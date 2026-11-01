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aleksandar vucic

Hihetetlen, kivel találkozott Orbán Viktor – nagy ígéretet tettek – videó

33 perce
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Aleksandar Vucic saját családi környezetében látta vendégül Orbán Viktort. A szerb politikus az X-en közzétett videóban barátjának és testvérének nevezte a volt magyar miniszterelnököt.
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aleksandar vucicmagyarországorbán viktor

Vucic a felvételen örömét fejezte ki amiatt, hogy apja házában fogadhatja Orbán Viktort. Arra is kitért, hogy bár nemrég mindketten elveszítették a választást, állítása szerint a méltóságukat, büszkeségüket és hitüket megőrizték.

orbán viktor
Az apja házában fogadta Orbán Viktort Vucic.

Orbán Viktor Vucic apjának házában vendégeskedett

Orbán Viktor úgy fogalmazott, a valódi barátság a nehéz időszakokban válik még szorosabbá, és biztosította Vucicot arról, hogy továbbra is mellette áll. Hozzátette: 

kapcsolatuk szerinte túlmutat a személyes barátságon, mivel közösen sokat tettek Magyarország és Szerbia viszonyának, illetve a két ország közötti együttműködésnek az erősítéséért.

Vucic erre azzal válaszolt: „Vissza fogunk térni.”

Orbán Viktor szombaton Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével is találkozott. Pásztor a közösségi oldalán megosztott közös fényképhez azt írta: „A barátok barátok maradnak.”

 

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