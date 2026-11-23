Idén még nem látott hosszúságú lesz ez a hét a parlamentben. Az Országgyűlés mind az öt hétköznap tart majd ülést, amelyeken nemcsak heves vitákra, de fontos döntésekre is lehet számítani. A képviselők többek között döntenek majd adózási kérdésekben, Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a Független Közmédia Testület új tagjainak megválasztásáról is.

Sorozatban öt napon keresztül ülésezik az Országgyűlés Fotó: Mediaworks

A hétfői nap rengeteg vitával készül az Országgyűlés

A hétfői nap a megszokott módon kezdődik majd a miniszterelnök napirend előtti beszédével, amelyet a frakciók válaszai, majd Magyar Péter viszontválasza követ. Ezek után a frakcióknak is lesz lehetőségük napirend előtt felszólalni.

A napirend előtti felszólalások után interpellációk, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

Ezek után vita következik a Törvényalkotási Bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, „A közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről” szóló törvény kapcsán.

Majd a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái következnek. Itt a képviselők vitáznak:

a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról,

az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról,

az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról,

a vagyonadóról,

az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról,

az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő módosításáról,

a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról,

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról,

a kereskedelemről szóló törvény módosításáról,

valamint a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról.

A viták végeztével a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után felszólalni.