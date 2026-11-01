Elszólták magukat az ukránok? A Tisza-kormány már jövőre leválna az orosz energiáról

Újabb kérdések merültek fel a magyar kormány energiapolitikai terveivel kapcsolatban, miután Fegyir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete arról beszélt, hogy Magyarország 2027 októberéig megszüntetné az orosz energiától való függőségét. A diplomata kijelentése azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban hangsúlyozta, hogy az orosz energiafüggőség felszámolása nem jelenti az orosz földgázról való teljes leválást. A nagykövet nyilatkozatáról a Világgazdaság is beszámolt.
Az ukrán nagykövet szerint már megvan a leválás határideje
Fegyir Sándor október 29-én a Rádió NV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a magyar kormány jelentős lépéseket tesz az orosz energiafüggőség felszámolása érdekében.
A nagykövet szerint a folyamat 2027 októberéig vezethet el az orosz energiahordozók kivezetéséhez.
A kijelentés ugyanakkor kérdéseket vet fel Magyar Péter korábbi nyilatkozatainak fényében. A miniszterelnök még februárban arról beszélt, hogy az orosz energiafüggőség megszüntetését nem szabad összekeverni az orosz földgáz beszerzésének teljes leállításával. A 444-nek adott interjújában ezt egyértelműen meg is fogalmazta:
Azt írtuk, hogy megszüntetnénk az orosz energiafüggőséget. Ez nem azt jelenti, hogy leválunk az orosz gázról.”
Magyar Péter akkor az energiaforrások diverzifikációját, vagyis a beszerzési lehetőségek bővítését nevezte célnak. Érvelése szerint a több forrásból történő beszerzés növeli az ellátás biztonságát és javíthatja az áralku lehetőségét.
Az ukrán nagykövet mostani kijelentése ezért fontos tisztázandó kérdést vet fel: valóban az orosz energiahordozók teljes kivezetését tervezi a magyar kormány 2027 októberéig, vagy csupán az orosz energiafüggőség csökkentéséről van szó? A két cél ugyanis nem ugyanaz.
Az energiafüggőség megszüntetése önmagában nem feltétlenül jelenti az orosz beszerzések teljes leállítását.
Orbán Viktor mentességet harcolt ki – vajon Orbán Anita tárgyalt a hosszabbításról?
A kérdésnek különös jelentőséget ad, hogy Orbán Viktor 2025. november 7-én Washingtonban Donald Trumppal állapodott meg arról, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz kőolaj és földgáz vásárlását érintő amerikai szankciók alól. A megállapodás lehetőséget biztosított az orosz energiahordozók további beszerzésére az érintett szankciók ellenére. Marco Rubio nyilatkozata alapján a mentesség egy évre szól, ami idén novemberben jár le.
A helyzetet még érdekesebbé teszi, hogy Orbán Anita külügyminiszter október 29-én Washingtonban tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.
Amint arra lapunk is felhívta a figyelmet, a találkozón két együttműködési megállapodást írtak alá. Az egyik a regionális földgáz- és kőolaj-infrastruktúra fejlesztésére, a másik a bűnüldözési együttműködésre és az információcserére vonatkozott. A két külügyminiszter zárt ajtók mögött is egyeztetett.
A történtek több kérdést is felvetnek:
- Napirendre került -e a mentesség kérdése a két külügyminiszter között?
- Törekszik-e a Magyar-kormány az amerikai szankciós mentesség meghosszabbítására?
- Ha a mentesség megszűnik, milyen hatással lehet ez a magyar energiaellátásra?
- Milyen más alternatívákkal tervezik pótolni a kiesett orosz energiát?
Ez különösen annak fényében lényeges, hogy a mentesség lehetséges lejáratáig már nincs sok idő hátra.
Energetikai szakértő: esély sincs ilyen gyorsan leválni az orosz energiáról
Az ukrán nagykövet által említett határidő megvalósíthatóságáról lapunk Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének energetikai szakértőjét kérdezte, aki rendkívül szkeptikusan értékelte a 2027 októberéig történő leválás lehetőségét.
A szakértő szerint a jelenlegi energiapiaci körülmények között Magyarországnak nincs reális esélye arra, hogy ilyen rövid idő alatt teljesen megszüntesse az orosz energiahordozók beszerzését.
Én azt gondolom, ennek esélye sincs”
– fogalmazott határozottan.
Értékelése szerint a probléma elsősorban az ellátási oldalon jelentkezhet. A világpiaci helyzet és az energiaárak alakulása ugyanis komoly korlátokat szabhat annak, hogy Magyarország rövid idő alatt más forrásokból pótolja a jelenlegi beszerzéseit.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi energiapiacon már most jelentős feszültségek tapasztalhatók, ezért a gyors leválás nem pusztán politikai elhatározás kérdése:
Ezek politikai kinyilatkoztatások, vágyak és sóhajok, de a piac egészen másról szól. Mintha a kormányzat egy másik filmet nézne, miközben a valóság teljesen más képet mutat.”
A kérdés tehát már nem csupán az, hogy Magyarország képes-e 2027 októberéig leválni az orosz energiáról, hanem az is, hogy milyen árat kellene fizetnie egy olyan döntésért, amelynek megvalósíthatóságát a szakértők is kétségbe vonják.