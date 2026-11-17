Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter kedden jelentette be, hogy az amerikai kormányzat a november 21-i határidő helyett 120 nappal meghosszabbította Szlovákia szankciómentességét. Az ország így amerikai büntetőintézkedések nélkül vásárolhat és fizethet orosz kőolajért. A tárcavezető szerint a döntés garantálja az olajfinomítók zavartalan működését a téli fűtési szezonban, és időt ad a beszerzési források bővítésére.

120 napos haladékot kapott Magyarország és Szlovákia az orosz energiahordozókra. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A szlovák engedmény szorosan érinti a magyar energiabiztonságot, mivel a pozsonyi Slovnaftot és a százhalombattai Dunai Finomítót is a Mol-csoport üzemelteti - írja a Magyar Nemzet. A magyar Külügyminisztérium is megerősítette, hogy az amerikai Pénzügyminisztérium 2027. március 19-ig meghosszabbította a Mol mentességét a Barátság vezetéken, a Lukoiltól és a Litascótól érkező orosz olaj tranzakcióira, valamint az MVM engedélyét a Török Áramlaton érkező orosz gáz kifizetésére.

A komoly diplomáciai előkészítés után érkező hosszabbításra nagy szükség volt: a 2025 októberében kapott egyéves felmentés november 21-én járt volna le. A két finomító teljes átállítása más típusú kőolajra pedig a Mol tervei szerint csak 2027 végére fejeződik be.

Ez csak átmeneti megoldás az orosz energiahordozókra, tavasszal újrakezdődnek a tárgyalások

A négy hónapos haladék átmenetileg tehermentesíti a régiós ellátást, de nem jelenti az orosz leválás végét. A pozsonyi Slovnaft által tavaly feldolgozott 4,8 millió tonna olajból mindössze 662 ezer tonna érkezett nem orosz forrásból, a horvát Adria-vezetéken át. A tengeri útvonal teljes kihasználását továbbra is nehezíti a Mol és a horvát Janaf vitája a szállítási díjakról és a vezeték kapacitásáról.

Bár a magyar külügyminisztérium szerint az amerikai OFAC-engedély március után is megújítható, Pozsonynak és Budapestnek négy hónap múlva újra bizonyítania kell Washingtonnak, hogy érdemben haladnak az orosz energiafüggőség csökkentésével.