Schmidt Mária: Magyar Péternek fájhat, hogy Orbán Viktor neve felmerült az ENSZ-főtitkárnak

„A közösségi médiában mindig hiperaktív miniszterelnök négy napig köpni-nyelni nem tudott arra a hírre, amit a jobboldalisággal kevésbé vádolható Wall Street Journal szellőztetett meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Oroszország támogathatja Orbán Viktort, hogy ő legyen az ENSZ következő főtitkára” – írta közösségi oldalán Schmidt Mária.

Schmidt Mária szerint óriási megtiszteltetés Magyarországnak, hogy Orbán Viktor ENSZ-főtitkárnak jelölték (Fotó: Csudai Sándor)

A Terror Háza Múzeum egykori főigazgatója szerint önmagában az a tény, hogy Orbán neve ebben az összefüggésben felmerült, egyedülálló a magyar politikatörténetben. Óriási megtiszteltetés nem is igazán Orbánnak Viktornak, hanem az országnak, hogy a volt miniszterelnök lehet az a konszenzusos jelölt, aki az ENSZ élére állhat. A történész úgy véli, minden bizonnyal azért merült fel a neve, mert alkalmasnak tartják arra, hogy olyan reformokat indítson el, amik alkalmassá teszik a világszervezetet arra, hogy további nyolcvan éven keresztül kiszolgálja az igencsak megváltozott világot – vagyis hogy az ENSZ újra érdemben tudjon reagálni a világ konfliktusaira.

Értem én, hogy mindez óriási presztízs- és politikai veszteség a Tisza párt és személyesen Magyar Péter számára

– fogalmazott, majd kifejtette: egyrészt mert szerinte azt bizonyítja, hogy Orbán teljesítményét a szuperhatalmak milyen nagyra értékelik, másrészt mert Orbán „kiemelése” a belpolitikából, megfosztja őket attól az összecementező erőtől, ami egyben tartja őket. Ilyen ellenségkép híján egy ilyen kevés kohéziós erővel bíró, ennyire heterogén csapatot rendkívül nehéz lesz egyben tartani.

Schmidt Mária szerint kemény vívódáson eshetett át a miniszterelnök

Szerinte a miniszterelnökben napokig dúlt a belső küzdelem. „Vívódott rendesen azon, hogy kommentálja-e a hírt? Posztoljon? Megszólaljon? Addig dilemmázott, mire akkora lett benne a feszültség, hogy nem tudott uralkodni magán és kormányának prágai látogatása után, a sajtótájékoztatón kibukott belőle egy pontosan olyan szóáradat, mintha éppen valamelyik végeláthatatlan hosszúsági napirend előtti felszólalásában szidalmazta volna poltikai ellenfeleit és az ellenzékét. Magyarul egyáltalán nem volt képes az alkalomhoz méltóan, legalább külföldi partnerére tekintettel esetleg röviden, tényszerűen válaszolni” – emlékeztetett Schmidt Mária.