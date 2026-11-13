Videóra vették, ahogy meglátogatták a szülei a börtönben Orbán Áront

Meglátogatták a szülei Orbán Áront, Orbán Viktor előzetes letartóztatásban lévő testvérét – szúrta ki Deák Dániel. Orbán Áront sajtóinformációk szerint a Nagy Ignác utcai büntetés-végrehajtási intézetben tarják fogva. Orbán Viktor édesanyja, Sípos Erzsébet és édesapja, Orbán Győző itt látogatták meg a volt miniszterelnök testvérét. A két idős embert Szabó Bálint politikai aktivista videózta le.

A védője szerint semmi oka a letartóztatásnak

A bíróság szerdán egy hónapra rendelte el Orbán Viktor testvérének letartóztatását. Akit az ügyészség az üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsít. Orbán Áron ügyvédje szerint védence estében a megalapozott gyanú sem áll fenn. Ismert: a volt miniszterelnök testvére ügyében a nemrég létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jár el. Orbán Áron egyébként nemrég korábban maga kereste a hivatalt, hogy eloszlassa a megalapozatlan gyanút személye kapcsán, tehát nehezen vádolható azzal, hogy a szökés veszélye miatt kell letartóztatásban tartani.