkozásai számára kézzelfogható előnyöket biztosít.

A tárgyalások során elsősorban három terület került napirendre:

  • Energetika: a két ország közötti energetikai együttműködés fejlesztése.
  • Beruházások: a gazdasági kapcsolatok és a befektetési lehetőségek erősítése.
  • Határon átnyúló infrastruktúra: a közös infrastrukturális fejlesztések előmozdítása.

Orbán Anita ugyancsak konstruktívnak nevezte a találkozót, és reményét fejezte ki, hogy a két ország folytatja az együttműködést.

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Magyarország továbbra sem enged Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében

A pozitív diplomáciai nyilatkozatok ellenére a két ország között továbbra is komoly nézeteltérések vannak Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban.

Magyarország november 10-én az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportjában ismét nem járult hozzá az ukrán csatlakozási tárgyalások negyedik és ötödik klaszteréhez kapcsolódó átvilágítási eredmények jóváhagyásához. 

Ez a döntés akadályozza az érintett tárgyalási fejezetcsoportok megnyitása felé történő előrelépést.

A beszámoló szerint a vitában továbbra is fontos szerepet játszik a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak kérdése.

A magyar és az ukrán fél áprilisban újraindította a kisebbségi jogokról szóló párbeszédet, amelyet májusban és júniusban szakértői egyeztetések követtek. Ezeken a kárpátaljai magyar közösség képviselői is részt vettek, az egyeztetések eredményeként pedig módosították az ukrán kormány vonatkozó intézkedési tervét.

Kijev szeptemberben már azt állította, hogy teljesítette a Magyarországgal korábban egyeztetett szükséges lépéseket, ezért Budapest részéről is előrelépést vár.

Csencov november 4-én arról beszélt, hogy Magyarország egyelőre nem fogalmazott meg újabb követeléseket a kisebbségi jogokkal kapcsolatban. Az ukrán politikus szerint Budapest a csatlakozási dokumentumok további tanulmányozásával indokolja a folyamat késlekedését.

A mostani budapesti találkozó tehát a párbeszéd folytatását jelzi, de önmagában nem jelent áttörést az uniós csatlakozás körüli vitában. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a gazdasági együttműködésben mutatkozó nyitottság képes lesz-e érdemi előrelépést hozni a két ország politikai kapcsolataiban is.

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