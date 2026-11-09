Furcsa összefüggés – Deák Dániel: Már pénteken válságtanácskozást tartottak Magyar Péterék

Több jel is arra mutat, hogy Orbán Viktor testvérének letartóztatása politikai megrendelés volt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző. Szerinte ezt alátámasztja az is, hogy Magyar Péter öccsének a híroldala már a rendőrség hivatalos közleménye előtt beszámolt az Orbán Viktor testvérét is érintő akcióról.

Deák Dániel szerint több jel is arra mutat, hogy Orbán Viktor testvérének letartóztatása politikai megrendelés volt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ezt a bakit az Index szúrta ki. Felhívták a figyelmet arra, különös időrendje van a mai rendőrségi akciónak:

9:45-kor Magyar Péter öccsének híroldala, a Kontroll már arról számolt be, hogy a hatóságok összehangolt akciót hajtottak végre Budapesten és Pest megyében, több embert elfogtak, és házkutatásokat tartottak. A cikkben Orbán Áron érintettségét is felvetették.

9:59-kor, vagyis 14 perccel később jelent meg a rendőrség hivatalos közleménye. Ebben megerősítették az akció tényét, de egyetlen érintettet sem neveztek meg.

10:09-kor pedig Magyar Péter már arról posztolt, hogy sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét.

Deák Dániel szerint ez az időrend több kérdést is felvet. „Honnan értesült Magyar Péter öccsének híroldala a rendőrségi akció részleteiről még a hivatalos tájékoztatás előtt? Ki és mikor adta át nekik az információkat? Volt-e előzetes kapcsolat a hatóságok valamely szereplője és a politikushoz köthető sajtó között?” – sorolta az elemző, majd hangsúlyozta: a történtek időzítése és a politikai szereplők gyors reakciója azonban indokolttá teszi annak vizsgálatát, történt-e előzetes információátadás.

Orbán Viktor is reagált testvére őrizetbe vételére A Fidesz elnöke a hírre reagálva felhívta a figyelmet arra, ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért. Mint fogalmazott, a leszámolás a figyelemelterelés eszköze.

Érdemes felidézni az ügy kapcsán Deák Dániel múlt hét pénteki bejegyzését is, amelyben arról írt, Magyar Péterék válságtanácskozást tartottak az ügynökakták körüli botrány miatt, amelyen a szupertitkosszolgálatok vezetői, Ruff Bálint és Tóth Péter is részt vettek. A miniszterelnök egyébként egy képet is megosztott közösségi oldalán, amelyen a két közeli politikustársával szerepel.