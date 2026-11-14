Váratlan látogatás Budapesten: Zelenszkij embere Orbán Anitával tárgyalt

Váratlan diplomáciai egyeztetésre került sor Budapesten: Orbán Anita külügyminiszter Vszevolod Csencovval, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével találkozott. A Világgazdaság az Eurointegration beszámolója alapján arról írt, hogy a felek az energetikai együttműködésről, a beruházásokról és a határon átnyúló infrastruktúra fejlesztéséről tárgyaltak. A találkozó különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Budapest néhány nappal korábban ismét megakadályozta az ukrán uniós csatlakozási folyamat egyik fontos lépését.

Orbán Anita és Csencov is konstruktívnak nevezte a tárgyalást, de még mindig nincs egyetértés számos fontos ügyben (Fotó: Andras Greskovits)

Konstruktív tárgyalásokról számolt be Orbán Anita és Csencov

Vszevolod Csencov szombaton az X közösségi oldalon számolt be budapesti látogatásáról. Bejegyzésében megköszönte Orbán Anitának a szívélyes fogadtatást, és pozitívan értékelte a megbeszélést.

Nagyra értékelem a nyílt párbeszédünket és azt, hogy közösen a gyakorlati eredményekre összpontosítunk”

– fogalmazott az ukrán politikus. Csencov hangsúlyozta, hogy olyan együttműködés kialakításában érdekeltek, amely mindkét ország állampolgárai és vállalkozásai számára kézzelfogható előnyöket biztosít.

A tárgyalások során elsősorban három terület került napirendre:

Energetika : a két ország közötti energetikai együttműködés fejlesztése.

Beruházások : a gazdasági kapcsolatok és a befektetési lehetőségek erősítése.

Határon átnyúló infrastruktúra: a közös infrastrukturális fejlesztések előmozdítása.

Orbán Anita ugyancsak konstruktívnak nevezte a találkozót, és reményét fejezte ki, hogy a két ország folytatja az együttműködést.