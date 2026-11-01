Elszólták magukat az ukránok? A Tisza-kormány már jövőre leválna az orosz energiáról

Újabb kérdések merültek fel a magyar kormány energiapolitikai terveivel kapcsolatban, miután Fegyir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete arról beszélt, hogy Magyarország 2027 októberéig megszüntetné az orosz energiától való függőségét. A diplomata kijelentése azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban hangsúlyozta, hogy az orosz energiafüggőség felszámolása nem jelenti az orosz földgázról való teljes leválást. A nagykövet nyilatkozatáról a Világgazdaság is beszámolt.

Ukrajna magyarországi nagykövete szerint a Magyar Péter vezette kormány 2027 októberéig felszámolná az orosz energiafüggőséget (Fotó: AFP)

Az ukrán nagykövet szerint már megvan a leválás határideje

Fegyir Sándor október 29-én a Rádió NV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a magyar kormány jelentős lépéseket tesz az orosz energiafüggőség felszámolása érdekében.

A nagykövet szerint a folyamat 2027 októberéig vezethet el az orosz energiahordozók kivezetéséhez.

A kijelentés ugyanakkor kérdéseket vet fel Magyar Péter korábbi nyilatkozatainak fényében. A miniszterelnök még februárban arról beszélt, hogy az orosz energiafüggőség megszüntetését nem szabad összekeverni az orosz földgáz beszerzésének teljes leállításával. A 444-nek adott interjújában ezt egyértelműen meg is fogalmazta:

Azt írtuk, hogy megszüntetnénk az orosz energiafüggőséget. Ez nem azt jelenti, hogy leválunk az orosz gázról.”

Magyar Péter akkor az energiaforrások diverzifikációját, vagyis a beszerzési lehetőségek bővítését nevezte célnak. Érvelése szerint a több forrásból történő beszerzés növeli az ellátás biztonságát és javíthatja az áralku lehetőségét.

Az ukrán nagykövet mostani kijelentése ezért fontos tisztázandó kérdést vet fel: valóban az orosz energiahordozók teljes kivezetését tervezi a magyar kormány 2027 októberéig, vagy csupán az orosz energiafüggőség csökkentéséről van szó? A két cél ugyanis nem ugyanaz.