A tiszás ügynökbotrány után „folytatni kellett a leszámolást, valakit el kellett vinni ma is” – éles vita a parlamentben, élőben az Origón!

Az ülés Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlament hétfői ülésének elején a képviselők megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról. Az Országgyűlés 2017-ben nyilvánította november 9-ét a magyar jelnyelv napjává, mivel a parlament 2009-ben ezen a napon fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényt.
Forsthoffer Ágnes házelnök a megemlékezés után felkérte Berki Ákos jegyzőt, hogy tudassa Baka András államfő új államtitkári kinevezésekről. Szabó Tibort a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárává nevezték ki. Ezután Magyar Péter napirend előtti felszólalása következett. A miniszterelnök felidézte, hogy fél éve tette le kormányfői esküjét.
Szóba hozta a ma megjelent közvéleménykutatást, amely szerint a Tisza Párt a választók 55 százalékának támogatását élvezi és hosszasan ecsetelte, mennyire hálás és mekkora felelősség van a kormány vállán. Méltatta a kormány eddigi intézkedéseit, amit szerinte jól érzékelnek a magyar emberek.
A magyar nemzetet többet nem lehet úgy kezelni, ahogy azt az elődeink tették
– jelentette ki. Hangoztatta, a kormányváltás óta Magyarországon újra vannak következmények. Mint mondta, a kormány sem hibátlan, ők is tévedhetnek, de bocsánatot is kérnek utána. Kitért ezután a 2027-es költségvetésre is, hosszasan sorolva, milyen szektorokban várható béremelés. Elmondta,
ma délután Németország fővárosába utazik, ahol beszédet mond a berlini fal leomlásának 37. évfordulója alkalmából.
Beszédében kiemeli majd az '56-os forradalom hőseinek szerepét, és hogy a német és a magyar történelem mennyire összeforrt. Magyar Péter napirend előtti felszólalása után az ellenzéki frakcióvezetők következtek.
Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke megjegyezte, Magyar Péter minden alkalommal elmondja, mennyi ideje választották meg miniszterelnökké. Szerinte azonban tartalmilag már egészen máshogy néz ki a kormányzásuk, mint kommunikációs szempontból, aminek kapcsán a közbiztonságot emelte ki. Szerinte a kormány a közbiztonság helyzetét teljesen le akarják építeni, amit jól mutat az is, hogy a 2027-es költségvetésben rend és közbiztonságra 70 milliárd forinttal kevesebbet terveznek szánni az előző évhez képest.
Toroczkai röviden kitért Magyar Péter berlini útjára is. – Az ön szövetségese, ha már Németországba megy, éppen bukásra áll, és a mi szövetségeseink, az AfD Németország legnépszerűbb pártja, tehát szerintem rossz szövetségesei vannak – vélekedett Toroczkai László.
Magyar Péter két éven belül képes ugyanazt, és ugyanannak a szöges ellentétét elmondani
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője ezután azt kritizálta, hogy Magyar Péter minden napirend előtti felszólalásában elmondja, mennyire rossz volt a Fidesz-KDNP kormánya, és mennyire jó a Tisza. A kormánypárti képviselők erre nagy tapsot adtak, amire Rétvári megjegyezte:
arcukra fog fagyni a mosoly, ha két évvel ezelőtti idézetek előkerülnek.
Rámutatott: két éven belül képes ugyanazt, és ugyanannak a szöges ellentétét elmondani. – Hogy lehet hinni annak az embernek, aki két éve az egekbe magasztalta Orbán Viktort, majd most elmondja, hogy szörnyű volt ez a kormányzás – mondta.
Rétvári felidézte Magyar Péter 2024 februárjában adott Partizán-interjúját, hogyan magasztalta Orbán Viktort.
Emlékszünk azokra a fotókra, amikor ön egy szalmakalapban, Tusnádfürdőn, pirosra tapsolta a tenyerét Orbán Viktor beszéde után
– mondta, hosszasan sorolva a példákat, rámutatva, mennyire hiteltelen, amikor Magyar Péter az Orbán-kormányokat kritizálja. – Amit most mond, annyira kell komolyan venni, amikor Orbán Viktort dicsérte, mint amikor Ókovács Szilvesztert magasztalta – mondta.
„Valakit el kellett vinni ma is”
Rétvári után Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szólalt fel. Szerinte a mai nap eseményei jól mutatják, mennyire nagy problémát okozott a tiszás ügynökbotrány:
Folytatni kellett a leszámolást, valakit el kellett vinni ma is.
– Van egy miniszterelnöki bejelentés, amely általában a Facebookon keresztül történik, és rendszerint sajtóértesülésekre hivatkozik, még a hivatalos hatósági tájékoztatás előtt. Ez történt ma is, talán annyi különbséggel, hogy a sajtóértesülés ezúttal a Kontrolltól származott, amelyet a miniszterelnök öccse vezet. A Kontroll ismét a hivatalos hatósági tájékoztatás előtt jelentett be valamit, amit aztán a miniszterelnök megosztott és kommentált – utalt Orbán Viktor testvérének őrizetbe vételére a képviselő.
A helyzet az, hogy az elszámoltatás ürügyén megvalósuló politikai leszámolás valójában a politikai ellenfelek felszámolását és egy új egypártrendszer bevezetését célozza
– hangsúlyozta, majd kitért az ügynökakták nyilvánosságra hozására is.
