Újabb rágalmazási kísérletnek nevezte Velkey György László külügyi államtitkár bejegyzését a volt miniszterelnök titkársága. A Havasi Bertalan által kiadott közlemény a vietnámi vízumügyek kapcsán megfogalmazott állításokra reagált, miután a Tisza-kormány államtitkára kedden újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra a korábbi külügyi tárca és Orbán Viktor testvére, Orbán Áron üzleti érdekeltségei közötti kapcsolatokról.
Havasi Bertalan szerint a külügyminisztérium a szabályoknak megfelelően járt el
Velkey György keddi Facebook-bejegyzésében egy 2023 szeptemberéből származó külügyi dokumentumra hivatkozva azt állította, hogy a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium kiemelt bánásmódot és soron kívüli ügyfélfogadási időpontokat kért Orbán Áronhoz köthető vállalkozások számára a vietnámi magyar külképviseleteken.
Az államtitkár szerint a hanoi és a Ho Si Minh-városi konzulátusoknak felsővezetői elvárásként kellett kezelniük az érintett cégek munkavállalók behozatalával kapcsolatos ügyeit. A Fidesz azonban határozottan visszautasította, hogy a korábbi kormányzati döntéseket családi vagy személyes kapcsolatok határozták volna meg.
A nemzeti kormány időszakában személyes vagy rokoni kapcsolatokra hivatkozással nem lehetett a kormányzati döntéseket befolyásolni”
– áll a közleményben.
Havasi Bertalan hangsúlyozta, hogy a minisztériumok
a külgazdasági kapcsolatépítéssel összefüggő ügyeket is a megszokott eljárásrend szerint intézték.
A közlemény szerint amennyiben bármely vízum vagy tartózkodási engedély ügyében kétségek merültek fel, az illetékes hatóságok azonnal megtették a szükséges intézkedéseket.
Ez így volt minden esetben, így a miniszterelnök testvérével összefüggésbe hozott vietnámi vízumügyekben is.”
A titkárság szerint a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium munkáját a mostani politikai támadások helyett elismerés illetné meg.
A következetes gyakorlatot folytató Külgazdasági és Külügyminisztériumot nem alaptalan politikai támadás, hanem elismerés illeti meg”
– zárul a közlemény.
Orbán Áron ügye miatt kerültek elő a külügyi dokumentumok
A vita előzménye Orbán Áron, a volt miniszterelnök testvére ellen indult büntetőeljárás, amelyben a hatóságok embercsempészet és befolyással üzérkedés gyanújával nyomoznak. A november 9-i hatósági akció során Orbán Áront és három társát őrizetbe vették. A nyomozók szerint a gyanúsítottak hamis indokkal igényelt vízumokkal, több mint száz vietnámi állampolgár Nyugat-Európába jutását segíthették. A volt miniszterelnök testvérének ügyvédje, Schalkház Éva Edit ugyanakkor vitatja a gyanúsítást és a kényszerintézkedések indokoltságát. A jogi képviselő korábban fellebbezést is benyújtott, többek között arra hivatkozva, hogy álláspontja szerint a nyomozati iratok nem támasztják alá megfelelően az embercsempészet gyanúját.
Velkey György László az elmúlt napokban több, a korábbi külügyi vezetés és Orbán Áron közötti kapcsolatokat érintő iratot ismertetett. Keddi bejegyzésében már a vietnámi konzulátusokon történő ügyintézést is szóba hozta.