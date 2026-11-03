ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ő lesz Magyarország legfőbb ügyésze: megszavazta a parlament

Fontos

Eldőlt december 24-e sorsa: már idén munkaszüneti nap lesz

orbán viktor

Orbán Viktor megszólalt a róla készült titkosszolgálati aktáról: még a hálószobájába is lehallgatót telepíthettek

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Beszervezési kísérletről, titkos megfigyelésről és lehallgatásról írt Orbán Viktor volt miniszterelnök. Állítása szerint az állampárt titkosszolgálata nemcsak őt, hanem feleségét és ellenzéki társait is megfigyelte.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorfeleségminiszterelnök

Orbán Viktor közösségi oldalán azt állította, hogy sorkatonai szolgálatának első időszakában megpróbálták beszervezni, ő azonban visszautasította az ajánlatot.

orbán viktor
Évtizedes titkokról rántotta le a leplet Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint a hálószobáját is lehallgatták

A volt miniszterelnök bejegyzése szerint a sikertelen beszervezési kísérlet után őt, feleségét és ellenzéki társait folyamatos megfigyelés alatt tartották. Úgy fogalmazott, mindannyian az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltak.

Orbán Viktor azt írta, hogy a nyolcvanas évek elejétől számos titkosszolgálati eszközt bevetettek ellenük. Állítása szerint 

besúgókat állítottak rájuk, valamint lehallgatóberendezéseket telepítettek a munkahelyükre és a lakásukba.

A volt kormányfő közlése alapján még a hálószobájukban is elhelyeztek lehallgatóeszközt. Orbán Viktor a bejegyzéséhez olyan dokumentumokat is mellékelt, amelyek állítása szerint ezeket a megfigyeléseket támasztják alá.

 

Szóljon hozzá!