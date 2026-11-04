Az emlékezés napja alkalmából szólalt meg Orbán Viktor

Akik megharcoltak a szabadságért, azok a mi elődeink. Gloria Victis! - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor - Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Mit jelent Orbán Viktor bejegyzése?

A latin gloria victis egy latin szófordulat, aminek magyar jelentése dicsőség a legyőzötteknek.

A kifejezést gyakran alkalmazzák emlékezéskor a harcban elesettekre, a szabadságharcok áldozataira (például az 1956-os magyar forradalomra) vagy a kommunizmus áldozataira.

November 4-e az emlékezés napja, mert 1956-os forradalom és szabadságharc sorsát a november 4-i szovjet invázió pecsételte meg. Hajnalban az ország egész területén megindult a katonai megszállás. Reggel 5 óra 20 perckor hangzott el Nagy Imre híres rádióbeszéde, amelyben az ország és a világ közvéleményét tájékoztatta a hadüzenet nélküli fegyveres beavatkozásról. A szovjet túlerő harckocsikkal vonult a fővárosba, de csak többnapos utcai harc során tudták felszámolni az ellenállást a Széna térnél, a Corvin-közben, Óbudán, Kőbányán, a VIII. és a IX. kerület több helyszínén, végül Csepelen is, november 11-én - írja a kormány oldala.

November 4-ét a kormány 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánította, ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk.

A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon. A nemzeti gyásznapon a Parlament épületére fekete gyászzászlót is kitűztek.

Orbán Viktor legutóbb a Facebook-oldalán a róla készült titkosszolgálati aktákról írt, egy tudásközpont Orbán Viktor elleni politikai leszámolással vádolja a Tisza-kormányt.