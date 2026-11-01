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orosz energia

Elszólták magukat az ukránok? A Tisza-kormány már jövőre leválna az orosz energiáról

50 perce
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Meglepő kijelentést tett Ukrajna magyarországi nagykövete: szerinte a Magyar Péter vezette kormány 2027 októberéig felszámolná az orosz energiafüggőséget, noha a miniszterelnök korábban másként nyilatkozott. Mindeközben közeleg az Orbán Viktor által tavaly Washingtonban megszerzett amerikai szankciós mentesség lejárata, Orbán Anita külügyminiszter pedig éppen most tárgyalt az Egyesült Államokban, ám egyelőre nem tudni, hogy szóba került-e a hosszabbítás és mi lehet a kormány valódi terve az orosz energiahordozókkal kapcsolatban.
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Újabb kérdések merültek fel a magyar kormány energiapolitikai terveivel kapcsolatban, miután Fegyir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete arról beszélt, hogy Magyarország 2027 októberéig megszüntetné az orosz energiától való függőségét. A diplomata kijelentése azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban hangsúlyozta, hogy az orosz energiafüggőség felszámolása nem jelenti az orosz földgázról való teljes leválást. A nagykövet nyilatkozatáról a Világgazdaság is beszámolt.

orosz energia
Ukrajna magyarországi nagykövete szerint a Magyar Péter vezette kormány 2027 októberéig felszámolná az orosz energiafüggőséget (Fotó: AFP)

Az ukrán nagykövet szerint már megvan a leválás határideje

Fegyir Sándor október 29-én a Rádió NV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a magyar kormány jelentős lépéseket tesz az orosz energiafüggőség felszámolása érdekében. 

A nagykövet szerint a folyamat 2027 októberéig vezethet el az orosz energiahordozók kivezetéséhez.

A kijelentés ugyanakkor kérdéseket vet fel Magyar Péter korábbi nyilatkozatainak fényében. A miniszterelnök még februárban arról beszélt, hogy az orosz energiafüggőség megszüntetését nem szabad összekeverni az orosz földgáz beszerzésének teljes leállításával. A 444-nek adott interjújában ezt egyértelműen meg is fogalmazta:

Azt írtuk, hogy megszüntetnénk az orosz energiafüggőséget. Ez nem azt jelenti, hogy leválunk az orosz gázról.”

Magyar Péter akkor az energiaforrások diverzifikációját, vagyis a beszerzési lehetőségek bővítését nevezte célnak. Érvelése szerint a több forrásból történő beszerzés növeli az ellátás biztonságát és javíthatja az áralku lehetőségét. 
Az ukrán nagykövet mostani kijelentése ezért fontos tisztázandó kérdést vet fel: valóban az orosz energiahordozók teljes kivezetését tervezi a magyar kormány 2027 októberéig, vagy csupán az orosz energiafüggőség csökkentéséről van szó? A két cél ugyanis nem ugyanaz. 

Az energiafüggőség megszüntetése önmagában nem feltétlenül jelenti az orosz beszerzések teljes leállítását.

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Orbán Viktor mentességet harcolt ki – vajon Orbán Anita tárgyalt a hosszabbításról?

A kérdésnek különös jelentőséget ad, hogy Orbán Viktor 2025. november 7-én Washingtonban Donald Trumppal állapodott meg arról, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz kőolaj és földgáz vásárlását érintő amerikai szankciók alól. A megállapodás lehetőséget biztosított az orosz energiahordozók további beszerzésére az érintett szankciók ellenére. Marco Rubio nyilatkozata alapján a mentesség egy évre szól, ami idén novemberben jár le. 

A helyzetet még érdekesebbé teszi, hogy Orbán Anita külügyminiszter október 29-én Washingtonban tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

Amint arra lapunk is felhívta a figyelmet, a találkozón két együttműködési megállapodást írtak alá. Az egyik a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésére, a másik a bűnüldözési együttműködésre és az információcserére vonatkozott. A két külügyminiszter zárt ajtók mögött is egyeztetett.

A történtek több kérdést is felvetnek:

  • Napirendre került -e a mentesség kérdése a két külügyminiszter között?
  • Törekszik-e a Magyar-kormány az amerikai szankciós mentesség meghosszabbítására?
  • Ha a mentesség megszűnik, milyen hatással lehet ez a magyar energiaellátásra?
  • Milyen más alternatívákkal tervezik pótolni a kiesett orosz energiát?

Ez különösen annak fényében lényeges, hogy a mentesség lehetséges lejáratáig már nincs sok idő hátra.

orosz energia
Egyelőre az sem világos, hogy Orbán Anita tárgyalt -e a kiharcolt mentesség meghosszabbításáról Marco Rubióval (Fotó: Facebook)


Energetikai szakértő: esély sincs ilyen gyorsan leválni az orosz energiáról

Az ukrán nagykövet által említett határidő megvalósíthatóságáról lapunk Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének energetikai szakértőjét kérdezte, aki rendkívül szkeptikusan értékelte a 2027 októberéig történő leválás lehetőségét.

A szakértő szerint a jelenlegi energiapiaci körülmények között Magyarországnak nincs reális esélye arra, hogy ilyen rövid idő alatt teljesen megszüntesse az orosz energiahordozók beszerzését.

Én azt gondolom, ennek esélye sincs” 

– fogalmazott határozottan. 

Értékelése szerint a probléma elsősorban az ellátási oldalon jelentkezhet. A világpiaci helyzet és az energiaárak alakulása ugyanis komoly korlátokat szabhat annak, hogy Magyarország rövid idő alatt más forrásokból pótolja a jelenlegi beszerzéseit.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi energiapiacon már most jelentős feszültségek tapasztalhatók, ezért a gyors leválás nem pusztán politikai elhatározás kérdése:

Ezek politikai kinyilatkoztatások, vágyak és sóhajok, de a piac egészen másról szól. Mintha a kormányzat egy másik filmet nézne, miközben a valóság teljesen más képet mutat.” 

A kérdés tehát már nem csupán az, hogy Magyarország képes-e 2027 októberéig leválni az orosz energiáról, hanem az is, hogy milyen árat kellene fizetnie egy olyan döntésért, amelynek megvalósíthatóságát a szakértők is kétségbe vonják.

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