Orbán Viktor: „Veletek, értetek. Itt leszek!”

Orbán Viktor még november 4-én ment a Terror Házához leróni kegyeletét az '56-osok emléke előtt, Havasi Bertalan, Deutsch Tamás, Nagy János, Czunyiné Bertalan Judit, valamint Répássy Róbert társaságában.

Orbán Viktor a Terror Házánál rótta le kegyeletét '56 hősei előtt (Forrás: Facebook)

A politikusok csendben meggyújtották az emlékezés mécseseit, majd közösen elmondták a Miatyánkot az áldozatok tiszteletére. Orbán Viktor akkor a videóhoz mindössze egyetlen mondatot fűzött: Gloria Victis!, vagyis „dicsőség a legyőzötteknek”. Orbán Viktor péntek este feltöltött Facebook-videójában most megmutatta, hogyan reagáltak a járókelők, amikor a helyszínre érkezett: a bejárat előtt csapatba verődött fiatalok azonnal felismerték, és barátságosan fogadták, fotózkodtak vele. De nem csak a tanulók szúrták ki az egykori kormányfőt, még egy azerbajdzsáni turista is kért tőle egy közös fotót.

Veletek, értetek. Itt leszek!

– írta a videójához Orbán Viktor.