Mint mondta, „politikai lincselés indult, újra megalázták és besározták azokat az embereket, akikkel a kommunista rendszer is ezt tette, valamint összemossák az áldozatot az elkövetőkkel, miközben nem vállalják a politikai felelősséget.” A Fidesz parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az ügyben.
Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője egy omladozó ház felújításának példáján keresztül fejtegette, mit örököltek 16 év után, szerinte mennyire nehéz a dolguk van, és hogyan álltak neki a munkának. – Ezt a házat nem magunknak újítjuk fel, ezt a házat tízmillió magyar ember otthonaként kell rendbe hoznunk. Ne csak a falak legyenek újra szépek, hanem az alapok is legyenek szilárdak – hangsúlyozta Bujdosó Andrea.
A miniszterelnök reagált a kritikákra
Magyar Péter ezután Toroczkai László kritikáira reagált először. Visszautasította a közbiztonság romlásával kapcsolatos állításokat, és hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány 2027-ben több pénzt fordít a rendvédelemre, mint az előző években. „Átfogó rendvédelmi csomagot terjesztünk be” – mondta. A miniszterelnök a kis- és középvállalkozások támogatását is védelmébe vette, majd annak kapcsán, hogy a CDU-t érintő panaszról elmondta, hogy ő a német kormányhoz, a német kancellárhoz megy.
Például ha egy külföldi kormányfő, államfő, miniszter idejön, akkor sem önt keresi, hanem engem és a Tisza-kormányt
– mutatott rá.
A miniszterelnök ezután Rétvári Bencéhez fordulva azt mondta, „felelősségvállalás mellett nem ártana önöknek egy kis humorérzék, de valamiért csínján bánt a humorérzékkel a Jóisten önöknél”.
Mint mondta, Orbán Viktor kiemelkedik intellektusban a Fideszből, „bár ez nem jelent sokat”. – Don Corleonéval vagy Al Caponéval sem az volt a baj, hogy buta lett volna, csak nem jóra használták ezeket a dolgokat – hangoztatta, majd megjegyezte: „Én nem kértem közös fotót Orbán Viktorral Novák Katalin beiktatásán.”
Bóka Jánosnak azzal szúrt oda ezután, hogy a Fidesz 16 százalékon áll támogatottságban, majd hangsúlyozta: a Tisza nem egypártrendszerre törekszik, szerinte szükség van jó, hazaszerető ellenzékre Magyarországon, de amit a Fidesz eddig csinált, „az nem működik.” Orbán Áron őrizetbevételéről azt állította, ő csak azután posztolt erről, miután a rendőrség kitette a közleményét. – Nem tudom, hogy azóta nyilatkoztak-e, hogy pontosan kit és milyen ügyben vittek el. Annyi kiderült, hogy ez egy köztörvényes bűncselekmény, embercsempészet gyanúja. Így már érthetővé válik, hogy Orbán Viktor, amikor tehette, miért engedett ki jogerősen embercsempészeket a magyar börtönökből – fogalmazott.
A miniszterelnök ismeri Lezsák Sándor bátorságát
Magyar Péter az ügynökbotrány kapcsán ezután azt mondta, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára súlyos hibát követett el, amikor tévesen szerepeltette Lezsák Sándor nevét az ügynökök adatbázisában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormánynak nem volt ráhatása a levéltár munkájára, ezért visszautasította a politikai felelősségre vonást.
Egy olyan hiba miatt vádolják a kormányt, amihez semmi közünk nem volt, semmilyen ráhatásunk nem lehetett
– fogalmazott. Hangsúlyozta, ő maga semmit nem tudott a nyitottaktak.hu adatbázisában megjelenő nevekről és adatokról. Ha előzetesen látta volna Lezsák Sándor nevét, biztosan közbeavatkozott volna, mert pontosan ismeri az MDF-alapító Lezsák rendszerváltás előtti bátorságát és tevékenységét. Leszögezte:
sok mindenben nem értenek egyet Lezsákkal, de a demokratikus átalakulást segítő tevékenysége örökké egy nemzet tiszteletét érdemli.
Ezután arról beszélt, a Fidesz a levéltár hibáját használja politikai támadásra, miközben az elmúlt 16 év botrányai miatt sem kért bocsánatot. Példaként említette a 200 ezer tiszás szimpatizáns adatainak nyilvánosságra kerülését; a romákkal kapcsolatos, félreértett, korábbi kormánypárti megnyilvánulásokat; valamint a bicskei és a Szőlő utcai ügyet.
Magyar Péter bocsánat kérést követelt
Ezután több fideszes politikust is név szerint felszólított a bocsánatkérésre, köztük Kocsis Mátét, Rétvári Bencét és Szentkirályi Alexandrát. Takács Péternek pedig odaszúrt: „Addig kellene sorolnom, hogy mi mindenért kellene bocsánatot kérnie, hogy lekésném a repülőt.”
A miniszterelnök ezután bocsánatkérést kért a Fidesz képviselőitől kért bocsánatkérést az őt és családját ért támadások miatt. Mint mondta, a politikai ellenfelei a szüleit, nagyszüleit, testvéreit és gyermekeit sem kímélték valótlan állításokkal. „Lesz-e önök közül, aki egyszer itt feláll, és mindezekért bocsánatot kér?” – szegezte a kérdést a kormánypárti képviselőknek.
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