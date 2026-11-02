Betemetné az Örs vezér téri aluljárót Zugló polgármestere, ezt mondta a javaslatról az Origónak a főváros

Az Örs vezér téri aluljáró közbiztonsági helyzete ismét reflektorfénybe került, miután Rózsa András zuglói polgármester a Blikknek arról beszélt, hogy a részeg, drogos és agresszívan viselkedő emberek miatt egyre tarthatatlanabbak az állapotok. A kerületvezető szerint az aluljárót be kellene temetni, a gyalogosközlekedést pedig felszíni zebrákkal és jelzőlámpákkal kellene megoldani. Az Origo megkereste a Főpolgármesteri Hivatalt, amely részletes adatokat közölt az ellenőrzésekről, és arra is reagált, megvalósítható-e a polgármester elképzelése.

Az Örs vezér téri aluljáró megszüntetését sürgeti Rózsa András zuglói polgármester, a főváros azonban több milliárdos költségekre figyelmeztet (Fotó: Facebook/Rózsa András)

Több milliárd forintba kerülne az Örs vezér téri aluljáró megszüntetése

A Főpolgármesteri Hivatal válaszában hangsúlyozta, hogy az aluljáró kulcsfontosságú közlekedési csomópont, amelynek felszámolása jelentős kiadásokkal járna.

Az érintett aluljáró kulcsfontosságú, forgalmas csomópont. Megszüntetése vagy a felszíni közlekedés átalakítása több milliárd forintos költséggel járna. Megfelelő forgalomtechnikai és hatásvizsgálatok nélkül döntés nem hozható az ügyben”

– közölték.

A válasz alapján tehát egyelőre nem valószínű, hogy megszüntetnék az aluljárót. A közbiztonsági helyzettel kapcsolatban ugyanakkor részletes számokat is közöltek. Tájékoztatásuk szerint

2026. január 1. óta 1102 alkalommal végeztek közterület-felügyelői ellenőrzést az aluljáróban, ami átlagosan napi négy ellenőrzést jelent.

Az Örs vezér téri megállókat emellett 2760 alkalommal ellenőrizték térfigyelő kamerákkal, és

a kameraképek alapján 90 esetben irányítottak közterület-felügyelőket a helyszínre.

A főváros szerint a rendőrséggel közös ellenőrzések is folyamatosak. A hivatal közölte, hogy a járőrök szükség esetén segítséget nyújtanak a rászorulóknak, indokolt esetben mentőt hívnak, köztisztasági problémák észlelésekor pedig értesítik a fővárosi köztisztasági céget. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatti intézkedés a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Kis híján rátámadtak a zuglói polgármesterre

Rózsa András egy péntek esti helyszíni bejárás során maga is megtapasztalta az aluljáróban uralkodó állapotokat. Egy agresszív férfi az öltönye miatt kötött bele, majd fenyegetően megindult felé, végül azonban szitkozódva távozott. A polgármesternek emellett egy magatehetetlen állapotban fekvő férfi miatt is segítséget kellett kérnie. Rózsa szerint az ilyen esetek mindennaposak, a járókelők pedig joggal félnek.

Betemetni! Semmi haszna! Nem kell ez az aluljáró, semmi szükség nincsen rá!”

– jelentette ki a lapnak.