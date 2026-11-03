Elmaradt beszéd, kupleráj emlegetése, elnémított felszólalás: beindult az adok-kapok a parlamentben - élőben az Origón

A parlament mai ülése egy kis bonyodalommal kezdődött. Hallerné Nagy Ildikó házelnök napirend előtti felszólalását konferálta fel, majd Magyar Péter jelezte, hogy nem mond beszédet. Sőt, még csak tervben sem volt. Ezt a kisebb herce-hurcát a képviselők nagy felzúdulással fogadták – a tiszások jót derültek rajta, az ellenzéki képviselők pedig nem tetszésüket fejezték ki. Az ülés így Toroczkai László, a Mi Hazánk elnökének napirend előtti felszólalásával kezdődött.
A politikus eredetileg a vidék fejlesztésével kapcsolatosan tervezett felszólalni, de az ülés kezdetén kialakul komikus helyzet után odaszúrta a kormánynak.
Az egész kormányzásuk egy kuplerájra kezd hasonlítani
– fogalmazott.
Ezután Hallerné elvette tőle a szót, mondván kuplerájnak nevezte az országgyűlést. Toroczkai ezután kijavította: nem az Országgyűlést, hanem a kormányt minősítette. Ezután a kormányt Feledy Botond lemondásával támadta: „Valamilyen oknál fogva mégiscsak törölte a felszólalását, talán Feledy Botond ügye miatt.” Az ellenzéki képviselő felvetette:
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Toroczkai László úgy véli, Feledy Botond menesztésével Rácz Andrásnak csinálnak helyet a Magyar Külügyi Intézet élén. Magyar Péter válaszában visszatámadt: „még mindig jobb mint ahogy így viccet csinált magából, mint amikor elárulja az '56-os forradalmat és a szabadságharcosokat, ahogy a múlt héten tette.” Ezután hosszasan sorolta, mi mindent tesz a jövő évi költségvetés alapján a vidékfejlesztésért, külön kiemelve a Szent István Programot.
Ezután Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője szólalt fel, aki a kárpátaljai magyarság helyzetére hívta fel a figyelmet, kérve a kormányt, továbbra is támogassa őket. A képviselő szerint a kormány 2 milliárd forint feletti összegről 780 millió forintra csökkentené a kárpátaljai szociális programok keretét, amit át kell gondolni. Bejelentette, Költségvetési módosítót nyújt be az ügyben: a kárpátaljai magyar iskoláknak, az ottani pedagógus szövetség részére 300 millió forint juttatást javasol, hogy az intézmények meg tudjanak felelni nemzetiségi iskolaként az ukrán nemzetiségi törvénynek.
A miniszterelnök Nacsa Lőrinc felszólalására a megszokottakhoz képest meglepően higgadtan reagált sőt, még meg is köszönte.
Magyar Péter szerint a KDNP-s képviselő felszólalása érdemi volt, „bárcsak az összes ellenzéki felszólalás ilyen lenne”. Mit mondta, nem hiszi, hogy akadálya lesz a 300 millió forintos plusz támogatásnak, ugyanakkor megjegyezte: „Nem akarom sokat dicsérni, nehogy kizárják az amúgy is kis frakciójából".
Tízből kilenc fiatal rosszabbul jár a Tisza lakhatási programjával
Nacsa Lőrinc után Panyi Miklós fideszes képviselő jelentkezett napirend előtti felszólalásra, aki már egy kicsit élesebb kritikát fogalmazott meg. A Wekerle Sándor otthonteremtési programot vette górcső alá, amelynek kapcsán rámutatott: a Tisza-kormány kivezeti a még az előző kabinet által bevezetett Otthon Start Programot, aminek keretében heti több mint ezer szerződést is kötöttek. Ennek kivezetésével szerinte rövid időt hagytak több ezer magyar családnak az új lakástámogatási programra való átállásra, ami lehetetlen helyzet elé állított sokakat. A Tisza programja szerint nem volt megfelelően előkészítve, átgondolva a program előkészítése, ráadásul szerinte
„10-ből 9 fiatal rosszabbul jár, például a 3 helyett 5 százalékos, használt lakásra érvényes kamat miatt”.
