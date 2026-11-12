Orbán Viktor váratlan bejelentést tett: ma délután interjút ad a volt miniszterelnök

Orbán Viktor a Facebook-oldalán jelentette be, hogy november 12-én, 16 órakor élő interjút ad az Ultrahang YouTube-csatornáján. A Fidesz elnöke követőit is arra biztatta, hogy nézzék a beszélgetést.

Orbán Viktor - Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor interjú az Ultrahangon

Ma 16 órakor Ultrahang interjú! Kövessétek élőben ti is az Ultrahang YouTube-csatornáján! Érdemes lesz.

– írta a volt miniszterelnök.

Egyelőre nem tudni, hogy az egykori kormányfő milyen témákról beszél majd, de vélhetően szóba kerülnek az elmúlt hetek legfontosabb politikai eseményei.

Ezek között lehet Orbán Viktor öccsének, Orbán Áronnak az ügye is, akit sajtóinformációk szerint embercsempészet gyanújával vettek őrizetbe. A Fidesz elnöke korábban élesen reagált testvére őrizetbe vételére. Úgy fogalmazott: „A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz.”

Orbán Viktor szerint Magyarországon nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik. Korábbi bejegyzésében azt is állította, hogy a történtek célja a figyelem elterelése a kormány számára kellemetlen ügyekről.

Az egyelőre nem ismert, hogy az Ultrahangnak adott interjúban kitér-e majd ezekre a kérdésekre.

Fellebbezett Orbán Viktor öccsének ügyvédje: "A megalapozott gyanú sem áll fenn"

A bíróság szerdán egy hónapra rendelte el Orbán Viktor testvérének letartóztatását. Orbán Áron ügyvédje most kifejtette: semmilyen megalapozott okuk nem volt erre a hatóságoknak.