Fellebbezett Orbán Viktor öccsének ügyvédje: "A megalapozott gyanú sem áll fenn"

Mint arról korábban beszámoltunk, szerdán, november 11-én a bíróság egy hónapra elrendelte Orbán Áron letartóztatását. Ugyancsak elrendelték élettársa letartóztatását, valamint egy harmadik gyanúsított bűnügyi felügyeletét. A negyedik gyanúsított letartóztatásra benyújtott ügyészi indítványt a bíróság elutasította az üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés ügyében. Orbán Viktor öccsének ügyvédje, Schalkház Éva Edit az Indexnek arról beszélt: a megalapozott gyanú sem áll fenn védence esetében. Kiemelte: védence nem csak a letartóztatását, hanem az azt megelőző napok hatósági intézkedéseit is megalapozatlannak tartja.
Orbán Áron ügyvédje fellebbezett
Schalkház Éva Edit emlékeztetett: a letartóztatáshoz a bűncselekmény megalapozott gyanúja szükséges, valamint az, ha fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűnismétlés veszélye, illetve a tanúbefolyásolás vagy a bizonyítékok eltüntetésének veszélye. A védő szerint itt azonban már az első és legfontosabb feltétel sem teljesü, így fellebbezett a letartóztatás ellen.
A megalapozott gyanú nem áll fenn védencem vonatkozásában, így a letartóztatást vele szemben meggyőződésem szerint nem lehetett volna elrendelni.
"Ki látott olyan embercsempészésre vonatkozó gyanúsítást, aminél nincs meghatározva, hogy kik lettek volna a csempészett személyek, a számuk tekintetében maga a gyanúsítás három különböző adatot tartalmaz tényként állítva, nem állnak rendelkezésre a jogellenesnek tekintett vízum kérelmek, nincs adat arra, hogy ezek a személyek beutaztak volna Magyarországra és az sem, hogy elhagyták-e az ország területet, ha elhagyták, akkor milyen irányban, nem állnak rendelkezésre meghívó levelek, amelyeket hivatkozik minden okirat nélkül a gyanúsítás, hogy védencem cége állított volna ki a beutazásuk érdekében?" – sorolta az ügyvéd, kiemelve: Orbán Áron már akkor felvette a kapcsolatot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH), amikor annak még egy e-mail-címe vagy egy honlapja sem volt. Már ekkor biztosította őket az együttműködéséről.
Mindezekre tekintettel a szökés, elrejtőzés veszélye és a bizonyítékok eltüntetésének veszélye nonszensz. Ügyfelem az első adandó alkalommal vallomást tett, és biztosította a hatóságot arról, hogy maga is a hatósággal való együttműködésben, a személye tisztázásában érdekelt
– magyarázta a védő.
A védő a hatóságok szükségtelen erődemonstrációját is kifogásolta.
"Én még nem láttam olyat, hogy nem közszereplőt közterületről, nyilvánosan, főbejáraton keresztül vezetik be vezetőszáron az épületbe, tudva, hogy sajtó érdeklődésre tart számot az ügy és ebben a helyzetében nyilatkozni sem tud arról, hogy a képfelvétel készítéséhez nem járul hozzá" – jelentette ki Schalkház Éva Edit a szerdai eseményekre utalva.