Amint arról korábban beszámoltunk, a KDNP új elnöke Rétvári Bence lett, aki egyedüli jelöltként indult a pártelnöki székért. A KDNP elnöki posztjáról 23 év után leköszönő Semjén Zsolt új feladatot kapott a pártban.

A KDNP ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba maradt, az országos választmány elnöke Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke lett, míg pártügyésszé ismét Vejkey Imrét választották a küldöttek.

A párt alelnökei Hölvényi György, Halmay Gábor, Molnár Péter, Korbeák Györgt, Bálint József és Juhász Hajnalka lettek.

Mindig lesz helye a kereszténydemokráciának a politikai életben, mert azt képviselik, ami az emberek lelkébe van beleírva, „ezért voltunk, vagyunk és maradunk”

– emelte ki az új elnök, hangsúlyozva: a KDNP történelmi párt, nem egy múló divatirányzat, túlélt minden külső és belső csapást. Részesei voltak a második világháború utáni rövid demokratikus időszaknak, a rendszerváltásnak, a polgári Magyarország megalapozásának és 2010 után a szuverén Magyarország megteremtésének.

Elnöknek lenni nem hatalom, hanem szolgálat, a tisztség nem jutalom, hanem feladat – fogalmazott Rétvári Bence, hozzátéve: igyekezni fog kellő alázattal és szorgalommal szolgálni a közösséget.