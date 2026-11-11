Döntenek Orbán Áron letartóztatásáról – bíróság elé állt a volt miniszterelnök öccse

Szerdán bíróság elé állt Orbán Áron, Orbán Viktor öccse, akinek letartóztatásáról a délelőtt tíz órakor kezdődött ülésén dönthet a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség kedden indítványozta négy gyanúsított letartóztatását egy embercsempészési ügyben. A hatóságok hivatalosan nem nevezték meg az érintetteket, de a gyanúsítottak egyike a volt kormányfő öccse.

Orbán Áron, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére, akinek letartóztatásáról szerdán dönthet a bíróság (Forrás: fidesz.hu)

Orbán Áron és három társa letartóztatását kezdeményezték

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hétfőn vette őrizetbe a négy embert, akiket üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntettével gyanúsítanak.

Mivel az őrizet legfeljebb 72 óráig tarthat, a bíróságnak szerdán döntenie kell arról, hogy elrendeli-e a letartóztatásukat.

Az ügyészség szerint a gyanúsítottak eljárásban való jelenléte csak a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható, emellett fennáll annak veszélye, hogy szabadlábon megnehezítenék a bizonyítást.

Mint az Origo korábban megírta, a hétfői összehangolt hatósági akció során Budapesten, Fóton és Dunakeszin tartottak elfogásokat és házkutatásokat. A nyomozók szerint a gyanúsítottak több mint száz vietnámi állampolgár Nyugat-Európába jutását segíthették.

A védelem vitatja a letartóztatás szükségességét

Orbán Áron ügyvédje, Schalkház Éva Edit szerint semmi nem indokolja védence letartóztatását. A jogi képviselő hangsúlyozta, hogy ügyfele korábban is együttműködött a hatóságokkal, megadta elérhetőségeit, és vállalta, hogy idézésre önként megjelenik.

A védő azt is megerősítette, hogy Orbán Áron panasszal élt a gyanúsítás és az őrizetbe vétel ellen. Az ügyvéd szerint a volt miniszterelnök neve egyáltalán nem merült fel a gyanúsításokban. Az ügy politikai vitát is kiváltott. Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy az eljárás valódi célpontja ő maga, testvérét pedig eszközként használják fel. A Fidesz Orbán Áront is felvette a politikai foglyokat felsoroló listájára.