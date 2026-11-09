Elemző az Origónak: Ha botrány van a Tiszánál, mindig kell egy látványos hatósági ügy

Hatalmas politikai vihart kavart Orbán Áron ügye, miután Magyar Péter hétfőn sajtóinformációkra hivatkozva bejelentette, hogy embercsempészet gyanújával őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét. A Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Budapesten és Pest vármegyében több helyszínen hajtott végre elfogásokat és házkutatásokat. Az időzítés különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen ugyanezen a napon a Tisza-kormánynak az ügynökakták nyilvánosságra hozatala miatt kialakult botrányról kellett volna számot adnia a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt.
Orbán Viktor a történtekre reagálva politikai leszámolással vádolta meg a kormányt.
Ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért. A leszámolás a figyelemelterelés eszköze”
– fogalmazott a korábbi miniszterelnök. Hozzátette, hogy szerinte Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, amelynek célja a politikai ellenfelek felszámolása.
A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”
– jelentette ki.
Kiszelly Zoltán: Ha botrány van a Tiszánál, mindig el kell vinni valakit
Kiszelly Zoltán politikai elemző szerint Orbán Áron ügyének időzítése beleillik abba a politikai mintázatba, amely az elmúlt hónapokban többször is megfigyelhető volt.
Az elemző lapunknak úgy értékelte, hogy amikor a Tisza-kormány számára kellemetlen botrány kerül napirendre, rendszerint egy látványos hatósági ügy irányítja másfelé a közvélemény figyelmét.
Párhuzamként említhető Hankó Balázs ügye, amely Magyar Péter mentelmi jogának és a telefonlopási ügynek az előtérbe kerülésével esett egybe, valamint a Matolcsy család körüli eljárások, amelyek a 2027-es költségvetés körüli viták idején kaptak jelentős figyelmet.
Kiszelly szerint a Tiszának jelenleg kevés kedvező híre van: megszorítások körvonalazódnak, az uniós források továbbra sem érkeztek meg, miközben a párt két legfontosabb politikai ígérete a rendszerváltás és az elszámoltatás volt.
Az elemző úgy véli, hogy a korábbi kormány felelősségének folyamatos hangsúlyozása, a visszamutogatás még hozzávetőleg egy évig működőképes politikai stratégia lehet. Ennek oka, hogy a gazdasági intézkedések következményeit a lakosság csak fokozatosan érzékeli a saját pénztárcáján.
Kiszelly szerint az időzítést külső gazdasági tényezők, például az olajárak alakulása is befolyásolhatják. Úgy látja, a kedvezőtlen fejleményekért, például az üzemanyag árának emelkedéséért a Tisza-kormány akár Donald Trumpot, Orbán Viktor politikai szövetségesét is felelőssé teheti.
Az elemző ugyanakkor nem számít arra, hogy a magyar gazdaság makroszinten összeomlana a következő egy évben. Hangsúlyozta azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy az egyes családok ne éreznék meg jelentősen a megszorításokat.
Kiszelly értékelése szerint tehát a Tisza-kormány egy ideig még politikai előnyt kovácsolhat az elszámoltatásból, hosszabb távon azonban egyre inkább saját gazdasági teljesítménye alapján ítélhetik meg a választók.
A hivatalos közlemény előtt tudott Orbán Áron elvitetéséről a Kontroll?
Deák Dániel politikai elemző egy másik körülményre is felhívta a figyelmet, ugyanis Magyar Péter testvérének híroldala, a Kontroll már a rendőrség hivatalos tájékoztatása előtt beszámolt a hétfői hatósági akcióról.
Az események időrendje a következőképpen alakult:
- 9:45: A Kontroll beszámolt a Budapesten és Pest vármegyében zajló összehangolt hatósági akcióról, és Orbán Áron lehetséges érintettségét is felvetette.
- 9:59: Megjelent a rendőrség hivatalos közleménye, amely megerősítette az elfogásokat és a házkutatásokat, de neveket nem közölt.
- 10:09: Magyar Péter a Facebookon sajtóinformációkra hivatkozva bejelentette Orbán Áron állítólagos őrizetbe vételét.
Az elemző emlékeztetett arra is, hogy pénteken Magyar Péter Ruff Bálinttal és Tóth Péterrel egyeztetett. Deák ezt az ügynökakták körüli botrány miatt tartott válságtanácskozásként értékelte, és már akkor felvetette egy újabb látványos hatósági akció lehetőségét.
Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli botrányban ugyanis Lezsák Sándor és további 163 ember téves besorolásának ügye is felmerült. Hétfőn pedig a tiszás képviselők távolmaradása miatt határozatképtelenné vált a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése.
A kérdés már csak az, hogy meddig lehet újabb és újabb látványos ügyekkel elterelni a figyelmet a kormányzás valódi mérlegéről. Mert előbb-utóbb eljöhet az a pillanat, amikor a választókat már nem az érdekli, kit vittek el bilincsben, hanem az, hogy nekik mennyi maradt a pénztárcájukban.