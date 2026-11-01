Hihetetlen, kivel találkozott Orbán Viktor – nagy ígéretet tettek – videó

Vucic a felvételen örömét fejezte ki amiatt, hogy apja házában fogadhatja Orbán Viktort. Arra is kitért, hogy bár nemrég mindketten elveszítették a választást, állítása szerint a méltóságukat, büszkeségüket és hitüket megőrizték.
Orbán Viktor Vucic apjának házában vendégeskedett
Orbán Viktor úgy fogalmazott, a valódi barátság a nehéz időszakokban válik még szorosabbá, és biztosította Vucicot arról, hogy továbbra is mellette áll. Hozzátette:
kapcsolatuk szerinte túlmutat a személyes barátságon, mivel közösen sokat tettek Magyarország és Szerbia viszonyának, illetve a két ország közötti együttműködésnek az erősítéséért.
Vucic erre azzal válaszolt: „Vissza fogunk térni.”
Orbán Viktor szombaton Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével is találkozott. Pásztor a közösségi oldalán megosztott közös fényképhez azt írta: „A barátok barátok maradnak.”