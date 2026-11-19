A Volt Miniszterelnök Titkársága azzal vádolta meg a Tisza-kormányt és a kormánypárti médiát, hogy valótlan állításokat fogalmaznak meg Orbán Viktor korábbi külföldi útjairól.
Ezt állítja Orbán Viktor külföldi utazásairól a titkárság
A közlemény szerint a korábbi kormányfő minden hivatalos utazása világos szabályok alapján, a nemzetközi előírásoknak megfelelően történt.
Orbán Viktor európai kollégáihoz hasonló szintű utazási és szálláslehetőségeket vett igénybe.
Havasi Bertalan azt is közölte, hogy Orbán Viktor magánprogramjai soha nem keveredtek az állami programokkal. A sportrendezvényeken történő állami vezetői részvételről és reprezentációról pedig országgyűlési határozat rendelkezett.
A Volt Miniszterelnök Titkárságának szóvivője hangsúlyozta:
Orbán Viktor külföldi utazásai során egyetlen alkalommal sem vett fel napidíjat.
Havasi Bertalan a közlemény végén a kormánypárti sajtót is bírálta, amelyet Magyar Péter „politikai filmszínháza” résztvevőjének nevezett.