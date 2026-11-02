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Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: két részletben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat – élőben az Országgyűlésből az Origón!

Országgyűlés

Magyar Péter bejelentette: két részletben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat – élőben az Országgyűlésből az Origón!

57 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Ismét egy megemlékezéssel kezdődik az ülés a parlamentben. Ezt követi a miniszterelnök és a frakciók napirend előtti felszólalásai. Az Országgyűlés napirendjének nagy részét azonban ezúttal is a viták töltik ki.
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OrszággyűlésparlamentMagyar Péter

Ismét összeülnek a képviselők a parlamentben, folytatódott az őszi ülésszaka az Országgyűlésnek. A négy napos üléshét első napja ismét nem a megszokott módon indul, ugyanis ezúttal sem Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az ülés. A képviselők megemlékeztek Getto Józsefről, aki 1990 és 1994 között volt az SZDSZ országgyűlési képviselője és idén október 8-án hunyt el. A megemlékezés után a miniszterelnök megtartja napirend előtti felszólalását, amelyre először a frakciók válaszolhatnak, majd a kormányfő viszontválasza következik. Magyar Péter után a frakciók is felszólalhatnak napirend előtt.

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Megemlékezéssel indult az Országgyűlés ülése Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában felidézve az 1956-os forradalom leverését elmondta, hogy az ügynökatkákat két részletben fogják nyilvánosságra hozni. Ezen a héten megnyílnak az első állambiztonsági nyilvántartások. 2027 február 25-ig pedig a beszervezési dossziék közzétételével folytatódik a múlt feltárása – jelentette ki.

A miniszterelnök jelezte, hogy ezek az iratok nem lesznek teljesek, hiszen rengeteg adat és információ eltűnt vagy megsemmisítették az azóta eltelt években.

A kormányfő felelős hozzáállást kér minden közösségtől a dokumentumok kapcsán.

Elmondása szerint az ő kormányának feladata lesz, hogy a magyarság becsületét visszaállítsák, majd azzal kezdte vádolni az ellenzéki frakciókat, hogy szégyen az, hogy nem voltak ott az 1956-os forradalom 70. évfordulójából tartott rendkívüli parlamenti ülésen.

Majd azt igyekezte nyomatékosítani, hogy a kormányának milyen jók a nemzetközi kapcsolatai. A miniszterelnök felidézte prágai útját és Orbán Anita külügyminiszter Egyesült Államokbeli látogatását. Magyar Péter azt állította, hogy kormányának külügyminisztere már most többet ért el, mint a Fidesz-kormányé évekig. Arról azonban nem tett említést, hogy Orbán Anitát először lemondta Marco Rubió és két nappal később valósult csak meg a találkozó.

Bár ezúttal nem ezzel kezdte felszólalással de most sem hagyta ki a miniszterelnök a korábbi kormány tagjai vádolását és a személyeskedést. Magyar Péter a pódiumon állva kijelentette, hogy a három közelmúltban letartóztatott volt miniszter bűnös, miközben ezt bíróság még nem állapította meg. Majd azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy „feláldozza” embereit, hogy magát védje.

Azt a vádat is megfogalmazta a kormányfő, hogy az ellenzéki frakciók lustának tartják a magyarokat. Magyar Péter egy Facebook poszt kiragadott mondatából jutott erre a következtetésre, amelyet egy olyan ember tett közzé, aki nem is parlamenti képviselő.

Emellett azt is ígérte, hogy készen áll a konstruktív vitára az ellenzékkel, azonban szerinte erre az ellenzéki képviselők nem lesznek képesek.

 

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Ez várható ma az Országgyűlésben

Az ülés ezek után a rendes napirendi pontokkal folytatódik. Először interpellációk, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

Ezek végeztével a képviselőkre rengeteg vita vár, ugyanis következnek a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái. Ezek között az Országgyűlés megtárgyal:

  • a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról,
  • a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról.
  • az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosításáról,
  • a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény módosításáról,
  • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény módosításáról,
  • az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról,
  • a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről
  • a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról

A viták végeztével a napirendi pontok véget érnek, azonban a képviselőknek lesz lehetőségük ezután is felszólalni.

 

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