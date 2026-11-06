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Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Veletek, értetek. Itt leszek!”

2026. november 06. 21:02
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Barátságos fogadtatásban részesült a Terror Háza előtt a Fidesz elnöke, amikor november 4-én megemlékezett az 1956-os forradalom hőseiről. Orbán Viktor most videón mutatta meg, hogyan üdvözölték a fiatalok, és miként kértek tőle közös fényképet a járókelők.
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Orbán Viktor1956-os forradalomTerror Háza Múzeum

Orbán Viktor még november 4-én ment a Terror Házához leróni kegyeletét az '56-osok emléke előtt, Havasi Bertalan, Deutsch Tamás, Nagy János, Czunyiné Bertalan Judit, valamint Répássy Róbert társaságában.

Orbán Viktor a Terror Házánál rótta le kegyeletét november 4-én '56 hősei előtt (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor a Terror Házánál rótta le kegyeletét '56 hősei előtt (Forrás: Facebook)

A politikusok csendben meggyújtották az emlékezés mécseseit, majd közösen elmondták a Miatyánkot az áldozatok tiszteletére. Orbán Viktor akkor a videóhoz mindössze egyetlen mondatot fűzött: Gloria Victis!, vagyis „dicsőség a legyőzötteknek”. Orbán Viktor péntek este feltöltött Facebook-videójában most megmutatta, hogyan reagáltak a járókelők, amikor a helyszínre érkezett: a bejárat előtt csapatba verődött fiatalok azonnal felismerték, és barátságosan fogadták, fotózkodtak vele. De nem csak a tanulók szúrták ki az egykori kormányfőt, még egy azerbajdzsáni turista is kért tőle egy közös fotót. 

Veletek, értetek. Itt leszek! 

– írta a videójához Orbán Viktor.

 

 

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