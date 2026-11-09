Furcsa összefüggés – Deák Dániel: Már pénteken válságtanácskozást tartottak Magyar Péterék

Több jel is arra mutat, hogy Orbán Viktor testvérének letartóztatása politikai megrendelés volt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző. Szerinte ezt alátámasztja az is, hogy Magyar Péter öccsének a híroldala már a rendőrség hivatalos közleménye előtt beszámolt az Orbán Viktor testvérét is érintő akcióról.
Ezt a bakit az Index szúrta ki. Felhívták a figyelmet arra, különös időrendje van a mai rendőrségi akciónak:
- 9:45-kor Magyar Péter öccsének híroldala, a Kontroll már arról számolt be, hogy a hatóságok összehangolt akciót hajtottak végre Budapesten és Pest megyében, több embert elfogtak, és házkutatásokat tartottak. A cikkben Orbán Áron érintettségét is felvetették.
- 9:59-kor, vagyis 14 perccel később jelent meg a rendőrség hivatalos közleménye. Ebben megerősítették az akció tényét, de egyetlen érintettet sem neveztek meg.
- 10:09-kor pedig Magyar Péter már arról posztolt, hogy sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét.
Deák Dániel szerint ez az időrend több kérdést is felvet. „Honnan értesült Magyar Péter öccsének híroldala a rendőrségi akció részleteiről még a hivatalos tájékoztatás előtt? Ki és mikor adta át nekik az információkat? Volt-e előzetes kapcsolat a hatóságok valamely szereplője és a politikushoz köthető sajtó között?” – sorolta az elemző, majd hangsúlyozta: a történtek időzítése és a politikai szereplők gyors reakciója azonban indokolttá teszi annak vizsgálatát, történt-e előzetes információátadás.
Orbán Viktor is reagált testvére őrizetbe vételére
A Fidesz elnöke a hírre reagálva felhívta a figyelmet arra, ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért. Mint fogalmazott, a leszámolás a figyelemelterelés eszköze.
Érdemes felidézni az ügy kapcsán Deák Dániel múlt hét pénteki bejegyzését is, amelyben arról írt, Magyar Péterék válságtanácskozást tartottak az ügynökakták körüli botrány miatt, amelyen a szupertitkosszolgálatok vezetői, Ruff Bálint és Tóth Péter is részt vettek. A miniszterelnök egyébként egy képet is megosztott közösségi oldalán, amelyen a két közeli politikustársával szerepel.
Deák Dániel szerint a válságtanácskozás oka, hogy a nagy politikai sikernek szánt nyilvánosságra hozatal félrement: ártatlan megfigyeltek kerültek a hálózati személyek közé. Lezsák Sándor és további 163 ember téves besorolását kellett elismerni – ebből robbant ki a tiszás ügynökbotrány.
Az elemző már akkor felhívta a figyelmet arra, hogy akár újabb „vezetőszáras elvezetés” is jöhet.
Ez ráadásul azon a délelőttön történt, amikor a tiszás képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett az ügynökbotrány miatt összehívott bizottsági ülés, a levéltár főigazgatója pedig felajánlotta lemondását.
Politikai szempontból aligha jöhetett volna jobbkor Magyar Péternek ez a hír
– mutatott rá Deák Dániel, miután megtörtént Orbán Áron őrizetbe vétele.
Szerinte az ügynökakták ügyében így hiába a Tisza-kormányának kellene magyarázatot adnia, Orbán Viktor testvérének ügyével újra az elszámoltató szerepében jelenhet meg. „Amikor tehát a saját kormánya felelősségéről kellene beszélnie, ő újra Orbán Viktorra irányítja a figyelmet” – mutatott rá az elemző.