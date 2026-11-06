Orbán Viktor régi jóbarátjával találkozott: mutatjuk, miről egyeztettek

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be a találkozóról, amelyhez azt írta: „Meccs utáni after”. Matteo Salvinit régi jóbarátjának nevezte.

Matteo Salvinivel találkozott Orbán Viktor. Fotó: Fischer Zoltán

Matteo Salvinivel egyeztetett Orbán Viktor

A bejegyzés szerint a tárgyaláson áttekintették az európai politikai helyzetet, valamint egyeztettek a Patrióták pártcsalád következő feladatairól. A találkozóról további részleteket nem közölt.