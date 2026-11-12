Fellebbezett Orbán Viktor öccsének ügyvédje: "A megalapozott gyanú sem áll fenn"

Mint arról korábban beszámoltunk, szerdán, november 11-én a bíróság egy hónapra elrendelte Orbán Áron letartóztatását. Ugyancsak elrendelték élettársa letartóztatását, valamint egy harmadik gyanúsított bűnügyi felügyeletét. A negyedik gyanúsított letartóztatásra benyújtott ügyészi indítványt a bíróság elutasította az üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés ügyében. Orbán Viktor öccsének ügyvédje, Schalkház Éva Edit az Indexnek arról beszélt: a megalapozott gyanú sem áll fenn védence esetében. Kiemelte: védence nem csak a letartóztatását, hanem az azt megelőző napok hatósági intézkedéseit is megalapozatlannak tartja.

Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője szerdán számolt be arról: letartóztatták Orbán Viktor öccsét, Orbán Áront

Fotó: Fidesz.hu

Orbán Áron ügyvédje fellebbezett

Schalkház Éva Edit emlékeztetett: a letartóztatáshoz a bűncselekmény megalapozott gyanúja szükséges, valamint az, ha fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűnismétlés veszélye, illetve a tanúbefolyásolás vagy a bizonyítékok eltüntetésének veszélye. A védő szerint itt azonban már az első és legfontosabb feltétel sem teljesü, így fellebbezett a letartóztatás ellen.

A megalapozott gyanú nem áll fenn védencem vonatkozásában, így a letartóztatást vele szemben meggyőződésem szerint nem lehetett volna elrendelni.

"Ki látott olyan embercsempészésre vonatkozó gyanúsítást, aminél nincs meghatározva, hogy kik lettek volna a csempészett személyek, a számuk tekintetében maga a gyanúsítás három különböző adatot tartalmaz tényként állítva, nem állnak rendelkezésre a jogellenesnek tekintett vízum kérelmek, nincs adat arra, hogy ezek a személyek beutaztak volna Magyarországra és az sem, hogy elhagyták-e az ország területet, ha elhagyták, akkor milyen irányban, nem állnak rendelkezésre meghívó levelek, amelyeket hivatkozik minden okirat nélkül a gyanúsítás, hogy védencem cége állított volna ki a beutazásuk érdekében?" – sorolta az ügyvéd, kiemelve: Orbán Áron már akkor felvette a kapcsolatot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH), amikor annak még egy e-mail-címe vagy egy honlapja sem volt. Már ekkor biztosította őket az együttműködéséről.

Mindezekre tekintettel a szökés, elrejtőzés veszélye és a bizonyítékok eltüntetésének veszélye nonszensz. Ügyfelem az első adandó alkalommal vallomást tett, és biztosította a hatóságot arról, hogy maga is a hatósággal való együttműködésben, a személye tisztázásában érdekelt

– magyarázta a védő.