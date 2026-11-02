Mozgalmas hét kezdődik az Országgyűlésben, Magyar Péter beszédével indul a hétfői ülésnap

Ismét összeülnek a képviselők a parlamentben, folytatódik az őszi ülésszaka az Országgyűlésnek. Ezúttal azonban egy hosszú hétre kell számítani, ugyanis négy ülést is tartanak, amelyeken a napirend előtti felszólalások mellett viták és döntéshozatalok lesznek. Ezek mellett a napirend szerint a héten szavaznak a Független Közmédia Testület új tagjairól, valamint a képviselők döntenek arról is, hogy megválasztják-e a Baka András köztársasági elnök által javasolt Fejes Pétert legfőbb ügyésznek.
A hétfő a viták napja lesz az Országgyűlésben
A négy napos üléshét szokás szerint hétfőn délután kezdődik, azonban ezúttal sem Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul az ülés. 13 órakor a képviselők megemlékeznek majd Getto Józsefről, aki 1990 és 1994 között volt az SZDSZ országgyűlési képviselője és idén október 8-án hunyt el.
A megemlékezés után a miniszterelnök megtartja napirend előtti felszólalását, amelyre amelyre először a frakciók válaszolhatnak, majd a kormányfő viszontválasza következik. Magyar Péter után a frakciók is felszólalhatnak napirend előtt.
Az ülés ezek után a rendes napirendi pontokkal folytatódik. Először interpellációk, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.
Ezek végeztével a képviselőkre rengeteg vita vár, ugyanis következnek a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái. Ezek között az Országgyűlés megtárgyal:
- a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról,
- a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról.
- az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosításáról,
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény módosításáról,
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény módosításáról,
- az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról,
- a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről
- a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról
A viták végeztével a napirendi pontok véget érnek, azonban a képviselőknek lesz lehetőségük ezután is felszólalni.
A keddi nap a döntéseké lesz
A keddi ülés már korábban, reggel 9-kor indul, azonban ezúttal is egy megemlékezéssel, ugyanis ekkor a képviselők Magyar Tudomány Ünnepére emlékeznek, amely november 3-án, az ülés napján lesz.
A megemlékezés után a szokott mederben folynak tovább a dolgok: Magyar Péter ezúttal is megtartja majd napirend előtti beszédét, amelyet szokás szerint a frakciók válaszai, majd a miniszterelnök viszontválasza követ majd. Ezután a frakciók is megtarthatják napirend előtti felszólalásaikat.
A napirend kezdetével elindulnak a döntéshozatalok is. Az Országgyűlés szavaz:
- a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának elfogadásáról,
- a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról,
- a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról,
- az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosításáról,
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény módosításáról,
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény módosításáról,
- az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról,
- a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről,
- a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról,
- és az egyes vizsgálóbizottságok felállításáról szóló OGY határozatok módosításáról.
Ezek mellett a képviselők szavaznak még a Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság felállításáról is. Amennyiben az Országgyűlés a bizottság felállítása mellett szavaz, abban az esetben megválasztják a a bizottsági tisztségviselőket és tagokat is.
Ezt követi a szavazás a Független Közmédia Testület új tagjairól. Sikeres választás esetén, a megválasztott tagok leteszik esküjüket.
Végül az Országgyűlésnek döntenie kell a legfőbb ügyész megválasztásáról.
A képviselők az ülés szünetében titkos szavazáson adhatják le voksaikat Baka András köztársasági elnök jelöltjére, Fejes Péterre. Amennyiben a szavazás eredményes és a képviselők legalább kétharmada alkalmasnak találta a jelöltet a posztra, akkor Fejes Péter leteszi esküjét a képviselők előtt.
A Szavazáson várhatóan a Fidesz és a KDNP képviselői nem vesznek majd részt.
A határozathozatalokat és döntéseket követően általános viták következnek a lezárásig. Itt a képviselők vitáznak majd
- a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról,
- a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról és az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról,
- a vagyonadóról,
- valamint az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló Korm. határozat módosításáról és a határozatról módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról.
Ezek után a napirend véget ér, de a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után felszólalni.
Szerdán már nem lesznek napirend előtti felszólalások
A szerdai ülés is reggel 9-kor és ezúttal is egy megemlékezéssel kezdődik. Az Országgyűlés megemlékezik a november negyedikei gyásznapra, amelyen az 1956-os Magyarországon, amikor az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére, valamint a szovjet csapatok bevonulására és a mártírokra emlékezünk.
A megemlékezés után nem lesznek napirend előtti felszólalások, egyből elkezdődnek az általános viták a lezárásig. Az Országgyűlés tárgyal
- az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról és az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról,
- az egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő módosításáról,
- a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a polgári célú atomenergiaprogrammal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről,
- a kereskedelemről szóló törvény módosításáról,
- valamint a gazdasági kamarákról szólótörvény módosításáról.
A viták után már csak a képviselők napirend utáni felszólalásai következnek.
A csütörtöki lesz a legrövidebb nap
A csütörtöki ülés igen rövidnek ígérkezik a többihez képest, ugyanis ezen a napon nem várható megemlékezés, sem napirend előtti felszólalás, csupán képviselői viták, és abból is összesen három.
Az Országgyűlés vitázik majd
- az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti politikai, gazdasági és együttműködési stratégiai partnerségi megállapodás kihirdetéséről,
- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,
- valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról.
A három javaslat vitája után a napirend véget is ér, de a képviselőknek ezúttal is lesz lehetőségük napirend után felszólalni.