Magyar Péter bejelentette: két részletben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat – élőben az Országgyűlésből az Origón!

Ismét összeülnek a képviselők a parlamentben, folytatódott az őszi ülésszaka az Országgyűlésnek. A négy napos üléshét első napja ismét nem a megszokott módon indul, ugyanis ezúttal sem Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az ülés. A képviselők megemlékeztek Getto Józsefről, aki 1990 és 1994 között volt az SZDSZ országgyűlési képviselője és idén október 8-án hunyt el. A megemlékezés után a miniszterelnök megtartja napirend előtti felszólalását, amelyre először a frakciók válaszolhatnak, majd a kormányfő viszontválasza következik. Magyar Péter után a frakciók is felszólalhatnak napirend előtt.

Megemlékezéssel indult az Országgyűlés ülése Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában felidézve az 1956-os forradalom leverését elmondta, hogy az ügynökatkákat két részletben fogják nyilvánosságra hozni. Ezen a héten megnyílnak az első állambiztonsági nyilvántartások. 2027 február 25-ig pedig a beszervezési dossziék közzétételével folytatódik a múlt feltárása – jelentette ki.

A miniszterelnök jelezte, hogy ezek az iratok nem lesznek teljesek, hiszen rengeteg adat és információ eltűnt vagy megsemmisítették az azóta eltelt években.

A kormányfő felelős hozzáállást kér minden közösségtől a dokumentumok kapcsán.

Elmondása szerint az ő kormányának feladata lesz, hogy a magyarság becsületét visszaállítsák, majd azzal kezdte vádolni az ellenzéki frakciókat, hogy szégyen az, hogy nem voltak ott az 1956-os forradalom 70. évfordulójából tartott rendkívüli parlamenti ülésen.

Majd azt igyekezte nyomatékosítani, hogy a kormányának milyen jók a nemzetközi kapcsolatai. A miniszterelnök felidézte prágai útját és Orbán Anita külügyminiszter Egyesült Államokbeli látogatását. Magyar Péter azt állította, hogy kormányának külügyminisztere már most többet ért el, mint a Fidesz-kormányé évekig. Arról azonban nem tett említést, hogy Orbán Anitát először lemondta Marco Rubió és két nappal később valósult csak meg a találkozó.

Bár ezúttal nem ezzel kezdte felszólalással de most sem hagyta ki a miniszterelnök a korábbi kormány tagjai vádolását és a személyeskedést. Magyar Péter a pódiumon állva kijelentette, hogy a három közelmúltban letartóztatott volt miniszter bűnös, miközben ezt bíróság még nem állapította meg. Majd azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy „feláldozza” embereit, hogy magát védje.