Orbán Viktor: A tao kivezetése tragikus hatással lesz a magyar sportra!

A tao-rendszer januári kivezetése tragikus hatással lesz a magyar sportra. Ez a fajta támogatás ugyanis versenyképessé teszi a magyar sportot, amely példaképeket termel – jelentette ki egy, a közösségi oldalára feltöltött villáminterjúban Orbán Viktor. A volt miniszterelnök példaként a labdarúgó Szoboszlai Dominikot és a kézilabdás Nagy Lászlót említette. Elmondta, ezek a sportikonok nagyban hozzájárulnak, hogy minél több gyermekből váljon igazolt versenyző. – Ezért a látványsportoktól nem pénzt kell elvenni, hanem oda pénzt kell tenni. Minél többet, annál jobb – jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint ilyen példaképeket termelt ki a tao-rendszer. A képen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik látható (Fotó: Mirkó István)

Orbán Viktor bevezette, Magyar Péter felszámolja

Az Orbán-kormány 2010-ben hirdette meg a látvány-csapatsportok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong, röplabda) tao-támogatását, a kifizetések 2011-ben indultak el.

Magyar Péter azonban októberben bejelentette, hogy átalakul a magyar sport állami támogatási rendszere: a kormány megszünteti a sport-tao (társasági adó) finanszírozási rendszerét, helyette 150 milliárd forintos közvetlen költségvetési támogatást ad a sportkluboknak és sportszervezeteknek.

Indoklása szerint egy átláthatóbb, kiszámíthatóbb, szigorúbb szakmai ellenőrzés alatt álló, közvetlen állami támogatási rendszer kialakítása a cél. Az átmeneti időszakban a sportszervezeteknek fel kell készülniük az új elszámolási és pályázati rendre, míg a korábban jóváhagyott, futó programok és beruházások kifuttatására a részletszabályok adnak majd útmutatást.