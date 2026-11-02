Mozgalmas hét kezdődik az Országgyűlésben, Magyar Péter beszédével indul a hétfői ülésnap

Ismét összeülnek a képviselők a parlamentben, folytatódik az őszi ülésszaka az Országgyűlésnek. Ezúttal azonban egy hosszú hétre kell számítani, ugyanis négy ülést is tartanak, amelyeken a napirend előtti felszólalások mellett viták és döntéshozatalok lesznek. Ezek mellett a napirend szerint a héten szavaznak a Független Közmédia Testület új tagjairól, valamint a képviselők döntenek arról is, hogy megválasztják-e a Baka András köztársasági elnök által javasolt Fejes Pétert legfőbb ügyésznek.

Egyből négy üléssel folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka Fotó: Hatlaczki Balazs

A hétfő a viták napja lesz az Országgyűlésben

A négy napos üléshét szokás szerint hétfőn délután kezdődik, azonban ezúttal sem Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul az ülés. 13 órakor a képviselők megemlékeznek majd Getto Józsefről, aki 1990 és 1994 között volt az SZDSZ országgyűlési képviselője és idén október 8-án hunyt el.

A megemlékezés után a miniszterelnök megtartja napirend előtti felszólalását, amelyre amelyre először a frakciók válaszolhatnak, majd a kormányfő viszontválasza következik. Magyar Péter után a frakciók is felszólalhatnak napirend előtt.

Az ülés ezek után a rendes napirendi pontokkal folytatódik. Először interpellációk, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

Ezek végeztével a képviselőkre rengeteg vita vár, ugyanis következnek a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái. Ezek között az Országgyűlés megtárgyal:

a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról,

a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról.

az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosításáról,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény módosításáról,

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény módosításáról,

az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról,

a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről

a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról

A viták végeztével a napirendi pontok véget érnek, azonban a képviselőknek lesz lehetőségük ezután is felszólalni.