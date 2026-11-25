Jogászok bevonásával nézi át a Külügyminisztérium a volt miniszterelnök utazásainak dokumentumait. Orbán Viktor 2015 és 2025 közötti repülőútjaira összesen 4,8 milliárd forintot számoltak el a tárca parlamenti államtitkára szerint.
Velkey György László szerdán a Kossuth rádió Felkelő című műsorában közölte: a 4,8 milliárd forintos összeg 327 repülőút költségét fedezte. A tárca a dokumentumok átvizsgálása után dönt arról, indokolt-e feljelentést tenni.
Mikor tehet feljelentést a külügy Orbán Viktor repülőútjai miatt?
Az államtitkár azt mondta, ha az átvizsgálás során olyan költéseket találnak, amelyek indokolják a feljelentést, a minisztérium ismeretlen tettes ellen teszi meg azt.
Velkey nem jelentette be, hogy már feljelentést tettek volna.