Orbán Viktor régi jóbarátjával találkozott: mutatjuk, miről egyeztettek

A mérkőzés után Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel tárgyalt Orbán Viktor. A találkozón az európai politikai helyzet mellett a Patrióták pártcsalád előtt álló feladatokat is áttekintették.
Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be a találkozóról, amelyhez azt írta: „Meccs utáni after”. Matteo Salvinit régi jóbarátjának nevezte.
Matteo Salvinivel egyeztetett Orbán Viktor
A bejegyzés szerint a tárgyaláson áttekintették az európai politikai helyzetet, valamint egyeztettek a Patrióták pártcsalád következő feladatairól. A találkozóról további részleteket nem közölt.