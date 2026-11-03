Elmaradt beszéd, kupleráj emlegetése, elnémított felszólalás: beindult az adok-kapok a parlamentben - élőben az Origón

A parlament mai ülése egy kis bonyodalommal kezdődött. Hallerné Nagy Ildikó házelnök napirend előtti felszólalását konferálta fel, majd Magyar Péter jelezte, hogy nem mond beszédet. Sőt, még csak tervben sem volt. Ezt a kisebb herce-hurcát a képviselők nagy felzúdulással fogadták – a tiszások jót derültek rajta, az ellenzéki képviselők pedig nem tetszésüket fejezték ki. Az ülés így Toroczkai László, a Mi Hazánk elnökének napirend előtti felszólalásával kezdődött.

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A politikus eredetileg a vidék fejlesztésével kapcsolatosan tervezett felszólalni, de az ülés kezdetén kialakul komikus helyzet után odaszúrta a kormánynak.

Az egész kormányzásuk egy kuplerájra kezd hasonlítani

– fogalmazott.

Ezután Hallerné elvette tőle a szót, mondván kuplerájnak nevezte az országgyűlést. Toroczkai ezután kijavította: nem az Országgyűlést, hanem a kormányt minősítette. Ezután a kormányt Feledy Botond lemondásával támadta: „Valamilyen oknál fogva mégiscsak törölte a felszólalását, talán Feledy Botond ügye miatt.” Az ellenzéki képviselő felvetette:

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Toroczkai László úgy véli, Feledy Botond menesztésével Rácz Andrásnak csinálnak helyet a Magyar Külügyi Intézet élén. Magyar Péter válaszában visszatámadt: „még mindig jobb mint ahogy így viccet csinált magából, mint amikor elárulja az '56-os forradalmat és a szabadságharcosokat, ahogy a múlt héten tette.” Ezután hosszasan sorolta, mi mindent tesz a jövő évi költségvetés alapján a vidékfejlesztésért, külön kiemelve a Szent István Programot.

Ezután Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője szólalt fel, aki a kárpátaljai magyarság helyzetére hívta fel a figyelmet, kérve a kormányt, továbbra is támogassa őket. A képviselő szerint a kormány 2 milliárd forint feletti összegről 780 millió forintra csökkentené a kárpátaljai szociális programok keretét, amit át kell gondolni. Bejelentette, Költségvetési módosítót nyújt be az ügyben: a kárpátaljai magyar iskoláknak, az ottani pedagógus szövetség részére 300 millió forint juttatást javasol, hogy az intézmények meg tudjanak felelni nemzetiségi iskolaként az ukrán nemzetiségi törvénynek.

A miniszterelnök Nacsa Lőrinc felszólalására a megszokottakhoz képest meglepően higgadtan reagált sőt, még meg is köszönte.

Magyar Péter szerint a KDNP-s képviselő felszólalása érdemi volt, „bárcsak az összes ellenzéki felszólalás ilyen lenne”. Mit mondta, nem hiszi, hogy akadálya lesz a 300 millió forintos plusz támogatásnak, ugyanakkor megjegyezte: „Nem akarom sokat dicsérni, nehogy kizárják az amúgy is kis frakciójából".