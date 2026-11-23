Idén még nem látott hosszúságú lesz ez a hét a parlamentben. Az Országgyűlés mind az öt hétköznap tart majd ülést, amelyeken nemcsak heves vitákra, de fontos döntésekre is lehet számítani. A képviselők többek között döntenek majd adózási kérdésekben, Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a Független Közmédia Testület új tagjainak megválasztásáról is.
A hétfői nap rengeteg vitával készül az Országgyűlés
A hétfői nap a megszokott módon kezdődik majd a miniszterelnök napirend előtti beszédével, amelyet a frakciók válaszai, majd Magyar Péter viszontválasza követ. Ezek után a frakcióknak is lesz lehetőségük napirend előtt felszólalni.
A napirend előtti felszólalások után interpellációk, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.
Ezek után vita következik a Törvényalkotási Bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, „A közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről” szóló törvény kapcsán.
Majd a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái következnek. Itt a képviselők vitáznak:
- a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról,
- az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról,
- az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról,
- a vagyonadóról,
- az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról,
- az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő módosításáról,
- a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról,
- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról,
- a kereskedelemről szóló törvény módosításáról,
- valamint a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról.
A viták végeztével a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után felszólalni.
A kedd a döntések napja lesz
A keddi nap is napirend előtti felszólalásokkal kezdődik majd. Várhatóan ezt a lehetőséget ismét kihasználja majd Magyar Péter. A miniszterelnök felszólalása után a frakciók következnek napirend előtti felszólalásaikkal.
A felszólalások után döntések és határozathozatalok következnek. A képviselők döntenek:
- a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, „A közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről” szóló törvényről,
- a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról,
- az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról,
- az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról,
- a vagyonadóról,
- az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról,
- az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő módosításáról,
- a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról,
- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,
- a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról,
- a kereskedelemről szóló törvény módosításáról
- és a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról.
Ezek után az Országgyűlés dönt Magyar Péter mentelmi ügyében.
A miniszterelnökről szóló döntés után új tagot választanak a Független Közmédia Testületbe. A jelölt sikeres választás esetén leteszi esküjét. Majd a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjának megválasztása következik. Sikeres választás esetén a jelölt esküt tesz.
A határozathozatalokat követően általános viták következnek a lezárásig. Itt a képviselők vitáznak majd:
- az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2026. május 26-i (EU, Euratom) 2026/1296 tanácsi határozat kihirdetéséről,
- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról,
- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2026. évi egységes költségvetéséről szóló törvény módosításáról,
- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2027. évi egységes költségvetéséről,
- valamint a belügyminiszter hatáskörébe tartozó rendészeti és sport tárgyú, valamint egyes további törvények módosításáról.
A viták után lesz lehetősége a képviselőknek a napirend után felszólalni.
Szerdán is sok vitára lehet számítani
A szerdai nap az előzőekhez képest különbözően kezdődik majd. Ezúttal nem lesznek napirend előtti felszólalások, azonban a képviselők megemlékeznek majd a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról.
A megemlékezés után általános viták következnek lezárásig. Az Országgyűlés vitázik majd:
- a biztosítók és viszontbiztosítók szanálási keretrendszeréről,
- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,
- a központi költségvetés címrendjének módosításáról,
- a hulladékról szóló törvény módosításáról,
- az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság létrehozásával, valamint a kormányzati munkamegosztással kapcsolatban egyes törvények módosításáról,
- a világ erdeinek védelme érdekében egyes termékek hatósági felügyeletéről,
- a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szólótörvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról,
- az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
- és az egyes építésügyi tárgyú törvények módosításáról.
A viták után a képviselők ezúttal is felszólalhatnak napirend után.
A viták csütörtökön is folytatódnak
A csütörtök már csak a vitáké lesz. Nem lesz sem napirend előtti felszólalás, sem megemlékezés. Az Országgyűlés ülése egyből az általános vitákkal kezdődik majd, amelyek egészen a lezárásig tartanak majd.
A képviselők vitáznak majd:
- a Működő és Emberséges Magyarország Intézetről,
- a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénynek a közszolgálati média finanszírozásával összefüggő módosításáról,
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvény módosításáról,
- az egyes törvények földügyi tárgyú módosításáról,
- a tudományos kutatóhálózattal kapcsolatos egyes törvények módosításáról,
- az innovatív és digitális államot érintő egyes törvények módosításáról,
- valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról.
Együttes általános vita keretében tárgyalják majd az egyes törvényeknek az Országgyűlés működésével összefüggő módosítását és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosítását.
A viták után már csak a képviselők napirend utáni felszólalása lesz hátra az ülés végéig.
A péntek lesz várhatóan a legrövidebb nap
A pénteki nap is csak a vitákról fog szólni. Ezúttal sem lesz napirend előtti felszólalás vagy megemlékezés. A képviselők azonnal rátérnek majd a vitákra.
Az Országgyűlés vitázik majd:
- az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA) kihirdetéséről,
- az Európai Ügyészséghez való csatlakozással összefüggésben az ügyészségi és a bírósági szervezetet, valamint jogállást érintő törvények módosításáról,
- az egyes közigazgatási tárgyú és kapcsolódó törvények kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról,
- az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény módosításáról,
- valamint az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról.
Ezek után már csak a képviselők napirend utáni felszólalása lesz hátra, amely nem csak a napot, de ezt a ritka hosszú hetet is lezárja majd.