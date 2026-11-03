Orbán Viktor megszólalt a róla készült titkosszolgálati aktáról: még a hálószobájába is lehallgatót telepíthettek

Orbán Viktor közösségi oldalán azt állította, hogy sorkatonai szolgálatának első időszakában megpróbálták beszervezni, ő azonban visszautasította az ajánlatot.

Évtizedes titkokról rántotta le a leplet Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint a hálószobáját is lehallgatták

A volt miniszterelnök bejegyzése szerint a sikertelen beszervezési kísérlet után őt, feleségét és ellenzéki társait folyamatos megfigyelés alatt tartották. Úgy fogalmazott, mindannyian az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltak.

Orbán Viktor azt írta, hogy a nyolcvanas évek elejétől számos titkosszolgálati eszközt bevetettek ellenük. Állítása szerint

besúgókat állítottak rájuk, valamint lehallgatóberendezéseket telepítettek a munkahelyükre és a lakásukba.

A volt kormányfő közlése alapján még a hálószobájukban is elhelyeztek lehallgatóeszközt. Orbán Viktor a bejegyzéséhez olyan dokumentumokat is mellékelt, amelyek állítása szerint ezeket a megfigyeléseket támasztják alá.