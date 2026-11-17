Újabb rágalmazási kísérletnek nevezte Velkey György László külügyi államtitkár bejegyzését a volt miniszterelnök titkársága. A Havasi Bertalan által kiadott közlemény a vietnámi vízumügyek kapcsán megfogalmazott állításokra reagált, miután a Tisza-kormány államtitkára kedden újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra a korábbi külügyi tárca és Orbán Viktor testvére, Orbán Áron üzleti érdekeltségei közötti kapcsolatokról.

Havasi Bertalan közleményben utasította vissza az Orbán Áronnal kapcsolatban megfogalmazott újabb vádakat (Fotó: Mediaworks)

Havasi Bertalan szerint a külügyminisztérium a szabályoknak megfelelően járt el

Velkey György keddi Facebook-bejegyzésében egy 2023 szeptemberéből származó külügyi dokumentumra hivatkozva azt állította, hogy a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium kiemelt bánásmódot és soron kívüli ügyfélfogadási időpontokat kért Orbán Áronhoz köthető vállalkozások számára a vietnámi magyar külképviseleteken.

Az államtitkár szerint a hanoi és a Ho Si Minh-városi konzulátusoknak felsővezetői elvárásként kellett kezelniük az érintett cégek munkavállalók behozatalával kapcsolatos ügyeit. A Fidesz azonban határozottan visszautasította, hogy a korábbi kormányzati döntéseket családi vagy személyes kapcsolatok határozták volna meg.

A nemzeti kormány időszakában személyes vagy rokoni kapcsolatokra hivatkozással nem lehetett a kormányzati döntéseket befolyásolni”

– áll a közleményben.

Havasi Bertalan hangsúlyozta, hogy a minisztériumok

a külgazdasági kapcsolatépítéssel összefüggő ügyeket is a megszokott eljárásrend szerint intézték.

A közlemény szerint amennyiben bármely vízum vagy tartózkodási engedély ügyében kétségek merültek fel, az illetékes hatóságok azonnal megtették a szükséges intézkedéseket.

Ez így volt minden esetben, így a miniszterelnök testvérével összefüggésbe hozott vietnámi vízumügyekben is.”

A titkárság szerint a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium munkáját a mostani politikai támadások helyett elismerés illetné meg.

A következetes gyakorlatot folytató Külgazdasági és Külügyminisztériumot nem alaptalan politikai támadás, hanem elismerés illeti meg”

– zárul a közlemény.