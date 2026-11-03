A Szabad Magyarországért Tudásközpont szerint most Orbán Viktor korábbi miniszterelnök erkölcsi megsemmisítése van napirenden. A Polgári Magyarországért Alapítvány újonnan létrejött tudásközpontja az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: a kommunista titkosszolgálatok segítségével akarják a rendszerváltoztatás szimbolikus hősének nem csupán politikai jövőjét, de politikai múltját is megsemmisíteni.

Ügynökakták: Orbán Viktor elleni politikai leszámolással vádolja a Tisza-kormányt a tudásközpont Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ügynökakták: Orbán Viktor elleni politikai leszámolással vádolja a Tisza-kormányt a tudásközpont

Értékelésük szerint Orbán Viktort akarják tönkretenni, nem az igazságot kideríteni.

Kiemelték, az aranykonvoj-, az NKA- és a Zsolti bácsi- "koholmányok" után most a kommunista állambiztonság manipulált iratait is felhasználják annak érdekében, hogy leszámoljanak a politikai ellenfeleikkel.

Az állambiztonsági iratok eddig is kutathatóak voltak. A kommunista diktatúra ellenőrizetlen állításait nem lehet bizonyított tényekként kezelni, aki ezt teszi, az békétlenséget szít

- olvasható a dokumentumban.

A tudásközpont választ vár azokra a kérdésekre, hogy kik azok a külföldi ügynökök, akik a Tisza kampányát segítették a 2026-os választásban, mit tettek és ki finanszírozta őket?

Tudni akarjuk, hogy ki hallgatta le Orbán Viktor és Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit és ki hozta nyilvánosságra őket? Kik fizetik és kik informálják Panyi Szabolcsot? Kik a mikroadományozók?

- sorolták.

Kiemelték: a rendszerváltoztatás nem azért történt, hogy a kommunista diktatúra politikai leszámolásainak módszerei térjenek vissza. Nem azért szabadultunk meg az egypártrendszertől, hogy visszatérjünk oda - fogalmaztak, hozzátéve:

Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza-kormány "hazug vádakkal" akarja szétrombolni az emberek közötti bizalmat. Magyarország jövője az emberek közötti bizalom nélkül nem tud megmaradni

- írták.

A Fidesz elnöke a sajtóban megjelent hírek után olyan dokumentumokat tett közzé kedden Facebook-oldalán, amelyek azt bizonyítják, hogy az állampárt megfigyelte őt és feleségét.

Orbán Viktor azt írta, hogy sorkatonai szolgálata első időszaka alatt megpróbálták beszervezni, de azt visszautasította, így a kísérlet sikertelenül végződött.