A Szovjetunióba hurcolt magyarokra emlékezik szerdai ülésén az Országgyűlés, amely megtárgyalja egyebek mellett az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság létrehozásáról, a dohánykiskereskedelem-ellátási koncesszió megszüntetéséről, valamint a Balaton közvetlen vízparti területeinek fokozottabb védelméről szóló törvényjavaslatokat is.

A Szovjetunióba hurcolt magyarokra emlékezik az Országgyűlés / Fotó: MEDIAWORKS

A Szovjetunióba hurcolt magyarokra emlékezik az Országgyűlés

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokra és kényszermunkásokra történő emlékezéssel kezdődik.

Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá november 25-ét, hogy méltóképpen megemlékezzen arról a mintegy 800 ezer magyarról, akit hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba hurcoltak többéves kényszermunkára, vagy koholt vádak alapján 5-25 évre száműztek a Gulág telepeire, valamint málenkij robotra vittek el. Azért november 25. az emléknap, mert 1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt érkezett haza a Szovjetunióból.

A megemlékezést követően kilenc előterjesztést vitathatnak meg a képviselők.

Indoklással együtt több mint 150 oldalas a biztosítók és viszontbiztosítók szanálási keretrendszeréről szóló törvényjavaslat, amely az ezzel kapcsolatos uniós követelmények magyar jogba történő átültetését tartalmazza.

Tárgyalja a parlament Magyarország 2026-os központi költségvetésének módosítását, amely a preambulum szerint a jogorvoslathoz való jog maximális figyelembevételével a települési önkormányzat helyiiparűzésiadó-többlete alapján meghatározandó fizetési kötelezettség szabályait módosítja. E szerint a kincstár 2027. április 30-ig közli az önkormányzatokkal a fizetési kötelezettség összegét, és a novemberi befizetési kötelezettség helyett az éves költségvetési beszámoló adatok alapján, egy ütemben állapítja meg a fizetési kötelezettséget, amelyet 2027. május 31-éig kell teljesítenie az érintett önkormányzatoknak.

Módosulhat a központi költségvetés címrendje, miután az Európai Unió Bírósága megállapította, nem összeegyeztethető az uniós joggal a kiegészítő bányajáradék intézménye, ezért Magyarországnak azt kamattal együtt vissza kell térítenie. A visszafizetés lebonyolításáért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felelős, ezért a költségvetésében megjelenik kiegészítő bányajáradék visszafizetése jogcímcsoport. Az idei büdzsé erre a célra 117,3 milliárd forintot biztosít.