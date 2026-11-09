Orbán Viktor: A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

„Ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért. A leszámolás a figyelemelterelés eszköze” – reagált arra közösségi oldalán Orbán Viktor, hogy őrizetbe vették öccsét, Orbán Áront.

A Fidesz elnöke rámutatott: Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik.

Amikor a kormánynak valami kínos, az ÁVH lép. Ebben a piszkos játszmában a cél a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése

– jelentette ki.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök sajtóinformációkra hivatkozva bejelentette: embercsempészet gyanújával őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront. Az MTI azt írta, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytatja a nyomozást.

Az NVVH azt közölte hétfő délelőtt, hogy több embert elfogtak egy embercsempészügyben Budapesten és Pest megyében. Az akcióban Budapesten és Pest megyében több helyszínen zajlanak elfogások és házkutatások. Az NNI nyomozói és az NVVH munkatársai két folyamatban lévő büntetőeljárásban egyszerre, közösen hajtanak végre nyomozati cselekményeket. A bűncselekmények részleteiről, valamint a nyomozati cselekményekről várhatóan délután adnak hírt.

Pénteken válságtanácskozás az ügynökbotrány miatt, hétfőn letartóztatják Orbán Viktor öccsét

Az eset kapcsán Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, pénteken Magyar Péterék válságtanácskozást tartottak az ügynökakták körüli botrány miatt, amelyen a szupertitkosszolgálatok vezetői, Ruff Bálint és Tóth Péter vettek részt Magyar Péter mellett.

A politikai elemző szerint ugyanis a nagy politikai sikernek szánt nyilvánosságra hozatal félrement: ártatlan megfigyeltek kerültek a hálózati személyek közé.

„Lezsák Sándor és további 163 ember téves besorolását kellett elismerni. Ebből aztán kirobbant a tiszás ügynökbotrány, ami kellemetlen lett a kormány számára!” – mutatott rá az elemző.

Véletlen egybeesések

Felhívta a figyelmet arra is, hogy „akár újabb vezetőszáras elvezetés is jöhet”. Ezt követte hétfőn a miniszterelnök sajtóinformációkra alapozott közleménye, hogy embercsempészet gyanújával őrizetbe vették Orbán Áront.

Mindez azon a délelőttön, amikor a tiszás képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett az ügynökbotrány miatt összehívott bizottsági ülés, a levéltár főigazgatója pedig felajánlotta lemondását. Politikai szempontból aligha jöhetett volna jobbkor Magyar Péternek ez a hír.

– jegyezte meg, hangsúlyozva: az ügynökakták ügyében Magyar Péter kormányának kellene magyarázatot adnia, Orbán Viktor testvérének ügyével viszont újra az elszámoltató szerepében jelenhet meg.