Felhívta a figyelmet arra is, az új hitelt ne lehet kombinálni a CSOK Plusz hitellel.
Magyar Péter válaszában hangsúlyozta: a Fidesz lakhatási támogatási csomagja már csak azért sem volt sikeres a fiatalok számárta, mert sokan elhagyták az országot. Felhívta a figyelmet arra is, a CSOK-kal bizonyos esetekben kombinálható az új támogatási rendszer. Kiemelte: az átállásra azért nem akartak hosszabb átmeneti időt adni, mert azzal bejött volna sok befektetési célú vásárlási szándék is – ezt pedig amit nem akartak közpénzből finanszírozni. Hangsúlyozta, szerinte a kormány által létrehozott program működni fog.
A Tisza szerint a Fidesz-kormányok alatt nem volt tudományos élet
Ezután a Bicskei Norbert tiszás képviselő szólalt fel, a Magyar Tudomány Ünnepével kapcsolatosan. Hangoztatta, a Fidesz idején a tudományos élet mostoha szerepben volt. – A mi dolgunk egy olyan ország építése, ahol a fiatalok szabadon kutathatnak, és legnagyobb felfedezéseiket Magyarországon fogják elérni – Tanács Zoltán ezután erre a témára rácsatlakozva, szintén felszólalt. Hosszasan sorolta, szerinte miért nem tett semmit a Fidesz a utóbbi öt évben a tudományos világért, majd Hankó Balázsra utalva kiemelte: „a tudományt egy olyan miniszterre bízták, aki jelenleg börtönben ül”. A jövő évi költségvetés kapcsán pedig hangsúlyozta: jövőre sokkal több pénz jut a tudományra és ezt a következő években még tovább növelnék.
A napirend előtti felszólalások ezzel lezárultak. A házelnök szünetet rendelt el, ami után a határozathozatalok következnek.
Ezekben az ügyekben szavaz ma a parlament
A napirend kezdetével elindulnak a döntéshozatalok is. Az Országgyűlés szavaz:
- a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának elfogadásáról,
- a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról,
- a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról,
- az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosításáról,
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény módosításáról,
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény módosításáról,
- az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról,
- a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről,
- a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról,
- és az egyes vizsgálóbizottságok felállításáról szóló OGY határozatok módosításáról.
Ezek mellett a képviselők szavaznak még a Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság felállításáról is. Amennyiben az Országgyűlés a bizottság felállítása mellett szavaz, abban az esetben megválasztják a a bizottsági tisztségviselőket és tagokat is.
Ezt követi a szavazás a Független Közmédia Testület új tagjairól. Sikeres választás esetén, a megválasztott tagok leteszik esküjüket.
Végül az Országgyűlésnek döntenie kell a legfőbb ügyész megválasztásáról.
A képviselők az ülés szünetében titkos szavazáson adhatják le voksaikat Baka András köztársasági elnök jelöltjére, Fejes Péterre. Amennyiben a szavazás eredményes és a képviselők legalább kétharmada alkalmasnak találta a jelöltet a posztra, akkor Fejes Péter leteszi esküjét a képviselők előtt.
A szavazáson várhatóan a Fidesz és a KDNP képviselői nem vesznek majd részt.
Mint azt az Origo is megírta, Fejes az államfő második jelöltje, az elsőt, Szathmáry Zoltánt nem szavazta meg a tiszás többség a tisztségre. Mint kiderült ugyanis, Szathmáry testvére gyanúsítottá vált abban az aranykonvojügyben zajló nyomozásban.
Visszatérve az Országgyűlés ülésére, a határozathozatalokat és döntéseket követően általános viták következnek a lezárásig. Itt a képviselők vitáznak majd
- a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról,
- a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról és az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról,
- a vagyonadóról,
- valamint az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló Korm. határozat módosításáról és a határozatról módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról.
Ezek után a napirend véget ér, de a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után felszólalni.