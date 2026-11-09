Elemző az Origónak: Ha botrány van a Tiszánál, mindig kell egy látványos hatósági ügy

Hatalmas politikai vihart kavart Orbán Áron ügye, miután Magyar Péter hétfőn sajtóinformációkra hivatkozva bejelentette, hogy embercsempészet gyanújával őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét. A Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Budapesten és Pest vármegyében több helyszínen hajtott végre elfogásokat és házkutatásokat. Az időzítés különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen ugyanezen a napon a Tisza-kormánynak az ügynökakták nyilvánosságra hozatala miatt kialakult botrányról kellett volna számot adnia a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt.

Orbán Áron elvitetése mind a Fidesz, mind Kiszelly Zoltán elemző szerint is terelés az aktuális tiszás botrányról (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Orbán Viktor a történtekre reagálva politikai leszámolással vádolta meg a kormányt.

Ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért. A leszámolás a figyelemelterelés eszköze”

– fogalmazott a korábbi miniszterelnök. Hozzátette, hogy szerinte Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, amelynek célja a politikai ellenfelek felszámolása.

A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”

– jelentette ki.