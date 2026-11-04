Új videót osztott meg Orbán Viktor, a Terror Házánál emlékezett az 1956-os hősökre

A nemzeti gyásznapon országszerte az 1956-os forradalom leverésének áldozataira emlékeznek. Orbán Viktor korábban szintén a közösségi oldalán tisztelgett a szabadságharcosok előtt, akkor azt írta: „Akik megharcoltak a szabadságért, azok a mi elődeink. Gloria Victis!”

Orbán Viktor új videót osztott meg, a Terror Házánál emlékezett Fotó: Fischer Zoltán

November 4-e a forradalom és szabadságharc történetének egyik legtragikusabb dátuma. 1956-ban ezen a napon hajnalban indult meg a szovjet katonai invázió, amelynek célja a magyar forradalom leverése és a szovjet uralom helyreállítása volt. Nagy Imre miniszterelnök reggel 5 óra 20 perckor rádióbeszédben jelentette be a szovjet csapatok támadását.

A szovjet túlerő ellenére a magyar ellenállás több napon át folytatódott, a fővárosban többek között a Corvin-közben, a Széna téren és Csepelen is súlyos harcok zajlottak. A fegyveres ellenállást végül november 11-ére számolták fel.

A kormány 2013-ban nyilvánította november 4-ét nemzeti gyásznappá. Ezen a napon az országban félárbócra engedik a nemzeti lobogót, a Parlament épületére pedig fekete gyászzászlót tűznek ki.