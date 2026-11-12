Orbán Viktor interjút ad az Ultrahangnak – élőben az Origón!

Orbán Viktor a testvérének előzetes letartóztatásba helyezésével kapcsolatban elmondta, hogy ez őt nem befolyásolja a munkában, ezért is jött el interjút adni a történtek ellenére. Sőt szerinte mindez inkább az interjú megtartás mellett szóló érv volt. A Fidesz elnöke az Ultrahangnak adott interjújában elmondta: kizártnak tartja, hogy az öccse bármit elkövetett volna, száz százalékosan biztos abban, hogy ártatlan.

Orbán Viktor azt Ultrahang csatornának ad interjút Fotó: Fischer Zoltán

A korábbi miniszterelnök rámutatott, hogy van különbség leszámoltatás és elszámoltatás között. Szerinte előbbi akkor jön létre, amikor politikai cél van mögötte. Rámutaott, az ahogy a munkatársait és az öccsét őrizetbe vették az „mind egy megtervezett, színpadias politikai showműsor részeként történik”. Amikor a nyilvánosságot így vonják be a jogi eljárásokba, akkor felmerül annak a gyanúja, hogy ez nem egy szokványos jogi eljárás, hanem valami más.

Vagyis nem elszámoltatás, hanem inkább leszámolás

– tette hozzá.

Orbán Viktor azt is felvetette, hogy miért kell feltételezésekre alapozva embereket őrizetbe venni színpadias körülmények között. Elmondta: az öccse jelezte a hatóságnak, hogy kész együttműködni, így érthetetlen, hogy miért kellet őrizetbe venni teatrális körülmények között. Példaként említette Hankó Balázst is, – akit politikai fogolynak tekintenek –, ugyanis a korábbi miniszterelnök szerint érthetetlen, hogy miért kellett több, mint 40 napot várnia arra, hogy meghallgassák.

Ezek inkább a kényszervallatásra utaló dolgok, és jól mutatják, hogy ezek mögött nem szokványos jogi eljárások húzódnak meg, tehát nem elszámoltatás, hanem politikai célzattal végrehajtott jogi akciókat látunk, amit köznyelvű úgy hív, hogy leszámolás

– jelentette ki.

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