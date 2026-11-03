Álhírrel támadják Orbán Viktort

„Itt az új Zsolti bácsi-ügy, ezúttal Orbán Viktort vették célba” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A politikai elemző a Telex azon cikkére reagált, miszerint Németh Miklós, a kommunista rendszer utolsó miniszterelnöke azt állítja, hogy 1990-ben Orbán Viktor kézzel írt ügynöki jelentéseit látta.

Deák Dániel szerint szerint Orbán Viktor ellen ugyanazt a politikai forgatókönyvet alkalmazhatják, amelyet korábban a Zsolti bácsi-ügyben is láthattunk (Forrás: Facebook)

Deák Dániel rámutatott arra, az egykor kormányfő állításáról a Telex is saját maga közli: a szerzőséget és a kézírás hitelességét nem ellenőrizte, másolatot nem őrzött meg. A levéltárnak a saját visszaemlékezését adta át, nem pedig az állítólagos jelentéseket.

Joggal merülnek fel a kérdések: mégis honnan ismerte Németh Miklós Orbán Viktor katonakori kézírását? Milyen alapon vélte felismerni?

– húzta alá az elemző. Megjegyezte, szerinte még a saját közvetlen munkatársai sem ismernék fel Orbán Viktor évtizedekkel ezelőtti kézírását. A Telex cikke sem ad választ ezekre a kérdésekre. Az állítólagos ügyvédi letét és a levéltári elhelyezés pedig önmagában nem igazolja a történet valódiságát. Az ügynökvád ráadásul már évtizedekkel ezelőtt előkerült. Orbán Viktor már 2002-ben is határozottan cáfolta, hogy hírszerzési hálózathoz tartozott vagy bárkiről adatokat gyűjtött volna. A képviselők számára előírt, 1994-es törvény szerinti átvilágításon is átesett: a bírák akkor sem állapítottak meg III/III-as érintettséget – emlékeztetett.

A Fidesz álhírnek tartja, hogy Orbán Viktor jelentett volna

A Fidesz mai közleményében is szemenszedett hazugságnak nevezte az állítást, amelyet szerintük a rendszerváltás óta többször elővettek és megcáfoltak. Orbánt megfigyelték, nem pedig beszervezték; Havasi Bertalan is a terhelő iratokról szóló állításokat „FAKE NEWS”-nak nevezte.

És igen: Orbán Viktor megfigyeléséről valóban léteznek nyilvános dokumentumok

– mutatott rá Deák Dániel, aki szerint politikailag a Zsolti bácsi-ügyből ismerős a módszer: a vád bejárja a nyilvánosságot, az ellenőrizhető bizonyítékokra pedig várhatunk. A megbélyegzés addigra már megtörténik. Ennek fényében különösen vicces, hogy a mostani Telex-cikket is ugyanaz a Dezső András írta, aki a Zsolti bácsi-ügyet is napirenden tartotta.