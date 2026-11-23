Folyatódott az idei leghosszabb üléshete az Országgyűlésnek. A keddi ülés mondhatni szokásosan kezdődik, ugyanis ezúttal is a napirend előtti felszólalások voltak az elsők. Ezt a lehetőséget ezúttal Magyar Péter nem használta ki, ugyanis még a parlamentben sem jelent meg. Emlékezetes a miniszterelnök tegnap este Pozsonyban a Visegrádi Négyek találkozóján vett részt. A felszólalások sorát Toroczkai László kezdte. A felszólalások után döntések és határozathozatalok következnek, majd általános viták következnek a lezárásig.

Magyar Péter mentelmi jogáról is dönt az Országgyűlés Fotó: Hatlaczki Balazs

A felelőtlen gazdaságpolitika kihívásokat okoz a munkavállalóknak

Toroczkai László napirend előtti felszólalásában jelezte: úgy tűnik a jelenlegi kormánynak minden fontosabb, fontos volt hozzányúlni a civil és álcivil szervezetek miatt a gyermekvédelemhez, hogy bemehessenek a gyerekekhez a hagyományos nemi szerepek ellen beszélni, minden fontosabb volt, mint a magyar munkavállalókkal foglalkozni. A Mi Hazánk frakcióvezetője jelezte: elképesztő kihívásokkal kell szembenéznie a munkavállalókkal az elmúlt hónapokban.

Az egyik ilyen az egyre jobban elburjánzó munkanélküliség

– jelentette ki. Hozzátette: ez az elmúlt hónapok kaotikus, felelőtlen és rossz gazdaságpolitikájának következménye.

Másik ilyen tényezőként említette a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat.

Kármán András válaszában azt igyekezte bizonygatni, hogy a Tisza-kormány nem csak szavakban, de törvényekkel, adócsökkentéssel és a szakszervezeti jogok helyreállításával is támogatja a munkavállalókat.

A pénzügyminiszter ezúttal is beszámolt arról a rendszerről, amelyet a kormány béremelés gyanánt kíván bevezetni.

Azt is sérelmezte, hogy a frakcióvezető úgy mutatja be a kérdést, hogy a kormány tétlenül szemléli a munkavállalók helyzetét. Majd azt sulykolta, hogy ez nem így van. Végül jelezte, hogy a kormány jövőre megkezdi a munka törvénykönyvének felülvizsgálatát.

Magyar Péter felszámolná a kontrollt

Rétvári Bence felszólalásában egyből rámutatott arra a tényre, hogy „ez a felszólalás az új házszabály szerint már nem hangozhatna el”. A KDNP frakcióvezetője jelezte: ezt a lehetőséget el akarja venni az ellenzéktől a Tisza-többség.