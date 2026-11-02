ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ókovács Szilveszter menesztése után

Rendkívüli

Akár 160 embert is elbocsáthatnak a közmédiától, decemberben szűnhetnek meg a munkaviszonyok

orbán viktor

Orbán Viktor üzent Ókovács Szilveszter menesztése után

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Orbán Viktor is reagált Ókovács Szilveszter azonnali hatályú menesztésére. A Fidesz elnöke a Magyar Állami Operaház távozó főigazgatójának munkáját méltatta, és úgy fogalmazott: maradandót alkotott, amelyet még az unokáink is látni fognak.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktormagyar állami operaházókovács szilveszter

Orbán Viktor a közösségi oldalán köszönte meg Ókovács Szilveszternek mindazt, amit a Magyar Állami Operaházért és a magyar kultúráért tett. A Fidesz elnöke rövid bejegyzésében elismerően szólt a távozó főigazgató munkájáról.

Orbán Viktor reagált Ókovács Szilveszter menesztésére
Orbán Viktor reagált Ókovács Szilveszter menesztésére Fotó:  Mandiner/Földházi Árpád

„Köszönöm Ókovács Szilveszternek mindazt, amit a Magyar Állami Operaházért és a magyar kultúráért tett. Maradandót alkotott. Ezt még az unokáink is látni fogják!” – írta Orbán Viktor.

Ókovács Szilveszter munkaviszonyát Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szüntette meg azonnali hatállyal. Nagy Ervin kulturális államtitkár tájékoztatása szerint az Operaház átvilágítása során a gazdálkodással, a vezetői juttatásokkal és a belső ellenőrzéssel kapcsolatban is problémákat tártak fel.

Az államtitkár közlése szerint a főigazgató havi bruttó 4,8 millió forintos fizetése mellett további juttatásokat is kapott, emellett a vizsgálat a vezetői prémiumok és egyes szerződések körülményeit is érintette. Az intézmény élére ideiglenes vezető kerül, a főigazgatói posztra pedig nyílt pályázatot írnak ki.

Ókovács Szilveszter a menesztésére reagálva azt állította, hogy az átvilágítás során nem hallgatták meg, és a jelentést sem ismerhette meg. Azt is kifogásolta, hogy a kulturális vezetés nem egyeztetett vele a vizsgálat során.

 

Szóljon hozzá!