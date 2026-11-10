Kezdeményezték Orbán Áron előzetes letartóztatását – A Fidesz őt is politikai fogolynak tekinti

Frissítette politikai foglyokat felsoroló honlapját a Fidesz, amelyen immár Orbán Viktor öccse is szerepel – szúrta ki a Magyar Nemzet. Orbán Áron nevére kattintva az is elolvasható a honlapon, miért döntött úgy a párt, hogy felveszi a listára.

Frissítette politikai foglyokat felsoroló honlapját a Fidesz, amelyen immár Orbán Viktor öccse is szerepel (Forrás: Fidesz.hu)

Mint írták, november 9-én a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) és a Nemzeti Nyomozó Iroda közös fellépése új szintre emelte a politikai leszámolást.

Magyar Péter öccsének hírportálja már a rendőrségi közlemény előtt beszámolt a hírről

Az NVVH-t az Unger Anna vezette „új ÁVH-ként” emlegetik, és azt kifogásolják, hogy a rendőrség mellett a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársai is részt vettek az elfogásokban és a házkutatásokban. A Fidesz külön kitér arra is, hogy a Kontroll már a rendőrségi tájékoztatás előtt beszámolt Orbán Áron lehetséges őrizetbevételéről. A párt szerint a Tisza Párthoz köthető médium idő előtt, ráadásul a hatóságok hivatalos közlését megelőzve nevezte meg a volt miniszterelnök testvérét, és részletes háttérinformációkat is közölt az ügyről.

Orbán Viktor is reagált testvére őrizetbe vételére A Fidesz elnöke a hírre reagálva felhívta a figyelmet arra, hétfőn a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért. Mint fogalmazott, a leszámolás a figyelemelterelés eszköze. „A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz” – fogalmazott.

A bejegyzés szerint a hatósági fellépés időzítése sem véletlen: a Fidesz úgy látja, hogy a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körül kialakult botrányról próbálta elterelni a figyelmet. A párt megfogalmazása szerint a történtek egy politikai játszma részei, amelyben Orbán Áron csupán eszköz, a valódi célpont pedig a volt miniszterelnök.

Négy emberre csapott le az NNI és az NVVH, köztük Orbán Viktor öccsére is

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfőn négy embert fogtak el Budapesten, Fóton és Dunakeszin a Nemzeti Nyomozó Iroda és az NVVH közös akciójában. A gyanúsítottakat bűnszövetségben, haszonszerzés céljából elkövetett embercsempészéssel, egyiküket pedig felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel is gyanúsítják.

Mind a négyüket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A hatóságok dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, az akcióban az Europol is részt vett. Bár hivatalosan nem nevezték meg az érintetteket, sajtóértesülések szerint Orbán Áron, Orbán Viktor testvére is köztük van.