Orbán Viktor megszólalt öccse letartóztatása után: Nem mindig a vadász győz

Orbán Viktor volt miniszterelnök csütörtökön újabb videóban reagált öccse, Orbán Áron letartóztatására. A Fidesz elnöke szerint politikai leszámolás zajlik Magyarországon, amelynek ő maga a célpontja. A felvételen arról beszélt, hogy pályafutása során már többször került hasonló helyzetbe, ezért a mostani események sem félemlítik meg.

Orbán Viktor, volt miniszterelnök

A csütörtökön közzétett felvételen a politikust arról kérdezték, hogyan viseli a kialakult helyzetet, és volt-e már korábban hasonló nyomás alatt.

Sokadik vadászat ez. Nem mindig a vadász győz, ezért ülök itt

– fogalmazott Orbán Viktor.

Arra a kérdésre, hogyan lehet együtt élni az ilyen helyzetekkel, a Fidesz elnöke azt válaszolta, hogy aki ezt nem tudja vállalni, annak más foglalkozást kell választania.

Hozzátette, hogy a politikai életben a támadások és a nehézségek a munka részét képezik.

A videóban az is felmerült, hogy a jelenlegi időszakot politikai leszámolásként értékeli-e. A politikus erre igennel válaszolt.

Orbán Viktor kijelentette, hogy nem tart a politikai ellenfeleitől, mert állítása szerint sem ő, sem munkatársai nem követtek el olyasmit, ami miatt felelősségre lehetne vonni őket.

Orbán Viktor azzal vádolta politikai ellenfeleit, hogy hatósági eszközökkel próbálják elhallgattatni a velük szemben állókat, és fel akarják számolni a politikai versenyt. Állítása szerint a cél egy egypártrendszer kialakítása.

Arról is beszélt Orbán Viktor, hogyan viseli édesanyja a történteket

A beszélgetés végén a miniszterelnököt édesanyjáról is kérdezték. Orbán Viktor válaszában hangsúlyozta, hogy édesanyját különösen megviseli, amikor valamelyik gyermekét támadás éri.

Az édesanya mindent rosszul visel, amikor bántják a gyerekeit. Azt nem lehet jól viselni, csak rosszul

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, 16 órától Orbán Viktor interjút ad.