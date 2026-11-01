—Varsóban a lengyel nép fellázadt a Brüsszelből támogatott, Tusk vezette baloldali önkény ellen – írta bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor üzent: A szabadság nem tűri az önkényt Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A volt miniszterelnök hozzátette:

A szabadság nem tűri az önkényt. Vigyázó szemetek Varsóra vessétek!

Amint arról korábban beszámoltunk, Lengyelországban súlyos közjogi konfliktus robbant ki az Alkotmánybíróság vezetése körül, miután október 30-án Anna Korwin-Piotrowska – bírói szolgálati idejére hivatkozva – átvette a testület munkájának irányítását. Egy hónapra felfüggesztette Bogdan Święczkowski elnököt és Bartłomiej Sochański alelnököt hivatali feladataik ellátása alól.

Waldemar Żurek igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész ezután öt indítványt nyújtott be mentelmi joguk felfüggesztésére: négy Święczkowskit, egy pedig Sochańskit érinti. Korwin-Piotrowska november 3-ra összehívta az alkotmánybírák teljes ülését.

A testület vezetéséről és az intézkedések jogszerűségéről kialakult vita nem rendeződött. Karol Nawrocki államfő a lengyel alkotmánybíróság erőszakos átvételéről beszélt, majd egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit. A lengyel elnök október 31-én közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy erővel vették át a lengyel alkotmánybíróság irányítását.

Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök szombaton X-oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben azt írta: Soha nem gondoltam volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed, hogy puccsot rendezzen a saját népe ellen. Amit tegnap Varsóban láttunk, az nyíltan sérti Lengyelország alkotmányát.

Őszintén remélem, hogy Nawrocki elnök sikerrel jár az erőfeszítéseiben Lengyelország alkotmányos rendjének fenntartására. Szívünk a lengyel néppel van.

– tette hozzá.