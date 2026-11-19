A Volt Miniszterelnök Titkársága azzal vádolta meg a Tisza-kormányt és a kormánypárti médiát, hogy valótlan állításokat fogalmaznak meg Orbán Viktor korábbi külföldi útjairól.

Orbán Viktor - Fotó: Fischer Zoltán

Ezt állítja Orbán Viktor külföldi utazásairól a titkárság

A közlemény szerint a korábbi kormányfő minden hivatalos utazása világos szabályok alapján, a nemzetközi előírásoknak megfelelően történt.

Orbán Viktor európai kollégáihoz hasonló szintű utazási és szálláslehetőségeket vett igénybe.

Havasi Bertalan azt is közölte, hogy Orbán Viktor magánprogramjai soha nem keveredtek az állami programokkal. A sportrendezvényeken történő állami vezetői részvételről és reprezentációról pedig országgyűlési határozat rendelkezett.

A Volt Miniszterelnök Titkárságának szóvivője hangsúlyozta:

Orbán Viktor külföldi utazásai során egyetlen alkalommal sem vett fel napidíjat.

Havasi Bertalan a közlemény végén a kormánypárti sajtót is bírálta, amelyet Magyar Péter „politikai filmszínháza” résztvevőjének nevezett.