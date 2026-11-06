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matteo salvini

Orbán Viktor régi jóbarátjával találkozott: mutatjuk, miről egyeztettek

2026. november 06. 13:05
Olvasási idő: 2 perc
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A mérkőzés után Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel tárgyalt Orbán Viktor. A találkozón az európai politikai helyzet mellett a Patrióták pártcsalád előtt álló feladatokat is áttekintették.
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Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be a találkozóról, amelyhez azt írta: „Meccs utáni after”. Matteo Salvinit régi jóbarátjának nevezte.

orbán viktor
Matteo Salvinivel találkozott Orbán Viktor. Fotó: Fischer Zoltán

Matteo Salvinivel egyeztetett Orbán Viktor

A bejegyzés szerint a tárgyaláson áttekintették az európai politikai helyzetet, valamint egyeztettek a Patrióták pártcsalád következő feladatairól. A találkozóról további részleteket nem közölt.

 

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