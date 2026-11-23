Folyatódott az idei leghosszabb üléshete az Országgyűlésnek. A keddi ülés mondhatni szokásosan kezdődik, ugyanis ezúttal is a napirend előtti felszólalások voltak az elsők. Ezt a lehetőséget ezúttal Magyar Péter nem használta ki, ugyanis még a parlamentben sem jelent meg. Emlékezetes a miniszterelnök tegnap este Pozsonyban a Visegrádi Négyek találkozóján vett részt. A felszólalások sorát Toroczkai László kezdte. A felszólalások után döntések és határozathozatalok következnek, majd általános viták következnek a lezárásig.
A felelőtlen gazdaságpolitika kihívásokat okoz a munkavállalóknak
Toroczkai László napirend előtti felszólalásában jelezte: úgy tűnik a jelenlegi kormánynak minden fontosabb, fontos volt hozzányúlni a civil és álcivil szervezetek miatt a gyermekvédelemhez, hogy bemehessenek a gyerekekhez a hagyományos nemi szerepek ellen beszélni, minden fontosabb volt, mint a magyar munkavállalókkal foglalkozni. A Mi Hazánk frakcióvezetője jelezte: elképesztő kihívásokkal kell szembenéznie a munkavállalókkal az elmúlt hónapokban.
Az egyik ilyen az egyre jobban elburjánzó munkanélküliség
– jelentette ki. Hozzátette: ez az elmúlt hónapok kaotikus, felelőtlen és rossz gazdaságpolitikájának következménye.
Másik ilyen tényezőként említette a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat.
Kármán András válaszában azt igyekezte bizonygatni, hogy a Tisza-kormány nem csak szavakban, de törvényekkel, adócsökkentéssel és a szakszervezeti jogok helyreállításával is támogatja a munkavállalókat.
A pénzügyminiszter ezúttal is beszámolt arról a rendszerről, amelyet a kormány béremelés gyanánt kíván bevezetni.
Azt is sérelmezte, hogy a frakcióvezető úgy mutatja be a kérdést, hogy a kormány tétlenül szemléli a munkavállalók helyzetét. Majd azt sulykolta, hogy ez nem így van. Végül jelezte, hogy a kormány jövőre megkezdi a munka törvénykönyvének felülvizsgálatát.
Magyar Péter felszámolná a kontrollt
Rétvári Bence felszólalásában egyből rámutatott arra a tényre, hogy „ez a felszólalás az új házszabály szerint már nem hangozhatna el”. A KDNP frakcióvezetője jelezte: ezt a lehetőséget el akarja venni az ellenzéktől a Tisza-többség.
A frakcióvezető rámutatott, hogy az Országgyűlés legalapvetőbb funkciója, hogy a kormányt ellenőrizze, ezért tudnak a képviselők most felszólalni.
Ezt a mai felszólalást azért töröltetné el Magyar Péter, hogy semmilyen kontroll ne legyen, ő akar mindent kontrollálni, olykor még a levezető elnököt is SMS-ben utasítja
– hangsúlyozta. Majd jelezte, hogy a miniszterelnöknek így is erőfölénye van, mivel korlátlan a felszólalási időkerete, míg az ellenzéknek korlátos.
Magyar Péter azért akarja elvenni még ezt is el akarja venni, „mert úgy látszik, hogy rettenetesen fél és retteg attól, hogy leleplezzük, hogy kimondjuk róla az igazságot” – állapította meg Rétvári Bence. A miniszterelnökkel kapcsolatban rámutatott:
a házszabályt az abszolút filmszínház rendezőjének igényeihez igazítják, azért kell Magyar Péternek a parlament, hogy egyfajta díszletet csináljon belőle, az ellenzék képviselőiből pedig statisztákat.
Megemlítette azt is, hogy Magyar Péter miatt rendszeresíteni kellett a személyes érintettség gombot a parlamentben, mert rendszeresen gúnyolódik és sértegeti a képviselőket.
