A tiszás ügynökbotrány után „folytatni kellett a leszámolást, valakit el kellett vinni ma is” – éles vita a parlamentben, élőben az Origón!

Az ülés Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlament hétfői ülésének elején a képviselők megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról. Az Országgyűlés 2017-ben nyilvánította november 9-ét a magyar jelnyelv napjává, mivel a parlament 2009-ben ezen a napon fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényt.

Ismét ülésezik az Országgyűlés, amely megemlékezéssel, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Forsthoffer Ágnes házelnök a megemlékezés után felkérte Berki Ákos jegyzőt, hogy tudassa Baka András államfő új államtitkári kinevezésekről. Szabó Tibort a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárává nevezték ki. Ezután Magyar Péter napirend előtti felszólalása következett. A miniszterelnök felidézte, hogy fél éve tette le kormányfői esküjét.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Szóba hozta a ma megjelent közvéleménykutatást, amely szerint a Tisza Párt a választók 55 százalékának támogatását élvezi és hosszasan ecsetelte, mennyire hálás és mekkora felelősség van a kormány vállán. Méltatta a kormány eddigi intézkedéseit, amit szerinte jól érzékelnek a magyar emberek.

A magyar nemzetet többet nem lehet úgy kezelni, ahogy azt az elődeink tették

– jelentette ki. Hangoztatta, a kormányváltás óta Magyarországon újra vannak következmények. Mint mondta, a kormány sem hibátlan, ők is tévedhetnek, de bocsánatot is kérnek utána. Kitért ezután a 2027-es költségvetésre is, hosszasan sorolva, milyen szektorokban várható béremelés. Elmondta,

ma délután Németország fővárosába utazik, ahol beszédet mond a berlini fal leomlásának 37. évfordulója alkalmából.

Beszédében kiemeli majd az '56-os forradalom hőseinek szerepét, és hogy a német és a magyar történelem mennyire összeforrt. Magyar Péter napirend előtti felszólalása után az ellenzéki frakcióvezetők következtek.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke megjegyezte, Magyar Péter minden alkalommal elmondja, mennyi ideje választották meg miniszterelnökké. Szerinte azonban tartalmilag már egészen máshogy néz ki a kormányzásuk, mint kommunikációs szempontból, aminek kapcsán a közbiztonságot emelte ki. Szerinte a kormány a közbiztonság helyzetét teljesen le akarják építeni, amit jól mutat az is, hogy a 2027-es költségvetésben rend és közbiztonságra 70 milliárd forinttal kevesebbet terveznek szánni az előző évhez képest.