Tanács Zoltán válaszát rögtön azzal kezdte, hogy teátrálisan hazugsággal vádolta meg a frakcióvezetőt. Majd tudományos és technológiai miniszter nem tetszését fejtette ki azzal kapcsolatban, hogy a korábbi kormány egy ideig alkalmazta a rendeleti kormány intézményét.
Rátérve a frakcióvezető által kifogásolt kérdésre azt kezdte bizonygatni, hogy a változtatástól rövidebbek, kiszámíthatóbbak lesznek a plenáris viták.
Nem a miniszterelnök feladata az ítélethozatal
Hidvéghi Balázs napirend előtti felszólalásában kijelentette, hogy a kollektív bűnösség hazugság, aki ezzel vádaskodik, az hazudik. A Fidesz képviselője jelezte, amikor Magyar Péter a kollektív bűnösség alapján megbélyegez, akkor hazudik.
A politikai felelősség nem egyenlő a büntetőjogi felelősséggel, és nem a miniszterelnök hoz ítéletet, hanem a független bíróság
– hangsúlyozta. Majd rámutatott, hogy a miniszterelnök politikai miatt valóságshow lett a magyar közéletből.
A képviselő felidézte, hogy a kormányfő rágalmazta Áder Jánost. A vádakat a korábbi köztársasági elnök tételesen cáfolta. Éppen ezért a képviselő arra kérte az Országgyűlést, hogy függesszék fel Magyar Péter mentelmi jogát ebben az ügyben.
Velkey György felszólalásában kikérte magának, hogy azzal lettek megvádolva, hogy kollektív bűnösség megfogalmazásával vádolták meg őket. Ezután az államtitkár kollektíven az előző kormány bűnösségéről beszélt.
Az erős ellentmondásra és az Orbán Viktorra tett megjegyzések miatt az ellenzéki képviselők hangos nemtetszésüknek adtak hangot, amelyre Forsthoffer Ágnes csendre intette őket.
Miután Velkey György kikérte magának, hogy ők kollektív bűnösséget fogalmaznának meg, ismét kollektíven arra kérte a Fidesz képviselőitől, hogy fejezzék be a hazudozást.
Határozathozatalok
A napirend előtti felszólalások után döntések és határozathozatalok következtek. Az Országgyűlés először a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, „A közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről” szóló törvényről döntöttek. Ezt módosítás nélkül megszavazta az Országgyűlés 139 igennel, 49 nem és 0 tartózkodás mellett. Ennek a törvényleg a lényege, hogy lehessen vizsgálni a politikai vezetők vagyongyarapodásait.
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Ez várható ma az Országgyűlésben
A felszólalások után döntések és határozathozatalok következnek. A képviselők döntenek:
- a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, „A közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről” szóló törvényről,
- a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról,
- az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról,
- az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról,
- a vagyonadóról,
- az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról,
- az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő módosításáról,
- a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról,
- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról,
- a kereskedelemről szóló törvény módosításáról
- és a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról.
Ezek után az Országgyűlés dönt Magyar Péter mentelmi ügyében.
A miniszterelnökről szóló döntés után új tagot választanak a Független Közmédia Testületbe. A jelölt sikeres választás esetén leteszi esküjét. Majd a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjának megválasztása következik. Sikeres választás esetén a jelölt esküt tesz.
A határozathozatalokat követően általános viták következnek a lezárásig. Itt a képviselők vitáznak majd:
- az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2026. május 26-i (EU, Euratom) 2026/1296 tanácsi határozat kihirdetéséről,
- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról,
- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2026. évi egységes költségvetéséről szóló törvény módosításáról,
- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2027. évi egységes költségvetéséről,
- valamint a belügyminiszter hatáskörébe tartozó rendészeti és sport tárgyú, valamint egyes további törvények módosításáról.
A viták után lesz lehetősége a képviselőknek a napirend után felszólalni.